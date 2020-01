Comment revenir en arrière pour le 100% ? – Dragon Ball Z Kakarot

Vous cherchez comment revenir en arrière pour le 100% ? Vous êtes bloqué à la fin du jeu et vous souhaitez savoir comment peut-on refaire les quêtes annexes dans Dragon Ball Z Kakarot ? Pas de panique, on vous dit pourquoi et comment faire avec notre guide complet !

Impossible de revenir faire les quêtes annexes

A cause de la trame scénaristique qui doit respecter certains codes, il est possible de manquer de nombreuses quêtes annexes au cours de l’aventure. Vous vous demandez donc si vous êtes définitivement bloqués et s’il sera impossible de refaire les quêtes secondaires ?

C’est logique et la question que l’on se pose légitimement est si l’on peut ensuite revenir en arrière pour corriger le tir ? La réponse est oui, mais vous ne pourrez le faire qu’à un moment bien précis de l’aventure. On vous explique donc comment faire.

Après avoir terminé l’arc Boo, il sera possible d’obtenir la machine à voyager dans le temps de Trunks du Futur grâce à une quête en rapport avec Bulma. Seulement, à l’heure actuelle (19/01/2020), il n’est pas possible de profiter de cette fonction.

C’est le magazine japonais V-Jump qui dévoile que cette fonctionnalité sera disponible lors d’une mise à jour qui devrait arriver très prochainement. Il faudra donc patienter pour utiliser la Time Machine et ainsi refaire différents morceaux de l’histoire que vous avez déjà terminé. Idéal donc pour compléter toutes les quêtes secondaires.

D’autres contenus en approche via la Time Machine ?

Ce n’est qu’une supposition, mais cela pourrait éventuellement permettre de profiter de futurs contenus comme des OAV se déroulant à des périodes bien précises du manga. Après tout, du contenu est encore à prévoir pour le jeu. Pour plus d’astuces et de guide, n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Dragon Ball Z Kakarot.