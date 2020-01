On poursuit cette soluce de Dragon Ball Z Kakarot avec le cheminement complet de l’histoire secondaire Yamcha : l’homme, le mythe, la légende. Cette quête annexe est à prendre aux côtés de Pu-Erh dans la ville après avoir terminé Un Mec Cool.

Soluce Yamcha : l’homme, le mythe, la légende

Récompenses :

EXP : 38616

Médaille D x3

Loup x2

Tofu x2

La quête est très simple et rapide. Après avoir parlé à Pu-Erh, Yamcha arrive et demandera un combat pour s’entraîner. Affrontez-le et la quête est terminée. L’affrontement est simple si vous avez déjà passé le niveau 30, puisque Yamcha n’est pas vraiment un combattant tenace et que vous pourrez être épaulé par votre groupe. Si vous voulez d’autres astuces, vous pouvez checker notre guide de Dragon Ball Z Kakarot. Vous pouvez aussi retourner sur l’index des quêtes secondaires.