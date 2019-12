Attendu par tous les fans de la saga de La Guerre des étoiles, Star Wars: Jedi Fallen Order est sans conteste un titre attendu au tournant. Il faut dire que cela faisait longtemps que les joueurs voulaient un jeu Star Wars centré sur le solo et cela sera bien le cas avec ce nouvel opus développé par Respawn Entertainment. Un bonheur ? En tout cas, voici tout ce qu’il faut savoir.

Soluce Star Wars Jedi Fallen Order

Comme régulièrement désormais, on vous propose une soluce complète de Star Wars: Jedi Fallen Order. Vous retrouverez ici l’ensemble des aides et astuces pour bien avancer dans le jeu et terminer l’histoire principale, chapitre après chapitre. Vous avez donc le cheminement complet pour boucler l’aventure mais aussi pour vous familiariser avec les mécaniques.

Cette soluce sera régulièrement mise à jour. N’hésitez donc pas à revenir la consulter régulièrement.

Guides, astuces et solution

Voici l’ensemble des chapitres et des soluces rédigés par notre équipe. Attention aux potentiels risques de spoilers.

Histoire principale

Astuces

Aide trophées / succès

Guide stratégique des boss

FAQ

Vous avez des questions au sujet du jeu ? Peut-être que la réponse se situe un peu plus bas.

Qu’est-ce que Star Wars Jedi Fallen Order ?

Star Wars Jedi Fallen Order est un jeu d’action/aventure jouable en solo qui se situe directement dans l’univers Star Wars. Il est chapeauté par Electronic Arts au niveau de l’édition et Rspawn Entertainment pour le développement, les créateurs des jeux Titanfall ou du récent Apex Legends.

Où se situe le jeu dans la chronologie des films ?

Dans Star Wars Jedi Fallen Order, on y suit les aventures de Cal Kestis, un jeune Padawan qui va devoir se cacher des soldats de l’Empire suite à l’ordre 66. L’intrigue se situe donc après les événements du troisième épisode de la série de films, Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith.

Est-ce qu’il y aura un mode multijoueur ?

Non, Star Wars: Jedi Fallen Order est exclusivement un jeu solo. Il n’y a aucune composante multijoueur et ne peut donc être joué en ligne avec d’autres personnes.

Est-ce qu’il y a un Season Pass ou des DLC ?

Aucun Season Pass n’a été annoncé pour Star Wars: Jedi Fallen Order. Il s’agira d’une aventure complète dès le lancement sans aucun DLC qui sortira plus tard. L’édition Deluxe ne dispose que d’éléments cosmétiques.

Quelle est la durée de vie de Star Wars: Jedi Fallen Order ?

Maintenant que l’on a terminé le jeu, on peut vous dire que Star Wars Jedi Fallen Order se termine entre 18 et 20 heures de jeu. Cela peut dépendre du mode de difficulté choisie mais aussi de vos allers et venues étant donné que le titre dispose d’une petite composante metroidvania. Pour obtenir le platine/1000G, comptez entre 35 et 40 heures de jeu.

Est-ce qu’il y a des collectibles dans Star Wars Jedi Fallen Order ?

Oui, on y retrouve plusieurs sortes, nécessaires notamment pour l’obtention du platine et des 1000G. Il faut savoir qu’aucun item à ramasser ne peut être manqué et il est possible de les obtenir même après avoir bouclé l’histoire principale. Il y a 32 secrets et une centaine de coffres à obtenir.

Est-ce que les ennemis réapparaissent dans le jeu ?

Effectivement, les ennemis peuvent revenir. Le système fonctionne comme un jeu de la série Dark Souls, c’est à dire que les adversaires réapparaissent après avoir utilisé l’option de repos (utilisée pour restaurer votre santé et votre niveau de Force). Les boss cependant ne reviennent pas.

Est-ce que Star Wars Jedi Fallen Order est-il un monde ouvert ?

Non, Star Wars Jedi Fallen Order n’est pas un monde ouvert. C’est un jeu semi-ouvert. Cependant, même s’il ne propose pas d’open world, il laisse une très grande liberté d’action. Il est par exemple possible d’explorer pendant les quêtes principales et le titre ne se veut pas dirigiste. Avec ses composantes metroidvania, il faudra aussi revenir sur ses pas.

De plus, vous pouvez faire un peu d’exploration pour aller dénicher des trésors et autres butins ou battre des boss supplémentaires. Certains lieux seront inaccessibles au début de l’aventure et il faudra revenir pour les découvrir après les avoir débloqué.

Que se passe t-il si l’on meurt ?

Selon la difficulté choisie, Star Wars Jedi Fallen Order peut s’avérer ardue sur certains passages (beaucoup même). Si jamais vous trépassez, cela aura plusieurs conséquences sur votre aventure. Vous perdrez la progression de votre mission et vous serez envoyé à votre dernier point de méditation. Il faudra donc parfois refaire certains morceaux de l’histoire.

Vous perdrez aussi l’expérience accumulée sur le niveau en cours. Vous garderez vos points de compétence mais l’expérience glanée ne sera pas gardée. Cependant, vous pourrez les retrouver. Pour récupérer vos points d’expérience perdus, il vous suffira de retourner à l’endroit où vous êtes mort, tuez l’ennemi qui vous a mis à terre et récupérer votre dû.

Il n’est pas possible de sauvegarder manuellement sa partie dans Star Wars Jedi Fallen Order. Si vous ouvrez le menu, vous remarquerez qu’il n’y a pas d’option pour créer un nouveau point de sauvegarde. On se demande alors comment faire pour sauvegarder et quand est-ce que le jeu sauvegarde ?

Le titre sauvegarde votre progression en fonction des points de méditation, la plupart du temps. A certains passages, le titre sauvegarde automatiquement avec une icône en bas à droite mais uniquement lors de moments importants dans l’histoire ou lors d’un déplacement vers une autre planète. Si vous arrêtez le jeu au cours d’un niveau, vous risquez donc de perdre votre progression depuis votre dernier point de méditation.

Est-ce que la difficulté a un impact sur la progression ?

Non, peu importe le mode de difficulté choisi, il n’y a pas d’impact sur la progression, l’histoire ou les récompenses. Le choix du mode de difficulté en début de partie n’est pas définitif non plus puisque l’on pourra changer à tout moment ensuite via les paramètres. Il n’y a pas de trophée / succès lié à la difficulté également.

Quand et sur quelles consoles sort le jeu ?

La sortie de Star Wars: Jedi Fallen Order est fixée au 15 novembre 2019. Il sera disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One avec des versions physique et numérique. Aucune édition collector n’est prévue mais une édition deluxe est disponible et contiendra des éléments cosmétiques supplémentaires.

Est-ce que Star Wars Jedi: Fallen Order sera disponible sur Steam ?

Alors que l’on avait l’habitude d’une exclusivité Origin pour les versions PC des jeux Electronic Arts, l’éditeur s’est finalement décidé à rétablir sa relation avec Valve. Star Wars: Jedi Fallen Order sera bien disponible sur Steam dès le 15 novembre. Attention, il sera tout de même nécessaire de disposer Origin.

En bref

Genre : Action / Aventure

Éditeur : Electronic Arts

Développeur : Respawn Entertainment

Prix : 59.99€

PEGI 12

