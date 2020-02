Le compte à rebours pour une catastrophe court toujours depuis l’épisode précédent. Il est temps de retrouver Son Gohan, plus puissant que jamais, pour ce nouvel épisode de la suite de notre soluce de Dragon Ball Z : Kakarot. Place au retour triomphal de Son Gohan !

Récompenses :

Médaille de divinité

Médaille de cuisine

En route, Son Gohan !

Après avoir gagné 10 290 173 EXP, vous voilà aux commandes de Son Gohan dans les plaines centrales. Précipitez-vous au secours de Son Goten et des autres. Pour cela, dirigez-vous à l’endroit sur votre carte et en suivant le marqueur rouge au loin.

Ne perdez pas de temps et affrontez Super Buu. Avec toute la puissance libérée de Son Gohan, vous subissez peu de dégâts et la puissance de vos attaques est décuplée. De plus, vous connaissez déjà ses techniques de combat grâce à l’épisode précédent. Alors ne vous privez pas et infligez-lui une bonne raclée.

Un soupçon d’espoir

Après la cinématique, profitez de la fuite de Buu pour retrouver les survivants. Localisez l’endroit sur votre carte et allez là-bas. Notez en passant qu’une histoire secondaire est disponible dans la Ville Ouest : Super Saibaiman ?!

Sur place, il s’agit en fait de Mr Satan. Peu après, vous retrouvez également Dende avant d’assister à une nouvelle mise en scène.

Mais environ une heure après la première bataille contre Buu, voilà qu’il refait son apparition pour finir le combat. Alors qu’il absorbe Gotenks pour gagner davantage en puissance, combattez-le de nouveau en tant que Son Gohan.

Puisqu’il a absorbé Gotenks, il dispose désormais des Beignets galactiques en plus de ses attaques que vous connaissez déjà. Il n’hésitera donc pas à les utiliser contre vous pour tenter de vous immobiliser un instant. Prenez garde et évitez-les autant que son Destructeur maléfique pour pouvoir riposter d’un Kamehameha surpuissant grâce à votre nouvelle transformation.

Au cas où vos deux attaques s’entrechoquent, un écran apparaît avec un QTE durant lequel vous devez spammer une touche pour atteindre votre cible.

L’épisode s’achève sur la fin de cette bataille, laissant place à une nouvelle cinématique en guise de transition avant d’enterrer la hache de guerre pour contrer Buu dans le prochain épisode.

