On poursuit cette soluce des histoires secondaires de Dragon Ball Z Kakarot avec le cheminement complet de la quête Données de puissance mystérieuse. Celle-ci s’obtient en parlant à Bulma à la Capsule Corp. Il faudra cependant avoir bouclé Une peur prémonitoire pour avoir accès à celle-ci puisqu’elle fait suite.

Soluce Données de puissance mystérieuse

Récompenses :

EXP : 5292

Médaille D

Tablier Romantique

Méga Masse niv 1 x2

Retournez dans la Zone du Ravin Est, toujours en direction du Village de Lucca. Un signal a été repéré et vous n’avez qu’à vous rendre sur les lieux. C’est tout simplement au niveau de la nacelle. Vous y croiserez trois Saibaiman. Enchaînez-les au cours d’un combat.

Quand c’est fait, votre personnage trouvera une Carotte de qualité. Oui, aucun véritable rapport pour le coup. Mais c’est toujours un collectible en plus ! Encore une fois, la téléportation vers la Capsule Corporation est automatique et vous n’aurez plus qu’à parler à Bulma pour valider la quête. Cela vous permettra de débloquer l’emblème d’âme Saibaiman.

