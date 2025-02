Parler à Casper Rudolf, à Kuttenberg

Près de l’entrée ouest de la ville de Kuttenberg, un marchand appelé Casper Rudolf tente désespérément de vendre son vin. Parlez-lui pour entreprendre une quête qui va sentir bon la vigne. Débutant dans son activité, l’homme propose à Henry de goûter sa production. Acceptez.

Vu la tête d’Henry, le vin est mauvais. À vous de voir si vous voulez être franc ou mentir poliment, mais Casper est conscient qu’il l’est. Casper demande donc l’aide d’Henry, ce que vous acceptez également. Le vigneron parlera alors des moines du monastère de Sedlec, qui font un très bon vin. Il veut connaitre leur secret et Casper a besoin de vous pour mener l’enquête.

Il vous parlera d’abord de Havel, un aubergiste en lien avec le vignoble du monastère. Le plan est qu’Henry se fasse passer pour un sommelier, pour ensuite récupérer des infos de la part d’Havel. Pour vous aider à faire bonne figure, Casper a également un livre sur le vin.

En lui posant des questions à ce sujet, il vous dira que, malheureusement, le livre est gardé par son ex, Adeleide Mannlicher. Autre problème, son frère la surveille lorsqu’elle se promène. Elle ne sera donc pas facile d’accès. Posez vos dernières questions à Casper puis mettez-vous en direction du parc où traine Adeleide.

Aller voir Adeleide Mannlicher pour récupérer le livre de Casper

Le parc se situe au sud-est de votre position, et donc de Kuttenberg. En vous approchant du parc, vous tombez effectivement sur Hugo Mannlicher, le frère d’Adeleide. Il y a plusieurs façons d’atteindre Adeleide.

Convaincre Hugo Mannlicher de vous laisser passer

Vous pouvez vous confronter à Hugo et user de persuasion pour qu’il vous laisse passer. La méthode la plus difficile est d’utiliser votre Charisme et de dire « Je travaille pour la ville ! ». Sinon, avec une compétence Fabrication relativement élevée, vous pouvez choisir « (Essayer de gagner sa faveur) ».

Le premier choix poussera Henry à se faire passer pour un inspecteur envoyé par la ville, ce qui sera suffisant pour convaincre Hugo de vous laisser.

Le deuxième choix amènera Henry à parler de la belle épée d’Hugo. De fil en aiguille, notre héros parlera de Maître Menshi, ce qui attisera la curiosité d’Hugo. il vous laissera ensuite entrer.

Combattre Hugo Mannlicher

Si vous n’avez pas la possibilité de réussir les tests de persuasion, vous pouvez dire « Je veux parler à votre soeur ! ». Hugo vous demandera de partir et, si vous insistez, un combat à l’épée va se lancer. En gagnant le duel, Hugo prendra la fuite, vous laissant le champ libre pour Adeleide.

Passer par les remparts pour rejoindre Adeleide

Il est également possible de totalement esquiver Hugo. En faisant face de l’entrée de la cour où se trouve le frère, allez plutôt sur la gauche et montez les escaliers de la petite tour menant aux remparts.

Longez ensuite ces remparts jusqu’à rejoindre une autre tour. Descendez les escaliers et vous vous trouverez dans le parc où est assise Adeleide.

Étudier le livre de Casper sur le vin

Une fois que vous avez atteint le parc, là aussi, il y a plusieurs manières de récupérer le livre.

Détrousser Adeleide

Vous pouvez tout bonnement détrousser la bourse d’Adeleide, mais il serait plus noble de passer par des méthodes plus honnêtes ou d’user de vos compétences de persuasion.

Convaincre Adeleide

En parlant à Adeleide du livre, peu importe ce que vous dites sur le commerce de Casper, elle sait que c’est difficile pour lui. Le souci, c’est qu’elle ne veut pas redonner le livre si facilement.

Il est tout d’abord possible de lui demander si elle s’intéresse vraiment aux livres sur le vin. Vous débloquerez alors un nouveau choix lié à l’Érudition « Je peux vous recommander d’autres livres ». De difficulté Moyen, ce choix poussera Henry a conseiller d’autres livres pour Adeleide, et elle acceptera de lâcher celui de Casper.

Le choix Éloquence « Casper a besoin du livre » demande un très haut niveau mais règle le souci rapidement. Henry jouera franc-jeu en tentant d’émouvoir Adeleide.

Impressionner Adeleide

Sinon, en disant « Je peux vous l’acheter » ou « Nous pourrions devenir « amis », nous aussi » amènera Adeleide à vous demander de l’impressionner.

Si vous avez battu Hugo lors d’un duel, pour pouvoir entrer, vous aurez la possibilité de mettre ceci en avant, ce qui est efficace si vous avez un minimum de Présence.

Vous pouvez également dire « Je pourrais vous écrire un poème », qui demande pas mal d’Éloquence quand même. Henry fera alors parler ses talents, ce qui charmera suffisamment Adeleide.

Enfin, et sans test de persuasion cette fois, Adeleide vous demandera de lui faire un collier de fleurs. Attention, elle demande des fleurs assorties à sa tenue. Cueillez donc des fleurs de souci (celles de couleur orange), et donnez-lui en cinq. Elle acceptera alors de vous laisser le livre de Casper.

En plus du livre, vous pourrez demander un baiser si vous êtes d’humeur charmeur, mais cela n’aboutira pas. Quel que soit votre choix pour récupérer le livre, vous obtiendrez une hausse d’expérience en Érudition.

Faire impression sur Havel le tavernier

Maintenant que vous l’avez, lisez le livre pour apprendre des informations sur le vin, nécessaires à la préparation de votre entrevue avec Havel l’aubergiste. Mais pas de panique, on vous dira quoi répondre le moment venu. Vous trouverez Havel à la taverne de l’Empereur Charles. Dites-lui « Vous devez être Havel » pour lancer la conversation sur le vin.

Ravi, il vous demandera ensuite d’où vous venez. Choisir Germanie, Italie ou France aura une incidence sur une question sur du vin local, posée plus tard. Donc choisissez le pays qui vous parle le plus. Acceptez ensuite de poursuivre la discussion sur le vin.

Le but de l’entretien est de montrer que vous vous y connaissez en vin. On vous demandera régulièrement de dire ce que vous avez pensé de tel ou tel vin. Avec une compétence assez élevée en Alcool, dites « (Dire quelque chose sur le vin) » ou « Évaluer le vin », quand ce genre de répliques se présente. En cas de succès Henry fera alors un commentaire pertinent et impressionnera Havel.

Quand Havel parlera de son beau-père, dites « Ce n’est pas un cadeau approprié ». Viendra ensuite la question du vin qui est le plus apprécié dans votre pays. Si vous avez choisi la France, ce sera « Avignon », si c’est la Germanie, ce sera « Steinberger », et si c’est l’Italie, il faudra choisir « Vinsanto ».

Havel parlera ensuite d’un ingrédient manquant dans une boisson : dites « Ça manque de gingembre ». Viendra ensuite le sujet d’un banquet Couman, où vous direz « Les mets étaient bien choisis ».

Avec un entretien qui se passe très bien, Havel finira par mentionner le Secret du Monastère. Il vous fera alors goûter. En évaluant correctement le vin, Havel vous divulguera l’existence d’un encens spécial, ingrédient secret de cette boisson. Il est désormais temps de retourner voir Casper.

Fouiller le bureau de Havel

Si vous ne parvenez pas à identifier les ingrédients des boissons, Havel finira par mettre fin prématurément à la dégustation. Il vous demandera si vous êtes collecteur d’impôts et la conversation tournera au vinaigre. Néanmoins, il vous reste une chance de connaitre le secret du monastère.

Vous devrez fouiller le bureau de Havel au deuxième étage. Le bureau se trouve derrière la porte la plus à gauche une fois les escaliers franchis (dans la chambre voisine à la vôtre si vous avez payé l’aubergiste pour l’avoir).

Dans la chambre, fouillez le coffre de serrure difficile juste à côté de la porte d’entrée. Soit en le crochetant, soit en récupérant la clé sur Havel en lui volant au préalable. Vous trouverez dans le coffre les Registres de l’aubergiste Havel. Lisez-le et retournez voir Casper.

Annoncez à Casper les résultats de l’enquête

Que ce soit grâce à l’entretien ou avec le vol du registre, vous apprenez à Casper que l’ingrédient spécial de la boisson de Sedlec est de l’encens spécial. Il vous récompensera avec 55 groschen et vous demande de poursuivre les recherches en vous rendant vous-même au vignoble.

Avant de confirmer vouloir vous en occuper, dites « Donnez-moi plus d’argent », avec un minimum d’Éloquence demandé. En cas de succès, vous serez effectivement payé plus cher et Casper parlera de semis du vignoble, à récupérer en plus de l’ingrédient secret.

Posez toutes les questions nécessaires et Casper finira par aborder le sujet du livre que vous êtes allé récupérer pour lui. À vous de voir si vous voulez lui rendre ou si vous décidez de le garder pour vous.

Trouver le secret du monastère

Vous êtes désormais prêt à rejoindre le vignoble. Vous pouvez tout à fait vous la jouer voleur nocturne et infiltrer le vignoble une fois tout le monde couché. Vous aurez toutefois à éviter les quelques gardes qui patrouillent. Sinon, vous pouvez aussi passer par une méthode plus « honnête » en travaillant pour le vignoble.

Se faire engager au vignoble

Présentez-vous assez tôt dans la journée devant l’entrée du vignoble et parlez au recruteur. Vous commencerez alors une tâche intitulée « Sous le chapeau de paille », qui vous permettra d’approcher en toute sécurité l’encens spécial si vous travaillez bien.

Soluce de la quête « Sous le chapeau de paille »

Si vous avez suivi le déroulé de la soluce ci-dessus, vous avez pu récupérer la clé de la cave du vignoble. Il est très important de réaliser la suite de cette quête dans la foulée de votre journée de travail réussie, sinon vous ne disposerez plus d’un accès aussi libre.

(Il reste possible d’accéder à l’encens dans le cadre de votre journée de travail et SANS avoir besoin de la clé de Jérôme. Vous aurez tout autant autorisé à entrer dans l’enceinte principale, simplement vous devrez crochetez la serrure difficulté Moyen de la réserve et vous serez en infraction si l’on vous repère ici).

Entrez dans l’enceinte principale du vignoble et allez au fond à gauche, vers les tonneaux. Grâce à la clé donnée par Jérôme, déverrouillez la porte qui mène au reste de la réserve. À l’intérieur, fouillez le coffre au fond pour récupérer les mèches de soufre.

Avant de repartir, ouvrez le petit meuble surélevé pour y trouver une bouteille de vin pour Jérôme (et aussi un schnaps du sauveur). Enfin, fouillez les tonneaux à la recherche de Bon vin, ou de Pinot Noir 1402. C’est le meilleur alcool que vous pourrez trouver dans ce vignoble.

Obtenir des semis pour Casper

Ramenez la bouteille de vin classique à Jérôme et rendez-lui les clés. Jérôme vous invitera alors à aller vous reposer. Faites donc et dormez jusqu’à 00h-1h du matin. Vous profiterez de l’obscurité et du sommeil de tout le monde pour aller voler les semis que Casper vous a demandé de récupéré.

En effet, en plein jour, non seulement l’accès le plus proche est à la vue de tout le monde, mais en plus le crochetage est de niveau très difficile.

La nuit tombée, faites juste attention au garde qui patrouille près de l’enceinte principale, puis entrez de nouveau. Au lieu d’aller à gauche où se trouve la réserve, Allez directement à la porte d’en face.

Vous atteindrez la petite cour où se trouve les semis. Il s’agit des petites pousses vertes que vous trouverez au nombre de six. Récupérez-en cinq et, en s’assurant que la voie est libre, repartez d’où vous venez et fuyez le vignoble en pleine nuit.

Apporter le secret du monastère et les semis à Casper

Retournez à Kuttenberg en journée pour retrouver Casper, toujours à son stand. Dites-lui que vous avez récupéré le secret du monastère même si le marchand peine à croire qu’une chose aussi puante soit l’ingrédient qui change tout.

Quoi qu’il en soit il vous donnera 425 groschen pour votre œuvre. Et si vous avez également récupéré les semis, il vous donnera 425 groschen supplémentaires. La quête se termine sur cette pluie de pièces.

Consultez la soluce des autres quêtes secondaires dans notre article dédié. Et pour en savoir plus sur Kingdom Come Deliverance II, n’hésitez pas à consulter notre FAQ ainsi que le guide complet.