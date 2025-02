Kingdom Come Deliverance II | Guide Complet

Guide Kingdom Come Deliverance II

Dans cette première partie, vous retrouverez l’ensemble de nos astuces, guides et autres soluces sur Kingdom Come Deliverance II. Sachez que cette section sera régulièrement mise à jour d’ici le lancement du jeu et après sa sortie, donc n’hésitez pas à revenir la consulter.

Astuces

(à venir…)

Histoire principale

(à venir…)

Quêtes secondaires

(à venir…)

Tâches

(à venir…)

FAQ Kingdom Come Deliverance II

Dans cette section, vous retrouverez toutes les informations liées au jeu. N’hésitez pas à poser vos questions en commentaires afin que nous puissions alimenter la FAQ.

Présentation Kingdom Come Deliverance II

Kingdom Come Deliverance II est, comme son nom l’indique, la suite des aventures menées par Henry de Skalice au sein du royaume de Bohême, au XVe siècle. Toujours en quête de vengeance après la mort de ses parents, point de départ des aventures du premier opus, notre chevalier accompagne le noble Sir Hans Capon dans une quête qui détiendra à nouveau son lot de péripéties et de situations parfois même loufoques.

Cette suite reprend tous les ingrédients du premier opus en l’améliorant nettement. Nous sommes donc plongés dans un RPG médiéval au monde ouvert hyper immersif et réaliste où les personnages mènent tous une vie en cohérence avec leur métier ou leur statut social. L’écriture très soignée des intrigues principales et secondaires baigne dans un contexte politique authentique. Enfin, Henry dispose d’une très large palette de progression via notamment un système d’atout, boostant ses différentes statistiques de personnalité, de combat ou encore de fabrication, comme l’alchimie ou la forge.

Faut-il avoir joué au premier opus avant de lancer Kingdom Come Deliverance II ?

Comme toute suite directe d’un premier épisode où la narration est importante et les intrigues nombreuses, il est préférable d’avoir été familiarisé avec la genèse d’Henry, son histoire, les personnages qu’il a rencontré ou encore les mécaniques déjà portées par le premier jeu.

Cependant, Warhorse Studios a travaillé de sorte à ce qu’un nouveau public puisse commencer directement avec Kingdom Come Deliverance II. Des tutos de toute sorte sont proposés et les aventures passées d’Henry sont mentionnées, notamment dès les premières heures de jeu. Il est donc tout à fait viable de commencer par ce deuxième épisode.

Kingdom Come Deliverance II possède-t-il des modes de difficulté ?

Non, le titre de Warhorse Studios prend le parti de proposer une difficulté unique à toutes et tous. Un peu à l’image des jeux FromSoftware, Elden Ring en tête, la difficulté s’articule selon le fait d’utiliser ou non la palette de possibilités que le jeu laisse à notre disposition pour régler les différents obstacles et situations.

Seul un mode Hardcore viendra s’ajouter au printemps 2025 pour une expérience encore plus relevée.

Y a-t-il des paramètres d’accessibilité dans Kingdom Come Deliverance II ?

Le titre est assez maigre à ce niveau-là. Il existe surtout quelques réglages au niveau des sous-titres mais il n’y a pas vraiment de paramètres concernant le daltonisme, la dyslexie ou tout autre trouble visuel.

Quand et où sort Kingdom Come Deliverance II ?

Kingdom Come Deliverance II est sorti ce 4 février 2025 sur PC (via Steam et Epic), Xbox Series et PlayStation 5.

Y aura-t-il des DLC pour Kingdom Come Deliverance II ?

Oui, du contenu additionnel est prévu pour Kingdom Come Deliverance II. Outre la quête « Le blason du lion », exclusive aux précommandes, Warhorse Studios prévoit des extensions, DLC et patchs au fil des mois à venir. Le passe de saison intégré à la Gold Edition vous y donnera accès.

Une première mise à jour gratuite accueillera déjà l’arrivée des barbiers au rang des commerçants, permettant de customiser les cheveux et la barbe d’Henry. Des courses de chevaux ainsi qu’un mode Hardcore viendront seront également compris à l’occasion de cette update.

Ensuite, chaque saison amènera son gros DLC. Pour l’heure, les choses sont prévues comme suit : « Brushes with Death » pour cet été, « Legacy of the Forge » pour cet automne et « Mysteria Ecclesiae » pour l’hiver prochain.

Quels sont les différents modes graphiques sur console de Kingdom Come Deliverance II ?

Entre mode performance, mode fidélité et les différentes machines de Xbox et PlayStation, voici les options graphiques possibles sur console.

PlayStation 5 Pro

Résolution : Mise à l’échelle 2160p

Performance cible : 60 FPS (débloqué avec VRR)

Technologie d’upscaling : PlayStation Spectral Super Resolution

PlayStation 5 (mode performance)

Résolution : Mise à l’échelle 1440p

Performance cible : 60 FPS (débloqué avec VRR)

Technologie d’upscaling : AMD FidelityFX Super Resolution

PlayStation 5 (Mode Fidélité)

Résolution : Mise à l’échelle 2160p

Performance cible : 30 FPS

Technologie d’upscaling : AMD FidelityFX Super Resolution

Xbox Series S

Résolution : 1080p

Performance cible : 30 FPS

Xbox Series X (Mode performance)

Résolution : Mise à l’échelle 1440p

Performance cible : 60 FPS (débloqué avec VRR)

Technologie d’upscaling : AMD FidelityFX Super Resolution

Xbox Series X (Mode Fidélité)

Résolution : Mise à l’échelle 2160p

Performance cible : 30 FPS

Technologie d’upscaling : AMD FidelityFX Super Resolution

Est-ce que Kingdom Come Deliverance II est compatible Steam Deck ?

Oui, et ça a été officiellement déclaré par le compte de Warhorse Studios sur les réseaux, la suite des aventures d’Henry est compatible avec le périphérique de Valve.

Où acheter Kingdom Come: Deliverance II au meilleur prix ?

Les différentes éditions de Kingdom Come Deliverance II

Kingdom Come Deliverance II dispose d’une édition Standard, d’une édition Gold et propose même un bonus de précommande ainsi qu’un collector.

Édition Standard (physique et numérique) – 69,99€

Le jeu Kingdom Come Deliverance II

Bonus de précommande

La quête « Le blason du lion », donnant accès à l’armure complète de Brunswick

Édition Gold (physique et numérique) – 89,99€

Le jeu Kingdom Come Deliverance II

Le passe d’extension comprenant les extensions : « Brushes with Death » « Legacy of the Forge » « Mysteria Ecclesiae »

L’ensemble du Vaillant chasseur Chapeau de chasse de Saint Hubert Arbalète d’Artémis Manteau de chasse de Nimrod



Édition collector – 199,99€

Le jeu Kingdom Come Deliverance II – Édition Gold

Une statue de 30cm de Henry & Galet

Une carte en tissu « Les ruelles de Kuttenberg »

Un ensemble de pin’s émaillés « Armoiries de bravoure »

Des cartes à collectionner « Les rebelles du Roi »

La « lettre d’espoir »

Quelles sont les différentes configurations PC du jeu ?

Configuration minimale requise

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits (ou plus récent)

Processeur : Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600

Mémoire : 16 Go

Carte graphique : GeForce GTX 1060 ou Radeon RX 580

Stockage : 100 Go SSD

Configuration recommandée « 1080p medium »

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits (ou plus récent)

Processeur : Intel Core i5-13600K ou AMD Ryzen 5 7600X

Mémoire : 24 Go

Carte graphique : GeForce RTX 3060 ou Radeon RX 6600 XT

Stockage : 100 Go SSD

Configuration recommandée « 1440p medium »

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits (ou plus récent)

Processeur : Intel Core i5-13600K ou AMD Ryzen 5 7600X

Mémoire : 24 Go

Carte graphique : GeForce RTX 3060 Ti ou Radeon RX 6700 XT

Stockage : 100 Go SSD

Configuration recommandée « 1080p high »

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits (ou plus récent)

Processeur : Intel Core i5-12600K ou AMD Ryzen 7 5800X

Mémoire : 32 Go

Carte graphique : GeForce RTX 2060 SUPER ou Radeon RX 5700

Stockage : 100 Go SSD

Configuration recommandée « 1440p high »

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits (ou plus récent)

Processeur : Intel Core i7-13700K ou AMD Ryzen 7 7800X3D

Mémoire : 32 Go

Carte graphique : GeForce RTX 4070 ou Radeon RX 7800 XT

Stockage : 100 Go SSD

Configuration recommandée « best ultra »

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits (ou plus récent)

Processeur : Intel Core i7-13700K ou AMD Ryzen 7 7800X3D

Mémoire : 32 Go

Carte graphique : GeForce RTX 4080 ou Radeon RX 7900 XT

Stockage : 100 Go SSD

En bref