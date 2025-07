NBA 2K26 met à l’honneur Shai Gilgeous-Alexander sur sa jaquette et dévoile ses différentes éditions

Le détail des éditions de NBA 2K26

Le champion du Thunder d’Oklahoma City est au centre de toutes les attentions dans ce NBA 2K26, même s’il n’est pas le seul athlète à faire la couverture du prochain épisode. Puisque 2K décline le jeu avec plein d’éditions, il peut multiplier les têtes d’affiche et a donc invité Angel Reese pour illustrer l’Édition WNBA du jeu, tandis que Carmelo Anthony, l’une des légendes du sport, sera au centre de l’Édition Superstar.

NBA 2K26 sera disponible le 5 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2. La version Switch 2 sera équivalente à celles sur PS4 et Xbox One, et pas à celles sur PS5 et Xbox Series.

Le détail des éditions a d’ailleurs été partagé dans la foulée, en plus de l’édition standard vendue 79,99 € (sauf sur PC et Switch, vendue respectivement à 69,99 € et 59,99 €). Notez en revanche que ces éditions ne sont disponibles que sur PC, PS5 et Xbox Series :

Édition Superstar (99,99 €)

Comprend tout le contenu suivant :

Le jeu

Un accès anticipé d’une semaine

100 000 VC

Du contenu Ma CARRIÈRE : 25x 6 types de boosts de compétences 25x 3 types de boosts Gatorade Le maillot Cover Star 2HR 2XP Coin

Du contenu MyTEAM : La sélection complète de l’équipe NBA Series 1 Le pack d’agents libres Triple Threat Park (contient 3 cartes FA garanties) 5x les packs Series 1 2HR 2XP Coin



Édition Leave No Doubt (149,99 €)

Comprend tout le contenu suivant :