Comment débloquer des jeux mobiles inaccessibles dans votre pays grâce à un VPN sur iOS

La grève de la SAG-AFTRA dans le jeu vidéo prend officiellement fin après presque un an de mobilisation

Peak : Le jeu phénomène qui s’est vendu à 4,5 millions d’exemplaires est né après un dur échec pour son studio

Ken Levine fait l’éloge des jeux solo sans DLC payant comme Clair Obscur: Expedition 33 et promet que Judas fera de même

Subnautica 2 repoussé à 2026 : un report pour éviter un bonus de 250 millions de dollars ?

PlayStation Plus Extra/Premium : Voici les jeux de juillet avec Cyberpunk 2077 et Banishers: Ghosts of New Eden

NBA 2K26 met à l’honneur Shai Gilgeous-Alexander sur sa jaquette et dévoile ses différentes éditions

STALKER 2: Heart of Chornobyl prépare sa version PS5, le portage sortira avant la fin de l’année

MAJJAM : Voici les premières images du premier jeu d’aventure multijoueur du studio français Opus Major

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 épure une grosse partie de sa bande-son, seuls 10 anciens morceaux sont conservés

Le réalisateur du jeu multijoueur The Last of Us annulé s’en va créer son propre studio, et au Japon

Genshin Impact met en avant les divinités du monde de Teyvat dans un court-métrage inédit

Le jeu d’horreur Routine refait une nouvelle fois surface et est toujours en développement

Steel Hunters rend déjà les armes, le jeu service de Wargaming fermera bientôt ses serveurs

Ubisoft licencie au sein de son studio Red Storm (Tom Clancy, Star Trek: Bridge Crew…)

The Last of Us Part II Remastered se met à jour et vous permet de rejouer l’histoire, cette fois-ci de manière chronologique

Ghost of Yōtei sera au cœur de son propre State of Play ce jeudi 10 juillet

La licence BlazBlue n’est peut-être pas tout à fait morte, mais aucun nouvel épisode n’est prévu pour le moment

Tokyo Game Show 2025 : Voici la liste des exposants pour le salon japonais (Sony, Square Enix, SEGA…)

Marvel’s Deadpool VR : on y a joué, ce n’est pas Insomniac mais c’est pas mal

Capcom annule une conférence Monster Hunter, probablement suite à des menaces visant ses développeurs

Capcom réaffirme l’importance de Mega Man malgré 7 ans sans nouveau jeu

Clair Obscur: Expedition 33 impressionne Neil Druckmann, le co-créateur de The Last of Us