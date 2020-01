Après un premier arc en compagnie des Saiyens, on entame le deuxième arc de cette soluce de Dragon Ball Z : Kakarot avec un premier épisode intitulé : Garder espoir sur la planète Namek. La menace saiyenne a été éliminée mais les pertes sont lourdes. Son Gohan et ses amis doivent voyager vers la planète Namek pour trouver un moyen de ressusciter leurs amis.

Récompenses :

EXP +6983

Pain ménages x2

Piercing sophistiqué

Boussole en bronze

Les conseils de Bulma

Suite au coup de fil de Bulma, rejoignez-la dans la Ville Ouest depuis la carte du monde et suivez le rayon rouge.

Préparatifs interplanétaires

Bulma prépare le vaisseau pour rejoindre la planète Namek mais il manque encore quelques pièces. En tant que Son Gohan, aidez Bulma à trouver des pièces de nacelle :

Flotterite x1

Molluscium x1

Thermophyte x1

Maintenant que vous en savez plus sur la recherche d’objets, repérez les indicateurs de quête sur la mini-carte et volez dans cette direction. Peu après, vous arrivez dans une zone de recherche matérialisée par des cercles opaques sur la carte. Survolez alors la zone et utilisez votre Ki pour détecter des lueurs violettes dans l’environnement et qui correspondent aux éléments que vous cherchez.

Une fois que vous avez tous les matériaux requis en votre possession, retournez voir Bulma. Vous obtenez ainsi son emblème d’âme et vous déverrouillez la dernier tableau communautaire lié à la création.

Le vaisseau est prêt à décoller. Parlez à Bulma lorsque vous êtes prêt vous aussi et continuez l’histoire pour gagner 21432 EXP.

Le comité d’accueil

Après les différents dialogues et les cinématiques relatant votre arrivée sur Namek et histoire de vous échauffer pour la suite, combattez les deux soldats de Freezer avant de vous confronter à un adversaire plus coriace.

Vegeta vs. Kiwi

Ennemis depuis toujours, vous prenez ainsi le contrôle de Vegeta pour affronter Kiwi. Rendez-vous au lieu indiqué sur votre carte pour trouver Kiwi. Le combat n’est pas bien difficile et à son issue, vous obtenez l’emblème d’âme de Vegeta.

Repaire sur Namek

Privé de votre faculté de voler et de vos kikohas durant cette séquence, reprenez le contrôle de Son Gohan pour trouver une cachette. Dirigez-vous vers le marqueur rouge sur votre carte pour trouver une grotte et lancer une cinématique qui clôture cet épisode.

Dans le prochain épisode, vous découvrirez alors qui est l’horrible homme de main de Freezer.