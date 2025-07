Ghost of Yōtei : Gameplay, exploration, PS5 et DualSense édition limitée, voici ce qu’il fallait retenir de son State of Play dédié

Le périple vengeur d’une onryō

Le State of Play de Ghost of Yōtei a démarré en replaçant notre nouvelle héroïne et son histoire au milieu du village pour nous rappeler ses motivations. Atsu, désire venger sa famille des Six de Yotei, un gang local à l’origine de son massacre.

C’est 16 ans plus tard qu’elle décide retrouver les coupables. Sucker Punch a par ailleurs incorporé une mécanique permettant de passer de la Atsu adulte à la Atsu petite fille lors de séquences que l’on imagine un minimum scriptées, afin d’être au plus près de son passé.

À l’instar de Jin Sakai fut perçu comme un fantôme dans Ghost of Tsushima, Atsu fait elle aussi l’objet de légendes. Elle est considérée par ses cibles ou celles et ceux qui en ont entendu parler comme une onryō, une répuration qu’elle traînera où qu’elle aille. Et pour cette partie, Sucker Punch nous fait comprendre que ce sera un peu à nous de décider et de se laisser porter.

En effet, le sentiment de liberté offert dans Ghost of Tsushima, quand même balisé par une île coupée en trois par les besoins du scénario, veut être amplifié ici par l’équipe de développement. L’accent est mis sur une grande quantité de choses à faire dans le monde ouvert, sans nous donner l’impression de nous forcer à tout faire, et ainsi privilégier une expérience de jeu comme on le souhaite.

Cela passe par une conception un peu plus organique de la découverte des points d’intérêt. Dans Ghost of Yōtei, un système d’indices représenté par des cartes fait son apparition. En ayant presque vaincu certains ennemis, nous aurons la possibilité de les interroger. À partir de là, à nous de choisir un sujet parmi ceux disponibles, en sachant que les récompenses et la nature de l’endroit révélé varieront, bien entendu. L’indice sera donc conservé sous forme de carte, et plus on aura de cartes, plus la région d’Ezo se dévoilera.

On a un peu envie de dire que c’est un papier-cadeau différent pour une mécanique pas si novatrice que ça, mais on va attendre de voir concrètement comment cela s’exprime en jeu. En revanche, le fait d’acheter une carte à un cartographe se concrétisera par un bout de papier à calquer sur la bonne zone de notre map pour révéler définitivement un point d’intérêt. Déjà plus sympa. Et puis l’ajout d’une longue-vue jouera son rôle dans le fait de repérer des zones particulièrement notables.

Une chasseuse sachant chasser avec ses loups

Ensuite, au rang des activités de Ghost of Yōtei, on retrouvera la découpe de bambous, le repos dans des onsen. On découvre aussi du dessin, remplaçant probablement les haïkus, un jeu d’adresse avec des pièces et même de la cuisine à des feux de camp. Mais plongeons-nous dans la baston avec l’apparition des primes. Atsu n’a effectivement pas juste les Six de Yōtei en ligne de mire puisqu’elle peut s’occuper d’hommes recherchés afin de récupérer de l’argent.

Pour mener à bien ces chasses et sa quête globale, Atsu pourra débloquer de nouvelles compétences en se rendant à des autels de réflexion disséminés un peu partout, moyennant un peu de parkour. On notera d’ailleurs le retour du grappin et la possibilité de glisser une pente raide.

Et pour ces compétences, rien de trop nouveau. Il y a toujours un arbre pour chaque façon de jouer (combat, infiltration, survie) et plusieurs thèmes (corps-à-corps, vengeance, onryō, etc). Idem au niveau de la personnalisation, avec pas mal d’éléments cosmétiques et de charmes dans le but de conférer des bonus à Atsu. En ce qui concerne l’arsenal, par contre, il se voit gonflé. Hormis le bon vieux katana, on pourra compter sur une lance, un kusarigama, un ōdachi ou encore une double lame. Atsu n’étant pas samouraï pur jus, les possibilités sont donc plus nombreuses dans cette suite.

Chaque style de combat sera à perfectionner et chaque type d’armes sera efficace contre un type d’ennemi, nous obligeant alors à switcher rapidement selon les dangers auxquels on fera face. Les nouveaux atouts dans notre manche seront aussi à distance puisqu’avec l’arrivée du tanegashima (une arquebuse) on disposera d’une belle puissance de feu. Enfin, et on l’a déjà vu à quelques reprises, une louve pourra nous prêter main forte, même en combat.

Seule, Atsu ne le sera d’ailleurs pas vraiment, étant donné qu’elle peut se forger une « meute ». Grâce à ses repos aux feux de camp, et outre la cuisine que l’on a évoquée, des personnes comme des marchands ambulants seront attirés et viendront proposer leur marchandise à Atsu. Toutes ces personnes et autres alliés notables que l’on rencontrera un peu partout seront ensuite regroupées dans un menu dédié afin de donner un aperçu clair de qui est qui et fait quoi, tout en sachant si l’un d’entre eux a du nouveau pour nous.

Joue-la comme Samurai Champloo

La musique est un point important de l’ambiance soignée que l’on a pu vivre dans Ghost of Tsushima. Eh bien sans surprise, elle s’annonce toujours aussi réussie dans Ghost of Yōtei. Ce sera cette fois Toma Otowa à la baguette. Deux morceaux sont par ailleurs écoutables sur les plateformes de streaming depuis la fin du State of Play : le thème d’Atsu, et celui des Six de Yōtei.

Mais si vous voulez vous faire un énorme kiff et que vous êtes fan de Samurai Champloo, Sucker Punch a réalisé votre fantasme. En travaillant avec Shin’ichirō Watanabe, le réalisateur de l’animé, l’équipe de développement nous offre un mode chargé de beats lo-fi originaux à savourer durant l’exploration et le combat. Une super idée.

Ce n’est pas le seul mode spécial puisqu’on note avec grand plaisir le retour du mode graphique Kurosawa, pour un noir et blanc des plus mythiques. Couplé au doublage japonais et une synchro labiale calquée sur celle-ci, un maximum d’immersion est garanti.

Aussi, on a même le droit à une troisième collaboration avec le réalisateur Takashi Miike, à l’œuvre sur le film 13 Assassins, pour nous fournir un mode de caméra rapproché pour des combats plus viscéraux. Naturellement, le mode Photo parachève le volet des fonctionnalités spéciales, et Dieu sait qu’il sera pertinent dans un jeu qui s’annonce encore une fois magnifique.

PS5 et DualSense collector : la cerise sur le gâteau

Normalement, à ce stade, et si le premier opus vous avait conquis, vous devriez être un minimum emballé par ce que vous avez vu. Et pour clôturer ce State of Play, PlayStation et Sucker Punch terminent de la plus belle des manières avec l’annonce de consoles et manettes DualSense collector.

Un motif distinct pour les deux types de produit a été révélé, décliné en deux couleurs, dorée et noire, afin d’accueillir comme il se doit la prochaine grosse exclu de Sony. La manette met en valeur Atsu tandis que la console se concentre sur le paysage de Ezo. Voici précisément ce qui est promis à la vente :

Édition limitée dorée

Un pack contenant une PS5 Slim avec lecteur de disque Ghost of Yōtei version dorée + une manette DualSense Ghost of Yōtei version dorée ;

La manette DualSense Ghost of Yōtei version dorée vendue séparément ;

Des façades pour PS5 Slim avec lecteur de disque Ghost of Yōtei version dorée ;

Des façades pour PS5 Pro Ghost of Yōtei version dorée ;

Édition limitée noire

Un pack contenant une PS5 Slim avec lecteur de disque Ghost of Yōtei version noire + une manette DualSense Ghost of Yōtei version noire

La manette DualSense Ghost of Yōtei version noire vendue séparément

Tout ce beau monde sera disponible sur PlayStation Direct et les revendeurs participants. Maintenant, si on a bien compris, ce listing nous révèle une chose : il n’y aura pas de pack PS5 Pro, mais seulement des façades pour celle que vous auriez déjà. Et ces façades ne concernent que la couleur dorée du motif. Un peu dommage tout ça, surtout que les deux couleurs nous paraissent très belles.

Notre récapitulatif de la soirée du 10 juillet centré sur Ghost of Yōtei est désormais terminé. Rendez-vous le 2 octobre sur PS5 pour se lancer dans cette aventure aux côtés d’Atsu.