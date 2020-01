Voici le déroulement de la quête secondaire Le plan de Pilaf et sa bande dans Dragon Ball Z Kakarot qui se situe dans la zone Ouest. Elle permettra d’améliorer la Recherche & développement. On vous donne la soluce et on vous explique en quoi consiste cette histoire secondaire.

Soluce Le plan de Pilaf et sa bande

Récompenses :

EXP : 4583

Médaille D

Pain Méninges

Carpe énerge

Nageoire de poisson géant

C’est une bête histoire secondaire qui vous demandera de tuer trois robots de niveau 16. Engagez le combat et venez-en à bout. Si votre personnage a déjà progressé dans le scénario principal, cela ne devrait pas vous poser de problème. Vous débloquerez également les emblèmes liés à Pilaf, Soba et Mai.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Dragon Ball Z Kakarot pour y trouver toutes nos soluces et astuces autour du jeu. Retrouvez toutes les quêtes secondaires.