Parler à Tobias

Si vous avez complété la quête « Combat inéquitable », il s’agit d’une continuité directe à celle-ci, que vous pouvez déclencher à tout moment.

En parlant à nouveau à Tobias, il a une requête à vous donner.

Il souhaite se battre une nouvelle fois. Étant donné qu’il n’est pas vraiment fait pour le combat, cela surprend Henry. Demandez-lui pourquoi et vous comprendrez qu’il est tellement désespéré vis-à-vis de Stanley qu’il souhaite vous battre pour être de nouveau tranquille vis-à-vis de son harceleur.

Cependant, Tobias sait très bien qu’il n’a pas de chance face à vous. Il vous demande donc un coup de pouce.

Laisser Tobias vous battre

La première chose à laquelle il pense est la tricherie. Si vous vous laissez battre au terme d’un nouveau duel, Tobias pourrait enfin être débarrassé de Stabley. Si vous acceptez, vous allez donc disputer un nouveau combat contre Tobias.

Faites semblant de vous battre en donnant quelques coups et laissez-vous frapper par Tobias. Une fois à terre, vous n’aurez plus qu’à retourner voir Tobias. Attention, en perdant connaissance, n’oubliez pas que vous risquez de vous faire détrousser.

Tobias vous remerciera alors chaleureusement pour avoir joué le jeu et il vous invite à aller le voir à Grund pour qu’il booste vos compétences de Maître-chien et d’Équitation.

Apprendre Tobias à se battre

Outre la tricherie, il existe une autre manière d’aider Tobias et de résoudre la quête. Avec un niveau assez élevé en Combat à mains nues, vous pouvez choisir « Si je t’apprenais plutôt à te battre ? ». En cas de réussite, Tobias acceptera.

Trois heures plus tard, vous retrouvez Tobias et Henry, essoufflés après un entraînement âpre. Désormais, « Trésor » a de meilleures chances de se défendre contre Stanley, ce qui aura plus de valeur et de sens s’il parvient enfin à le battre.

Tobias remercie alors Henry, qu’il considère comme son ami, et l’invite à le rejoindre au village de Grund pour qu’il lui booste ses compétences de Maître-Chien ou d’Équitation, contre des groschen.

