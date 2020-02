Voici le début de la dernière partie de notre soluce de Dragon Ball Z : Kakarot avec la résurrection de Buu. La paix s’est installée depuis 7 ans maintenant, tout est paisible dans la petite ville de Satan City. Pour commencer, vous retrouvez Son Gohan dans le premier épisode où il passe de Super Saiyen à super-héros.

Récompenses :

Tablier angélique x2

Collier sophistiqué

Anneau sophistiqué x2

Ultra pain méninges

Capsule de héros

Jours d’école

Dans la peau de Son Gohan, vous devez commencer par aller au Lycée Orange Star situé sur votre carte.

Après les présentations, vous voilà en pleine partie de Homerun. Il s’agit d’un jeu qui va mettre vos compétences de batteur à l’épreuve. Le but est de frapper la balle au bon moment pour l’envoyer le plus loin possible.

Frappez la balle de Shrapnel pour passer à la suite et empocher 365 864 EXP.

Nouvelles rencontres

Afin de protéger votre seconde identité de « Guerrier Doré », vous décidez de vous rendre à Capsule Corporation. Allez demander quelques conseils à Bulma qui suggère de vous créer une sorte de déguisement.

En attendant, allez voir Trunks dans la salle de gravité et profitez-en pour saluer également Vegeta.

Retournez ensuite auprès de Bulma pour lui demander si votre nouvelle tenue de super-héros est prête.

En tant que « Great Saiyaman », vous pouvez désormais patrouiller dans les rues de Satan City sans vous faire remarquer. Alors, ne perdez pas de temps et volez vers Satan City au nord pour déclencher une cinématique.

A présent, si vous le souhaitez, vous pouvez vous occuper des histoires secondaires :

Sinon, partez en direction de la Ville Ouest et rendez-vous devant l’entrée de Capsule Corporation pour discuter avec Lunch. En attendant le retour de Bulma, repartez vers les montagnes sud-est en passant par la Maison de Son Goku.

Sur place, trouvez les monstres sui sèment le chaos dans le village en vous rendant à l’endroit indiqué sur votre carte. Il s’agit en fait de Saibaimans en train de terroriser les villageois. Combattez-les en alternant les esquives et les coups au corps-à-corps pour en venir à bout rapidement.

Après avoir gagné 1 251 991 EXP, retournez dans la Ville Ouest pour retrouver Bulma à Capsule Corporation et lui parler du Championnat du monde.

De bonnes nouvelles

Après la cinématique, vous pouvez remarquer que de nouvelles histoires secondaires sont disponibles :

Sinon, rejoignez l’île de Tortue Géniale via la carte du monde et prévenez tout le monde que Son Goku revient pour le Championnat du monde.

Ceci étant fait, occupez-vous d’une autre histoire secondaire dans les parages en passant (Cyborg inquiet) et partez en direction du Palais Divin pour prévenir Piccolo, Dende et Mr Popo.

Avec 680 528 EXP de plus, il est désormais temps de rentrer à la maison.

Se préparer pour Son Goku

Prévenez également Chichi à travers une mise en scène, après quoi vous vous prêtez à une petite séance d’entraînement avec Son Goten. Même si vous n’aurez aucun mal à gagner le combat, méfiez-vous car il est très rapide et ne vous laisse aucun moment de répit. Le plus simple reste de parer ses coups pour contre-attaquer derrière.

Enfin, apprenez ensuite comment voler à Videl à travers une autre mise en scène pour obtenir son emblème d’âme.

Cet épisode s’achève sur une dernière cinématique avant de passer au suivant dans lequel vous allez découvrir les machinations de Babidi le sorcier maléfique.

Consultez aussi notre guide complet de Dragon Ball Z : Kakarot pour y retrouver toutes nos soluces et astuces ou encore toutes les quêtes secondaires.