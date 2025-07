Copa City, le jeu de gestion autour du football, sortira le 26 mars 2026

La campagne Kickstater est partie avant le coup d’envoi

Ce jeu de gestion et simulation attaque aujourd’hui la dernière ligne droite de son développement, qui va encore durer quelques mois. Le studio derrière le projet indique que ce Copa City vise maintenant une sortie le 26 mars 2026, et publie une nouvelle vidéo du jeu avec quelques éléments de gameplay pour nous prouver que tout avance.

Le développement se poursuit, mais Triple Espresso a visiblement besoin de vous pour réaliser toutes ses ambitions. Un Kickstarter a été lancé, non pas avec l’idée de récolter des fonds pour terminer le développement, mais pour aider le studio à voir encore plus loin avec des fonctionnalités en plus. Que ce soit pour des contrats avec certaines équipes, des éléments de gameplay… le studio souhaite voir plus grand désormais qu’il peaufine la base de son projet.

Seul hic, cette campagne Kickstarter a été lancé un peu en avance, et en vous rendant sur le lien de cette dernière, on voit que celle-ci est clôturée. En allant faire un tour du côté du Discord du studio, il semblerait que les plans étaient de mettre en ligne la page de pré-lancement du Kickstarter, et non pas celle du lancement de la campagne, c’est pourquoi Triple Espresso travaille maintenant à réparer son erreur.

Copa City est prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series