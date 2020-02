Notre soluce de Dragon Ball Z : Kakarot continue avec un sixième épisode où visiblement, Porunga fait son apparition. Malgré l’arrivée héroïque de Son Goku, la situation prend une bien mauvaise tournure…

Récompenses :

Détecteur amélioré x2

Super protéine de puissance

Peluche Shenron x2

Toutes les Dragon Balls

En tant que Son Gohan, vous êtes chargé de partir en quête des Dragon Balls restantes dans le vaisseau de Freezer. Localisez-le sur votre carte et volez jusqu’à l’endroit marqué sur votre carte.

C’est alors que le Capitaine Ginyu débarque aux côtés de Jeice, et sous l’apparence de Son Goku. Combattez le duo avec le soutien bien utile de Krilin et de Vegeta. Nous vous conseillons de focaliser vos attaques sur Ginyu, en effet, ses coups sont relativement puissants et ceux de Jeice vous feront beaucoup moins de dégâts, le temps de vous occuper de Ginyu.

La formule magique

Après la cinématique, allez voir le Doyen pour lui demander comment invoquer le dragon Shenron. Au passage, vous pouvez remarquer qu’une nouvelle histoire secondaire est disponible : Malone, le cuisinier rebelle.

Vous croisez alors Dende en chemin avec la même intention que la vôtre. Il ne vous reste plus qu’à regarder la suite à travers une cinématique durant laquelle Piccolo gagne 643826 EXP.

Le terrifiant empereur

Sous sa deuxième forme, Freezer fait face à Vegeta et à Son Gohan. Vous allez devoir lui tenir tête malgré son niveau de puissance. Le but est donc de survivre en tentant d’esquiver ou de parer ses attaques pour placer votre contre-attaque le plus efficacement possible.

Pendant ce temps-là … Après la fusion avec Nail, vous obtenez son emblème d’âme et Piccolo reçoit de nouveau 742638 EXP.

Piccolo à la rescousse

Ressuscité, c’est au tour de Piccolo de s’élancer pour retrouver Son Gohan et les autres en suivant le marqueur sur la carte. Après la cinématique durant laquelle Son Gohan récupère 301433 EXP, Piccolo décide de combattre Freezer, seul.

Méfiez-vous de toutes ses attaques de type « mortelles » et ripostez dès que possible pour résister à ce premier combat. Dans tous les cas, ne restez pas dans les parages ou dans sa ligne de mire lorsque son aura devient rouge.

Vexé, Freezer se transforme à nouveau. Cette fois, dans ce nouveau combat, vous êtes épaulé par Son Gohan. Profitez de ses attaques de soutien à bon escient pour placer les vôtres au bon moment et ainsi maximiser vos dégâts. N’oubliez pas de d’utiliser également le combo Z dès qu’il est disponible.

A noter que l’une de ses attaques est particulièrement difficile à esquiver lorsqu’il se met à ricaner et à vous infliger des Kikohas du bout du doigt.

Et même si vous parvenez à résister une seconde fois à Freezer, le combat ne s’arrête pas là puisque dans un élan de prétention, il effectue son ultime transformation. Si Vegeta gagne 211032 EXP en ayant frôlé la mort, c’est la forme finale de Freezer qui vous attend dans le prochain épisode.

Consultez aussi notre guide complet de Dragon Ball Z Kakarot pour y retrouver toutes nos soluces et astuces ou encore toutes les quêtes secondaires.