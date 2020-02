On poursuit notre soluce de Dragon Ball Z : Kakarot avec le septième épisode durant lequel vous allez être amené à enterrer la hache de guerre pour contrer Buu. En effet, malgré le retour triomphal de Son Gohan, ce dernier ayant été absorbé à son tour par inattention, vous n’avez guère d’autre choix que de fusionner avec Vegeta pour devenir Vegeto.

Pas de récompense.



Mettre les Potala

Tout commence directement par un combat. En tant que Super Vegeto, vous affrontez Super Buu. Utilisez la même logique de combat que dans l’épisode précédent et grâce à votre puissance multipliée par la fusion, vous n’aurez aucun mal à vous imposer face à lui.

Mais le combat continue à travers une cinématique ainsi que la suite des événements.

Un sinistre brouillard

Après être parvenu à libérer tous vos amis de l’emprise de Buu, vous reprenez le contrôle de Son Goku. Votre prochain objectif est de rejoindre Buu enfant à l’endroit mentionné sur la carte.

ATTENTION ! C’est ici que le combat final contre Buu commence, ce qui fait de ce moment un point de non retour jusqu’à la fin du jeu. Prenez donc bien le temps de vous préparer en conséquence en vous entraînant et en améliorant les compétences de Son Goku et de Vegeta. Faites également le plein d’objets de soin si nécessaire.

Une fois que vous êtes prêt, sélectionnez l’option « J’ai fini » pour accéder à la dernière ligne droite du jeu et gagner 185 240 EXP de plus.

Le mal à l’état pur

Après que le hasard ait choisi Son Goku, le combat commence. Buu va utiliser de nombreuses attaques et ce ne sera pas de tout repos malgré votre transformation en Super Saiyen 3.

Tout d’abord, faites attention à son Cri de colère ou à son Rayon bonbon qui ont pour but de vous immobiliser pendant un moment, ce qui vous rend vulnérable à toutes les attaques qui vont suivre. Et autant vous dire que Buu ne va pas vous épargner…

D’autres attaques sont relativement simples à éviter comme la Roulade offensive ou le Destructeur infini. D’un côté, Buu essaye de vous charger au corps-à-corps et de l’autre, vous êtes la cible de boules d’énergie violettes. Dans les deux cas, il suffit juste d’enchaîner les esquives pour ne pas vous faire toucher.

En revanche, s’il se met à préparer un Kamehameha, agissez vite pour vider la barre jaune et empêcher son attaque. Réussissez ensuite le QTE qui s’affiche pour lui infliger une contre-attaque.

Enfin, Buu est capable d’invoquer des clones autour de lui avec son attaque nommée Séparation. Ici, vous devez évidemment éliminer les clones le plus rapidement possible pour éviter de vous faire enchaîner par des Kamehameha. Les clones sont reconnaissables car ils possèdent une seule barre de vie. La meilleure tactique reste peut-être d’envoyer un Genkidama dans le tas vu qu’il s’agit d’une attaque de zone.

Mais son attaque la plus impressionnante est sans doute l’Explosion planétaire. Préparez-vous lorsque vous voyez l’animation comme sur l’image ci-dessous. Dès que la caméra bascule en vue de dessus, dépêchez-vous de sortir de la zone rose pour échapper à cette attaque et riposter avec un Kamehameha par exemple.

Le combat continue de faire rage à travers une cinématique qui clôture également cet épisode. Il ne reste plus qu’une seule solution : former un Genkidama géant.

Consultez aussi notre guide complet de Dragon Ball Z : Kakarot pour y retrouver toutes nos soluces et astuces ou encore toutes les quêtes secondaires.