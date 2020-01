Voici la soluce de Dragon Ball Z : Kakarot avec la suite de la saga de Freezer et son deuxième épisode impliquant l’horrible homme de main de Freezer. Au vu des événements précédents, difficile de garder espoir sur la planète Namek depuis votre arrivée…

Récompenses :

Protéine de puissance x2

Boucles d’oreilles sophistiquées

Super pain méninges

Namek dans la tourmente

Votre nouvel objectif consiste à retrouver des Nameks avant vos adversaires. Pour cela, réduisez votre Ki et tentez de découvrir d’où vient le mystérieux Ki. Rendez-vous à l’endroit indiqué sur votre carte, pas très loin de votre position.

Rappelez-vous que vous ne pouvez pas voler dans cette séquence, alors profitez-en pour ramasser les orbes au sol sur votre chemin ainsi que divers ingrédients jusqu’à déclencher une nouvelle cinématique.

Opération sauvetage de Dende !

Venez en aide aux habitants Namek en affrontant Doria. Cet ennemi a la fâcheuse manie de vous charger dès que possible alors restez vigilant pour l’esquiver et vous donner la possibilité de contre-attaquer. Durant le combat, vous apprendrez à effectuer des combos Z en coopération avec un personnage de soutien (ici Krilin). Une fois votre jauge de soutien pleine, tentez donc cette attaque qui infligera à coup sûr des dégâts colossaux et qui vous permettront de vous en défaire rapidement.

En attendant de faire connaissance avec Dende, vous retrouvez Vegeta.

Vegeta le sournois

Comme l’indique le titre, en tant que Vegeta, vous profitez que Doria soit seul pour le retrouver et lui montrer qui est le plus fort. Comme d’habitude, repérez l’endroit sur la carte pour rejoindre Doria et le combattre. Comme précédemment, esquivez ses charges et préparez-vous à matraquer la touche d’esquive tout en vous déplaçant lorsque vous verrez une petite scène d’animation précédant son attaque.

Après avoir récupéré vos récompenses, vous terminez cet épisode en retrouvant Son Gohan et Krilin auprès de Bulma et en compagnie du petit Namek nommé Dende. Mais en attendant l’arrivée de Son Goku, c’est un Combat pour les Dragon Balls qui commence.

Consultez aussi notre guide complet de Dragon Ball Z Kakarot pour y retrouver toutes nos soluces et astuces ou encore toutes les quêtes secondaires.