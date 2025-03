Parler à Grosch, l’aubergiste de Grund

Cette tâche se rend disponible quelques temps après avoir terminé la quête secondaire « La flèche magique ». Un marqueur de quête s’affichera alors à la taverne de Grund, et il va falloir s’adresser au tenancier.

Il vous confiera qu’il se fait malmener par une bande de brigands menée par un homme qu’on appelle le Relent. Elle se trouve au nord-ouest du village de Grund, et lorsque Grosch termine sa description du trajet pour s’y rendre, Henry comprendra qu’il s’agit du même camp que celui où s’était installé Karel et ses hommes.

Pour vous aider à tuer le Relent, Grosch vous donnera une potion de fléau forte. L’aubergiste vous demande également de ramener quelque chose prouvant la mort de votre cible.

Tuer le Relent

Direction le nord-ouest de Grund donc, à l’entrée d’une forêt qui s’étend jusqu’à l’Antre du diable. Comme très souvent lors de missions de ce genre, le choix de l’approche pour tuer votre cible vous revient. Vous pouvez vous servir de la potion confiée par Grosch, assassiner discrètement le Relent de vos mains, ou bien saisir votre épée pour battre un à un chaque bandit.

Utiliser la potion de Grosch

Si vous vous fiez au plan initial, grâce à Grosch vous avez de quoi empoisonner la marmite du camp, et ainsi tuer discrètement et automatiquement le Relent. Pour ce faire, il est bien entendu obligatoire de vous rendre au camp de nuit avec une tenue furtive, vers 1h ou 2h du matin, de faire attention aux patrouilles et de verser la potion dans la marmite.

Il faudra ensuite s’éloigner du camp, en retournant par exemple à Grund, et de faire passer le temps jusqu’au matin. Si tout se passe bien, vous aurez la notification comme quoi le Relent est mort. Oui mais voilà, après plusieurs expérimentations de notre côté, il ne s’agit pas de la meilleure des solutions.

Souvent, la potion ne tuait pas le Relent, et quand bien même elle peut fonctionner, il faut retourner au camp pour récupérer une preuve, et les autres bandits, eux, sont encore en vie. L’accès au corps ou au coffre du Relent est donc très délicat.

Assassiner le Relent dans son sommeil

Il s’agit de la même stratégie que la précédente, à ceci près qu’au lieu d’empoisonner la marmite, vous allez directement planter une dague dans le cœur du Relent, alors qu’il est en train de dormir. Toujours de nuit, toujours en tenue furtive et toujours en évitant les patrouilles, faufilez-vous jusqu’au Relent et tuez-le.

Combattre frontalement le Relent et ses hommes

Il reste la plus basique des méthodes, mais aussi la moins contraignante en termes de préparation, à savoir le combat direct. En revanche, tenez-vous prêt car les bandits ont de solides protections, et tous savent plutôt bien se battre en se permettant notamment de vous infliger des coups de maître. N’utilisez cette méthode que si vous êtes à l’aise au combat et que vous disposez d’une solide armure de plates.

Retourner voir Grosch l’aubergiste

Quelle que soit votre méthode pour éliminer le Relent, pensez à récupérer sur son le chapeau du Relent en guise de preuve. Ensuite, revenez à Grund et apprenez la nouvelle à Grosch. Lorsque vous lui remettrez le chapeau, il le mettra immédiatement en souvenir de pèlerin à qui il appartenait et vous remerciera.

Avec assez d’Érudition, vous pouvez suggérer de faire une messe pour le pèlerin. En guise de récompense de quête, Grosch vous offrira 150 groschen.

