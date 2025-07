Subnautica 2 repoussé à 2026 : un report pour éviter un bonus de 250 millions de dollars ?

Le très attendu Subnautica 2, initialement prévu pour une sortie en accès anticipé courant 2025, vient officiellement d’être repoussé à 2026. Si Krafton évoque la nécessité « d’ajouter plus de contenu » au jeu, un article de Bloomberg soulève une autre hypothèse bien plus controversée. Concrètement, le report aurait été décidé pour éviter le paiement d’un bonus de 250 millions de dollars aux équipes de développement.

Selon plusieurs sources anonymes proches du dossier, rapportées par Jason Schreier, le report de Subnautica 2 aurait été décidé à seulement quelques mois de l’échéance d’un bonus de 250 millions de dollars, prévu dans l’accord d’acquisition d’Unknown Worlds par Krafton en 2021. Ce bonus devait être versé si le studio atteignait un certain seuil de revenus d’ici fin 2025. Avec le report du jeu à l’année suivante, atteindre cet objectif semble désormais hors de portée.

Some employees at Unknown Worlds were told they were eligible for bonus payouts ranging from hundreds of thousands of dollars to seven figures if they hit their revenue target. They believed Subnautica 2 was on track for release this year.Now, with the delay to 2026, the target seems unattainable

— Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 2025-07-09T18:06:29.237Z