Voici le cheminement complet de la quête secondaire Leçons pour l’avenir pour cette soluce de Dragon Ball Z Kakarot. Cette histoire est à récupérer auprès de Nam le Colporteur au cours de l’arc Boo (disponible après le début du championnat du monde) dans le village de Nam dans la Zone du grand désert occidental.

Soluce Leçons pour l’avenir

Récompenses :

EXP : 256465

Médaille D x15

Livre pour adultes super génial

Nam a besoin de vous. Vous allez devoir trouver une certaine culture. Pour cela, dirigez-vous au niveau de la Ville Ouest. Ouvrez votre carte et téléportez-vous là-bas. Une fois dans la zone, dirigez-vous au nord pour parler au Fermier.

Après discussion, celui-ci vous donnera comme objectif de terminer un contre-la-montre qui se situe pas très loin d’ici. Faites ce qu’il dit en vous dirigeant sur le point de nouveau marqué sur la map et en parlant à l’agent. Cette fois, remportez la course mais à dos de marcheur robot bipède.

L’astuce est de sauter et de courir à travers les points de contrôle. Des flèches vont apparaîtront à proximité du marcheur robot bipède pour indiquer la bonne direction et il faut donc suivre le tracé. On ne va pas se mentir, les commandes sont particulièrement rigides mais le temps imparti est large, vous y arriverez facilement. Même en faisant quelques loupés.

Quand c'est fait, vous obtiendrez la Capsule de Tracteur que vous devrez remettre au fermier. En échange, celui-ci vous remettra des Graines de Patates dorées, à remettre à Nam pour finir l'histoire secondaire. Vous obtiendrez aussi divers Eaux d'éveil.