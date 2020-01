Dragon Ball Z Kakarot : 8 conseils avant de se lancer

Dragon Ball Z Kakarot, l’action-RPG développé par CyberConnect 2 et édité par Bandai Namco, sort aujourd’hui sur PS4, Xbox One et PC. Avant de revivre tous les événements de l’anime Dragon Ball Z et de plonger dans l’univers de Toriyama, voici quelques conseils pour profiter au mieux du jeu.

Parfois, nous-mêmes, nous aurions aimé savoir certaines choses avant de terminer le jeu mais heureusement cela nous donne l’occasion de vous en faire profiter. Sans plus attendre, voici nos 8 conseils pour bien démarrer.

Accomplissez des quêtes secondaires si les ennemis sont trop forts pour vous

Dragon Ball Z Kakarot reste un titre accessible mais propose tout de même une petite dose de challenge et il faudra parfois renforcer ses personnages pour faire face à un ennemi particulièrement coriace. Comme tout RPG qui se respecte, il est bien sûr possible d’acquérir de l’expérience pour monter de niveau.

Si vous pensez à enchaîner les combats contre les monstres, oubliez tout de suite. Le meilleur moyen de gagner un bon paquet d’expérience en un minimum de temps est d’accomplir des quêtes secondaires (en bleu sur la carte). Cela vous fera généralement gagner un niveau entier ce qui peut faire la différence si l’on en fait plusieurs.

Pensez à vous reposer dans les feux de camp

Ce n’est pas forcément évident car le jeu n’insiste pas sur ce point, mais les feux de camp présents un peu partout permettent non seulement de faire la cuisine (de plus il faut dire que l’on a plus tendance à aller vers Chichi ou les autres PNJ pour ça) mais aussi de récupérer toute sa santé.

Car entre plusieurs combats, votre santé ne remonte pas avant d’avoir passé un certain cap dans l’arc en cours. Il n’est donc pas la peine de gaspiller vos objets de soin surtout que vous en aurez besoin en combat.

Ouvrez régulièrement l’encyclopédie Z

En plus de donner un tas d’informations sur le manga et son univers, remplir les objectifs de l’encyclopédie Z permet d’obtenir des objets bonus fort utiles comme les médailles D servant à apprendre de nouvelles attaques. Il faut dire aussi que l’encyclopédie Z est un peu à l’écart dans le menu. Pour l’ouvrir, il suffit d’appuyer sur triangle ou Y dans celui-ci.

Pensez à régulièrement faire votre rapport à Tortue Génial

Une autre astuce pour gagner un tas d’objets facilement est de compléter les chapitres du manuel de l’entrainement de la Tortue. Là encore, il n’est pas vraiment mis en avant alors il possible de l’oublier facilement. En outre, cela améliore les niveaux de tâche donnant accès à des chapitres encore plus compliqués à compléter. Pour faire votre rapport, il suffit simplement de parler à Tortue Génial à Kame House.

Augmentez régulièrement les niveaux de communauté

Dans Dragon Ball Z Kakarot, le tableau communautaire vous permet de placer des emblèmes afin de débloquer un tas de bonus passifs pour votre aventure. En renforçant ces emblèmes, il est possible d’augmenter très rapidement le niveau global des différentes communautés. Pour cela, il suffit d’aller dans les détails d’un emblème (en appuyant sur triangle ou Y) et d’offrir des cadeaux correspondants à la catégorie que vous voulez augmenter.

De plus, cela permet aussi d’augmenter le niveau d’amitié et de gratter quelques récompenses au passage.

Prenez un bon repas avant un gros combat

Histoire de mettre toutes les chances de son côté, il est conseillé de manger régulièrement des plats que l’on peut préparer facilement via un feu de camp ou en profitant des services d’un PNJ. Toutefois, il est d’autant plus conseillé de prendre un bon repas complet en allant voir Chichi qui est la seule à pouvoir vous les concocter. Ils demanderont plusieurs plats, et donc plus d’ingrédients mais le jeu en vaut clairement la chandelle tant les bonus sont importants.

Passez régulièrement à la tour Karine pour les haricots Senzu

A partir d’un certain point, il vous sera possible de récupérer des haricots Senzu à la tour Karin. Comme dans le manga, il faut attendre un certain temps avant de les récolter. Toutefois, avant un gros combat, il ne faut pas oublier d’y passer. Ce n’est pas non plus la peine d’y aller toutes les deux minutes car le matou peut en stocker jusqu’à neuf haricots à la fois. Il s’agit du meilleur objet du jeu puisqu’il restaure toute votre santé d’un coup.

En combat, la défense est le plus important

On dit souvent que la meilleure défense, c’est l’attaque, cependant on peut dire que ce n’est pas vraiment le cas dans Dragon Ball Z Kakarot. En particulier contre les boss, il faut rapidement apprendre à esquiver et utiliser la bonne défense au bon moment. Par exemple, si vous utilisez la garde alors que l’ennemi vous assène des coups violents, appuyez sur carré ou X pour créer une onde de choc et le repousser.

Le timing des esquives est également très important afin de contre-attaquer efficacement.

Avec ces 8 conseils, vous êtes fin prêt à vous plonger dans cette nouvelle adaptation qui ne manque pas de charme. Pour en savoir plus sur le jeu, on vous renvoie à notre guide complet disposant d’une FAQ répondant à de nombreuses questions.