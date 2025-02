Aider Betty à obtenir le titre de Maison de bains municipale

Quelques temps après avoir terminé la quête secondaire « Un bon décrottage », Betty va de nouveau solliciter notre cher Henry. Comme pour la quête précédente, direction le sud-est de Kuttenberg et les bains du Martin-pêcheur pour rejoindre la propriétaire et démarrer la quête.

Les échevins viennent de mettre en place un nouvel impôt pour les maisons des bains. Une seule maison sera épargnée et deviendra la maison municipale. Pour échapper à l’impôt Betty veut donc que la sienne remporte l’élection. Mais Betty n’est pas très populaire auprès des échevins.

Pire, elle croit que c’est son rival Adam qui est derrière l’impôt, lui et Jérôme Naaz, un des nombreux échevins qu’il a dans sa poche. Avec Henry, dites que vous avez une idée sur comment régler la situation.

Notre héros suggérera alors de pourrir le traitement de Naaz dans l’établissement d’Adam. Betty suggère de demander des informations aux filles travaillant pour Adam. Sans plus tarder, allez y faire un tour.

Interroger les filles des bains au sujet du conseiller Naaz

L’établissement se trouve de l’autre côté de la ville. Entrez et adressez-vous à toutes les filles avec lesquelles vous pouvez discuter, en mentionnant l’échevin Jérôme Naaz.

Petite Lida n’acceptera de vous donner des informations que si vous arrivez à lui trouver une robe. Une cotte-hardie de noble dame lui fera plaisir.

Vous pourrez en trouver une chez un tailleur tout près, au nord de la maison de bains d’Adam. Soit en en dérobant une la nuit, soit en payant entre 89 et 170 groschen.

Remettez la robe à Petite Lida et elle vous dira qu’elle se sert d’une huile parfumée pour améliorer le bain de Naaz. Cette précieuse huile se trouve sous clé, dans la chambre d’Adam.

Marie la Viandarde ne vous révélera ses secrets que contre 200 groschen (ou moins via marchandage) ou bien au terme de tests de persuasion réussis. Soit avec la réplique « Tu peux me le dire » (Charisme), difficile, soit avec « Ah, tu ne le savais pas » (Éloquence), très difficile.

Quelle que soit votre méthode, vous apprenez que Naaz dispose d’un tonneau de vin particulier dont seule Marie s’occupe, et qu’il se trouve au garde-manger, sur des pieds très hauts. De plus, Naaz semble allergique à la camomille.

Katchka vous dira quant à elle qu’une catastrophe s’est produite au niveau des baquets il n’y a pas longtemps. Là encore, pour avoir votre info, vous pouvez soit donner quelques centaines de groschen, ou bien réussir un des deux tests de persuasion proposés.

« C’est l’échevin Naaz qui m’envoie » (Charisme), difficile, ou « Ne me mets pas en colère ! » (Domination), difficile. Si vous le pouvez, privilégiez le Charisme. Katchka avouera alors que ce sont des puces qui ont envahi les baquets.

Demandez-en davantage et vous apprendrez que ce sont des haillons de mendiant qui ont causé l’infestation. Concernant le baquet il est à l’étage, et une armoire contient spécialement les affaires de Naaz.

Trouvé quelque chose infesté de puces

Maintenant que vous savez tout sur ce qui plait et déplait à Naaz, il est temps de mettre tout le plan en place. Commencez par trouver des vêtements remplis de puce. Il est possible de savoir où en trouver un en parlant à certains mendiants, comme celui qui est au niveau de la grande église de Kuttenberg. ce qui vous coûtera 37 groschen.

Mais gardez votre argent et fiez-vous à notre carte ci-dessous. Les vêtements se trouvent dans le quartier des cordonniers, à un campement de mendiants. Derrière la plus grande tente se trouve un sac dans lequel se trouve une couverture pleine de puces.

Désormais, vous allez vous préparer à infiltrer la maison des bains et à saboter l’espace de Naaz. D’abord, assurez-vous d’avoir en votre possession une tisane à la camomille. Ensuite, détroussez les clés des portes et coffres, ainsi que la clé de la chambre à coucher des bains sur l’une des filles de la maison des bains, ou sur Adam. Ce sera bien plus simple pour la suite de la quête.

Sinon, préparez des crochets pour déverrouiller les portes. Pourquoi ? Et bien parce que vous allez faire passer le temps jusqu’à 2h du matin pour commettre vos méfaits plus tranquillement.

Verser la tisane à la camomille dans le fût de vin du conseiller

Une fois la nuit tombée, pénétrez à l’intérieur de la maison des bains d’Adam. Montez ensuite les escaliers et ouvrez tout de suite la porte sur votre gauche, en haut des marches. Vous avez désormais accès à plein d’autres pièces. Ouvrez la première porte sur la droite pour pénétrer dans le garde-manger.

Repérez le tonneau sur pieds évoqué par Marie la Viandarde et faites « Verser une potion ». Sélectionnez une tisane à la camomille et validez.

Voler l’huile parfumée qu’elles ajoutent au bain du conseiller

Sortez du garde-manger et montez les escaliers et ouvrez la porte qui se trouve juste en face de vous. Vous serez dans la chambre d’Adam. Dérobez les clés d’Adam si cela n’a pas déjà été fait et ouvrez la porte qui mène à l’autre partie de la chambre.

Dans la commode éclairée par une lanterne, vous trouverez l’huile étrangère parfumée. Henry n’apprécie pas du tout l’odeur lui, mais le principal est que vous l’ayez sur vous maintenant. Avant de quitter la pièce, profitez-en pour récupérer le livre de compétence Coups de Poings, de Pieds, et quelques Baffes III. Cette fois, sortez et revenez au premier étage.

Verser les puces dans le coffre à linge de Naaz et dans le panier de linge propre sans être vu

De retour au sommet de l’escalier reliant le premier étage au rez-de-chaussée, allez à la porte en face et ouvrez-la pour pénétrer dans la salle des bains. Allez au fond à gauche de la pièce et remarquez le baquet couvert de rideaux de qualité. Regardez le coffre posé sous la fenêtre et faites « Répandre des puces ». Faites de même pour le panier à linge propre situé juste à côté.

Tout est prêt pour que le séjour de Jérôme Naaz dans l’établissement d’Adam soit le dernier ! Retournez voir Betty pour lui faire part de vos actions et pour lui remettre l’huile parfumée. Henry demande ensuite quelle est la suite.

Obtenir le soutien de Tuchmacher

Betty vous annonce qu’un autre échevin, Tuchmacher, peut être influencé pour que le vote aille à la maison des bains du Martin-pêcheur. Il a un contentieux avec un noble que pouvez aider à régler.

Tuchmacher est un tailleur que vous pouvez retrouver à sa boutique, près de l’hôtel de ville et du point de téléportation au centre de Kuttenberg. Une fois là-bas, parlez-lui et proposez votre aide.

Henry abordera rapidement le sujet du vote pour la maison des bains municipale. Lorsque Tuchmacher vous demandera pourquoi vous vous intéressez aux bains, répondez absolument « Il y a de l’argent en jeu ».

Ne parlez surtout pas de Betty sous peine de vous mettre définitivement à dos l’échevin. De plus, vous avez peu de temps pour choisir donc prudence. Tuchmacher vous expliquera ensuite sa querelle avec Jan de Lesztin.

Posez ensuite toutes les questions que vous souhaitez à l’échevin pour notamment apprendre que vous ne pourrez vous battre qu’avec une massue, un fléau ou une épée de chasseur. Préparez-vous donc en conséquence. Sachez aussi que vous n’aurez pas la possibilité de porter une armure de plates. Votre adversaire lui, aura droit à tout.

Si vous avez tout ce qu’il vous faut, partez directement avec Tuchmacher, sinon, affinez vos préparatifs.

Gagner le duel au nom de Tuchmacher

Tout le monde se réunit au lieu du duel. Lorsqu’on vous le demandera, dites bien que vous êtes prêt. Juste avant que le combat commence, vous avez la possibilité de dire « J’ai besoin d’un moment », si jamais vous avez envie de boire une potion pour vous aider, ou changer au dernier moment l’arme que vous souhaitez utiliser.

Aussi, si vous avez un très haut niveau d’Éloquence, vous pouvez dire « Vous allez m’affronter en armure complète ? ». En cas de réussite, Henry soulignera le caractère inéquitable du combat, ce ui poussera Jan de Lesztin de quitter son armure de plates, réduisant grandement sa résistance, et donc, le nombre de coups nécessaires pour le battre.

Notez bien que vous ne devez avoir sur vous que des armes compatibles pour le duel. Même si vous avez une épée de chasseur dans votre ceinture mais que vous avez également une massue ou toute autre arme inappropriée, déséquipez tout et gardez uniquement l’arme compatible. Sinon, Jan refusera de lancer le combat.

Jan porte des attaques très puissantes, et vu que vous ne pouvez pas avoir une grosse armure, soyez donc aussi prudent que possible en misant sur les contres parfaits, voire les coups de maître, en surveillant votre endurance comme le lait sur le feu.

Une fois la victoire remportée, retournez voir Tuchmacher. Il vous remerciera chaudement et compte tenir parole en donnant sa voix à la maison du Martin-pêcheur.

Retourner voir Betty et attendre le résultat du conseil

Revenez à la maison de bains de Betty et dites-lui que vous avez le soutien de Tuchmacher. Elle sera ravi et vous dira qu’il n’y a plus qu’à attendre le vote du conseil. Au bout de 4 jours, la quête se mettra à jour toute seule pour vous informer que c’est le moment de retourner voir Betty.

Si vous avez réussi votre coup avec Naaz et Tuchmacher, elle vous dira le sourire jusqu’aux lèvres que le conseil a voté pour elle. Quant à la récompense de Henry, elle est plutôt intéressante : tous les services de la maison des bains de Betty seront gratuits, à vie. Cela comprend même la totale, qui donne un petit bonus de stat. Vous pourrez également avoir Zlata comme pédagogue de compétence.

Arrive ensuite Jérôme Naaz, qui espère être toujours bien reçu chez Betty, ce que celle-ci confirme avec aplomb. Elle remercie enfin une dernière fois Henry, ce qui clôt la quête.

