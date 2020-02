Notre soluce de Dragon Ball Z : Kakarot se poursuit avec un nouvel épisode consacré à un entraînement pour dépasser le Super Saiyen. En effet, après avoir constaté la redoutable évolution de Cell, Son Goku prend le temps de s’entraîner avec son fils.

Récompenses :

Super texte sacré des arts martiaux x2

Ultra pain méninges

Une lueur d’espoir

Fraîchement sortis de la Salle du Temps et de l’Esprit, Vegeta gagne 881 216 EXP tandis que Trunks en amasse plus d’un million. Mais c’est maintenant au tour de Son Goku et de Son Gohan d’entrer dans ce temple.

En tant que Son Gohan, avancez pour assister à une petite cinématique et commencer votre entraînement avec Son Goku sous la forme d’un combat.

L’entrée en matière de Super Vegeta

Pendant ce temps-là, vous reprenez le contrôle de Vegeta, et accompagné de Trunks, vous décidez de rejoindre Cell. Pour cela, partez tout d’abord en direction de l’île de Tortue Géniale par la carte du monde. Puis, de là, allez à l’endroit marqué sur votre carte, sur une île plus éloignée au Sud-Ouest.

Une fois devant Cell, le combat s’engage et il ne vous reste plus qu’à faire vos preuves pour en venir à bout et mettre fin à cet épisode via une cinématique.

Désormais, le seul objectif est d’atteindre la perfection dans le prochain épisode.

Consultez aussi notre guide complet de Dragon Ball Z : Kakarot pour y retrouver toutes nos soluces et astuces ou encore toutes les quêtes secondaires.