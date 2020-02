Après avoir fait connaissance avec le mystérieux sauveur venu du futur et découvert ses révélations, notre soluce de Dragon Ball Z : Kakarot continue avec le deuxième épisode de cette saga qui va concerner votre préparation contre les Cyborgs.

Récompense :

Super protéine de puissance

Super pain méninges x2

Collier sophistiqué x2

Protéine de puissance

Tablier angélique

Pour le futur

Après la scène d’animation, partez en direction de la maison de Son Goku depuis la carte du monde. Puis sur place, rejoignez Chichi qui vous attend.

Vous pouvez remarquer au passage que de nouvelles histoires secondaires sont disponibles du côté de Capsule Corporation : Génie facile à vivre, mais aussi de la Planète Kaïo : Pluie de bananes.

Sinon, partez en direction du Palais Divin depuis la carte du monde dans le but d’y rejoindre le Tout-Puissant.

Après le dialogue, Yajirobé vous demande de récupérer de l’eau du sage ainsi que de l’engrais divin. Sautez dans le vide depuis la tour pour rejoindre la Terre sacrée de Karine. Sur place, rendez-vous aux deux endroits marqués sur les cartes ci-dessous.

Commencez par vous rendre dans la forêt au Sud. Là, battez le Kyukonman pour obtenir l’engrais divin. Puis foncez vers le lac au Nord pour y trouver l’eau du sage près d’une souche d’arbre au bord du lac.

Vous vous retrouvez alors automatiquement téléporté auprès de Yajirobé et vous recevez l’emblème de Maître Karine. De plus, vous pouvez désormais acquérir des haricots Senzu. Pensez régulièrement à venir en chercher à la tour, surtout avant un combat difficile.

Il ne vous reste plus qu’à partir en direction des Marécages de Blake depuis la carte du monde. Rejoignez ensuite Piccolo et Son Gohan à l’endroit localisé. Entraînez-vous contre eux deux par l’intermédiaire d’un combat pour gagner 531215 EXP.

Un Vegeta frustré

Ainsi, vous reprenez le contrôle de Vegeta. Notez qu’une nouvelle histoire secondaire est disponible dans la Ville Ouest : La signification de l’entraînement.

Sinon, allez parler au Dr Brief à propos de votre salle d’entraînement. Pour qu’il puisse la terminer, vous devez lui rapporter quelques matériaux localisés dans la Ville Ouest sur votre carte.

Plomb dimensionnel : Après avoir rejoint la Ville Ouest depuis la carte du monde, commencez par partir à l’Ouest de votre position, vers l’étendue d’eau. Explorez les environs sous l’eau et utilisez votre Ki pour trouver l’objet en question dans le fond. Cresson ferrugineux : Remontez en direction du Nord pour arriver dans un espace plus verdoyant. Utilisez votre Ki pour dénicher l’objet au sol entre les arbres fruitiers. Cristal gravitationnel : Volez ensuite en direction du Nord-Est cette fois et ramassez le cristal au pied des rochers.

Pour finir, combattez quelques survivants de l’armée de Freezer avant de rentrer à Capsule Corporation pour donner les matériaux au Dr Brief.

La salle d’entraînement est enfin prête. Sans perdre de temps, affrontez un double de Vegeta par le biais d’une simulation de combat. Vous connaissez vos propres techniques alors à vous de jouer.

Tout pour passer le permis

Il est temps de retrouver Son Goku pour une nouvelle épreuve plus ou moins spéciale car vous êtes au volant d’une voiture, ce qui permet d’introduire un petit tutoriel sur les de contre-la-montre de voiture à lévitation.

Ici, histoire de passer votre permis de conduire, bouclez simplement le parcours en franchissant les 10 points de contrôle avant la fin du temps imparti. Traversez les anneaux verts pour vous octroyer un boost temporaire de vitesse.

Permis en poche, allez voir Bulma pour déverrouiller la R&D. Il s’agit d’une sorte d’outil de « craft ». Donnez des objets à Bulma pour qu’elle puisse créer et améliorer des véhicules.

Avant de passer à la suite, vous gagnez 79713 EXP mais aussi 5 boulons solides P, 5 roulements P, 5 écrous d’acier P et 10 morceaux de fer.

La guerre est à la porte

Mettez-vous en route pour l’île de Tortue Géniale via la carte du monde. Notez en passant qu’une nouvelle histoire secondaire est disponible sur la Terre sacrée de Karine : Yajirobé et Maître Karine.

Ici, parlez à Lunch puis partez en direction de la zone des montagnes sud-est en choisissant la Maison de Son Goku sur la carte du monde.

Repérez le marqueur au Nord-Est de votre position et volez dans cette direction pour retrouver Tenshinhan et Chaozu. En guise d’entraînement, affrontez Tenshinhan mais le combat n’aura rien de compliqué d’autant plus que vous ne subirez que très peu de dégâts.

Retournez ensuite voir Lunch sur l’Ile de Tortue Géniale via la carte du monde pour lui annoncer où elle peut retrouver Tenshinhan. Lunch vous remercie en vous donnant de la viande exquise x5, du loup exquis x4 et du riz brillant x4.

La salle d’entraînement est ouverte !

Pendant ce temps-là, Vegeta continue de s’entraîner sans relâche. Regardez la scène d’animation avec le Dr Brief et une chercheuse afin de découvrir la salle d’entraînement. Il s’agit d’un endroit où vous pouvez acquérir une maîtrise, soit un type spécial de savoir-faire offrant de puissants effets et ce par l’intermédiaire de défis à terminer.

En tant que Vegeta, parlez au Dr Brief pour passer à la suite et reprendre le contrôle de Son Goku. Sélectionnez les Terres désolées de Gizard sur la carte du monde en vue de rejoindre Piccolo et Son Gohan.

Sur place, suivez le marqueur habituel sur votre carte et allez dire à Piccolo que vous avez terminé votre entraînement. Choisissez de vous entraîner avec eux pour continuer l’histoire et enclencher une cinématique.

Trois ans plus tard, c’est le jour fatidique. En route pour le troisième épisode : L’attaque des Cyborgs !

