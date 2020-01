Après avoir bouclé l’arc saiyen et avant le prochain, vous pourrez réaliser quelques missions annexes et notamment l’histoire secondaire Un visage familier. Celle-ci se débloque après en avoir réalisé d’autres et se situe au niveau de la maison de Goku. Voici la soluce pour bien avancer dans Dragon Ball Z Kakarot.

Soluce Un visage familier

Récompenses :

EXP : 5292

Médaille D

Carte 010

Urne sophistiquée

Tao Paï Paï et le Maître des Grues vous proposeront de tuer des monstres. Mais vous allez y aller… Et vous ne tomberez que contre trois pauvres saibaiman. Rendez-vous au lieu indiqué et battez les bougres. Quand c’est fait, vous retournerez automatiquement à la maison de Goku pour valider la quête.

Cela vous débloquera les emblèmes d’âmes suivants :

Tao Paï Paï

Maître des Grues

