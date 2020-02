Voici la suite de la soluce de Dragon Ball Z : Kakarot. Mais que pourrait-il bien y avoir de pire que des Cyborgs encore plus terrifiants que C-16, C-17 et C-18… ? Une nouvelle menace encore plus grande pèse sur la planète. Préparez-vous à découvrir le démon bio-cyborg du futur.

Récompenses :

Super protéine de puissance

Boussole en argent

Montre sophistiquée

Super pain méninges

Tout-Puissant et Piccolo

Vous commencez cet épisode en tant que Piccolo. Sa décision est prise et il est temps de vous rendre au Palais Divin pour vous fusionner avec le Tout-Puissant. A noter qu’en plus de gagner 419173 EXP et une peluche Shenron, vous débloquez la transformation Fusion Namek véritable de Piccolo.

Ne perdez pas de temps et partez désormais en direction de Ginger Town via la carte du monde. Remarquez au passage qu’une nouvelle histoire secondaire est disponible : Rencontres problématiques.

Rencontre avec le monstre mystérieux

Une fois à Ginger Town, il s’agit de retrouver le « monstre » en question. En tant que Piccolo, avancez vers votre objectif pour rencontrer et affronter un dénommé Cell.

Ce Cyborg a la particularité de détenir l’énergie d’autres personnages comme Son Goku ou Freezer. Il est donc en mesure d’effectuer des attaques telles que le Kaméhaméha ou le Makankosappo. Il suffit de les esquiver puis de riposter avec une attaque similaire.

Sinon, empêchez-le d’approcher au corps-à-corps pour éviter qu’il ne vous attrape dans le but d’aspirer votre énergie et de régénérer sa santé.

Le repaire du savant fou

Après la cinématique, vous gagnez 159 426 EXP et vous prenez le contrôle de Trunks, soutenu par Krilin. Votre objectif est de retourner au Lac de glace de Darlinge, puis volez jusqu’au laboratoire du Dr Gero pour déclencher une autre cinématique et gagner à nouveau de l’EXP.

L’ambition de Cell

De nouveau sur pied, vous incarnez Son Goku. Partez en direction des Terres désolées de Gizard dans le but de retrouver Vegeta et Trunks. Chose faite, vous gagnez 130 656 EXP avant de mettre le cap vers le Palais Divin.

Pères et fils

Arrivé au Palais Divin, vous allez découvrir une mystérieuse salle permet de s’entraîner durant une année entière, le tout étant compressé sur une seule journée.

La Salle de l’Esprit et du Temps

Approchez-vous de Mr Popo pour accéder à la Salle de l’Esprit et du Temps. Vegeta et Trunks entrent en premier. En tant que Vegeta, entraînez-vous contre Trunks et battez-le en prenant garde à ses nombreuses attaques au corps-à-corps.

En attendant la suite, apprêtez-vous à découvrir la redoutable évolution de Cell dans l’épisode suivant.

Consultez aussi notre guide complet de Dragon Ball Z : Kakarot pour y retrouver toutes nos soluces et astuces ou encore toutes les quêtes secondaires.