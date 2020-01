On continue la soluce de l’histoire principale de Dragon Ball Z :Kakarot avec un cours de survie pour Son Gohan. Malgré une équipe de rêve, Son Goku est mort, et avant de continuer, une cinématique intermédiaire met en scène son passage devant le Roi Enma.

Récompenses :

EXP +940

Texte sacré des arts martiaux

Livre pour adultes

Boussole en bronze

Protéine de puissance

Le défi du Roi Enma

Durant cet entretien, le Roi Enma le soumet à un petit quizz dont voici les réponses :

Où Raditz a-t-il été envoyé ? Enfer. Qui est le plus puissant ? Roi Enma. Quand l’heure a sonné, qui juge-t-on ici ? Tout le monde. Est-ce possible de ramener un défunt à la vie ? Oui. A quelle question en sommes-nous ? La 5ème.

A l’issue de ce questionnaire, vous recevez les emblèmes d’âme du Roi Enma et du Tout-Puissant, puis l’histoire reprend son cours.

Son Gohan le survivant

Après la cinématique introduisant l’entraînement de Son Gohan par Piccolo, vous prenez le contrôle du jeune Saiyen. Votre premier objectif est de chercher de la nourriture dans les environs. Avancez en direction du rayon rouge en ramassant quelques herbes au passage pour tomber nez à nez avec un dinosaure qui se met à vous poursuivre à travers une nouvelle cinématique.

Le gardien de Son Gohan

Son Gohan étant hors de danger en hauteur, vous prenez alors le relais en contrôlant le personnage de Piccolo. Après quelques informations sur les attaques spéciales, partez droit devant vers le rayon rouge pour voir comment se porte Son Gohan.

Sur place, vous repérez des ennemis dans la zone, combattez alors les 3 groupes de robots pirates dans les parages.

Retournez voir Son Gohan et récupérez pour lui 2 pommes pas mûres au niveau des deux pommiers indiqués sur votre carte.

Un temps de chargement plus tard, la nuit est tombée et la pleine lune brille dans le ciel, c’est alors que Son Gohan se transforme en gorille et vous allez devoir l’affronter.

Dans l’idéal, tenez-vous à distance et évitez ses rayons lasers. Videz sa barre de vie pour enclencher une cinématique dans laquelle vous détruisez la lune pour en venir à bout.

Après lui avoir arraché la queue, la cinématique se termine, laissant Son Gohan seul pendant plusieurs mois.

B.a.-ba de la survie

Vous retrouvez Son Gohan, affamé, et vous partez à la recherche de la moindre chose suspecte dans les environs. Repérez le rayon rouge habituel pour y faire la connaissance de Yajirobé.

Ce dernier vous explique comment trouver des points de collecte par recherche de Ki. Essayez-vous alors à la chasse en capturant 3 cerfs. Repérez les endroits qui clignotent sur votre mini-carte pour y trouver vos proies. Une fois à proximité, utilisez votre Ki pour les localiser et approchez-vous des cerfs pour les attraper avec la touche indiquée.

Retournez voir Yajirobé pour lui faire un rapport sur votre chasse et recevoir son emblème d’âme. Vous débloquez également un nouveau tableau communautaire lié aux aventuriers.

Plusieurs mois passent encore… Reprenez le contrôle de Piccolo pour gagner 1686 points d’EXP au passage, puis partez en quête de la puissance que vous ressentez. Vous pouvez distinguer 3 emplacements sur votre carte, et au loin grâce aux rayons rouges.

Dans un premier temps, dirigez-vous vers celui sur votre gauche pour rencontrer Krilin et engagez un combat d’entraînement contre lui. Au terme de celui-ci, vous obtenez son emblème d’âme.

Élevez-vous dans les airs puis partez en direction du rayon rouge le plus proche. Là, vous retrouvez Tenshinhan et Chaozu. Combattez Tenshinhan pour recevoir son emblème d’âme. Dans la foulée, parlez également à Chaozu pour accepter une histoire secondaire : Entraînement à la télékinésie.

Enfin, il ne vous reste plus qu’à vous rendre sur les lieux où se dresse le dernier rayon rouge pour y trouver Yamcha. De la même façon, combattez-le pour obtenir son emblème d’âme.

Tous les combats terminés, vous recevez l’emblème d’âme de Piccolo. Notez qu’une autre histoire secondaire, le cinquième disciple, est disponible auprès de Yajirobé qui se trouve dans les parages. Sinon, retournez voir Son Gohan à l’endroit marqué sur la carte pour vérifier si son entraînement est désormais suffisant. Il semblerait qu’il puisse être une sévère machine à apprendre… la suite au prochain épisode.

