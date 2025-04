Chevaucher jusqu’à Suchdol pour rejoindre les autres

Au moment où l’attaque de la forteresse de Malechov s’achève dans « Danse avec le Diable », Henry doit retourner à celle de Suchdol pour y retrouver Zizka et les autres. Sur place, vous pouvez prendre des nouvelles des alliés comme Katherine et Samuel, avant de vous adresser à Zizka pour connaître la suite.

Si d’ailleurs vous allez voir Zizka trop tôt, il vous dira de patienter 24h avant de pouvoir interroger de Berg. Profitez-en pour aller dormir et déclencher un nouveau cauchemar pour Henry.

Si ce n’est toujours pas le moment d’aller voir le seigneur, continuez de faire passer le temps pour mettre à jour l’objectif. Vous devrez alors parler de nouveau à Zizka pour déclencher la suite. Au cours de la discussion, vous pourrez faire part d’agressivité ou de clémence vis-à-vis de De Berg, ça ne changera pas fondamentalement la suite.

Si vous voulez être un Henry clément, dites « On ne peut torturer les otages nobles » puis « Nous ferions mieux de nous comporter décemment ».

Ensuite, assistez au retournement de veste de De Berg, qui vous fera part des grandes difficultés de Sigismond. Il suggérera de lui porter un coup fatal en allant voler le trésor royal, entreposé à la cour italienne de Kuttenberg.

De plus, c’est là-bas que sont retenus les seigneurs enlevés à Raborsh, dont Kunzlin, le père de Rosa. Un plan qui demanderait de connaître sur le bout des doigts le réseau des tunnels souterrains de la ville, sujet que maîtrise justement Rosa.

Maintenant, la difficulté sera d’occuper les nombreux gardes peuplant la cour. Et si vous pouvez suggérer Vavak ou Christian de Pisek, aucun des deux ne représenterait une solution idéale. En revanche, un légat du pape est en visite pour régler un différend à propos de la nouvelle église.

Alors que tout le monde propose une manière violente de s’occuper de ce légat, vous pouvez rester silencieux ou bien secouer Godwin pour suggérer une approche plus délicate.

Peu importe, l’ancien prêtre finira de toute façon par soumettre le fait de parler calmement au légat, ce que Zizka approuve, tout en ne fermant pas la porte à de la violence si besoin est.

Un plan semble donc s’être dessiné, et Zizka veut envoyer Henry voir Vavak pendant que les alliés s’installent au palais des Ruthard. Cependant, Rosa s’y oppose étant donné que ce ne serait pas discret que les alliés rentrent par la porte principale.

Henry et Rosa prendront les devants en retournant au palais des Ruthard via les souterrains, pour en faire le prochain point stratégique où s’installeront les alliés. Zizka ne sera pas très chaud, ce à quoi vous pourrez répondre « Elle viendra avec moi », même si une fois encore, elle vous accompagnera quoi qu’il arrive.

Accompagner Dame Rosa au palais des Ruthard

La réunion se termine et vous n’avez plus qu’à vous adresser à Rosa pour entamer votre expédition souterraine à destination du palais des Ruthard. Rosa vous fait part de son inquiétude au sujet de l’état du palais puisqu’il a été saccagé lorsqu’elle s’est faite enlever.

Une petite ellipse vous amène devant l’entrée des souterrains. Rosa est un peu craintive de ce qu’il y a à l’intérieur, donc dites « Ne vous en faites pas, je serai avec vous ». Suivez ensuite Rosa dans les souterrains.

À un moment, elle ne voudra pas se mouiller au sein d’un passage légèrement inondé. Répondez « Et alors ? » puis « Très bien, je vais vous porter » pour lui rendre service. Portez-la comme vous prendriez un corps sur votre épaule puis traversez le passage. Déposez-la une fois au sec. Notez que vous pouvez lui faire une blague en la déposant dans l’eau mais elle ne sera pas du tout contente.

Après quelques pas, vous vous trouvez dans la cave du palais. Rosa entend des voix au-dessus, ce qui ne présage rien de bon. Entrez dans la cour pour ensuite vous séparer. Henry va s’occuper des intrus tandis que Rosa va rejoindre sa chambre en grimpant par le lierre.

Se débarrasser des gredins dans le palais des Ruthard

Montez les escaliers pour rejoindre le rez-de-chaussée et vous tomberez rapidement sur quatre intrus. Vous aurez beau tenter de discuter avec eux, ils se jetteront sur vous. Les mendiants ne sont pas bien équipés, donc vous n’aurez aucun cas mal à vous débarrasser d’eux.

Rosa essaiera de vous couvrir avec son arbalète mais vous serez amené à faire le plus gros du travail. Faites attention quand même aux renforts qui débarqueront des écuries. Quatre ennemis supplémentaires pas beaucoup plus redoutables, par ailleurs.

Une fois la cour vidée, Rosa viendra aux nouvelles. Remerciez-la en disant « Joli tir ! » mais la menace n’est pas totalement écartée : quelqu’un tente d’enfoncer la porte de la chambre de Rosa.

Montez les escaliers et rejoignez la salle principale du palais. À l’intérieur, trois nouveaux mendiants vous cueillent. Battez-les sans trop de souci et montez à l’étage pour vous occuper du dernier, en train de vouloir s’en prendre à Rosa. Il est même possible de l’assassiner par-derrière s’il ne vous a pas vu.

Adressez-vous ensuite à Rosa pour l’informer que le palais est désormais libéré de tout danger. Rassurez-la sur le fait que vous allez l’aider à ranger le palais. À partir d’ici, et si vous avez jusque-là été agréable avec Rosa, faites attention aux réponses que vous allez donner. Il y aura une influence sur le fait de réaliser une mini romance ou non avec la jeune femme.

Si vous voulez la vivre, lorsqu’elle vous demandera ce que vous privilégierez entre l’argent et les alliés, dites « Les alliés sont notre atout le plus précieux ». Elle finira ensuite par envisager le fait de partir de Kuttenberg. Répondez alors « Je ne vous laisserai pas partir ! ».

Si tout s’est bien passé, vous aurez le choix entre rester silencieux ou embrasser Rosa. Le premier choix vous invitera à aller rejoindre votre chambre personnelle tandis que le deuxième offrira un moment d’intimité entre Henry et Rosa, et vous vous réveillerez dans sa chambre.

Vous pourrez échanger quelques mots au sujet de la nuit, et même envisager d’épouser Rosa, mais elle reste lucide, son avenir ne s’écrira pas aux côtés d’Henry. À présent, retrouvez Zizka en bas, car les alliés ont pris leurs quartiers dans le palais. Pensez à vous rhabiller.

Obtenir la clé du trésor royal

Racontez à Jan comment le nettoyage du palais s’est déroulé et, après quelques phrases, il vous rappellera votre prochain objectif : aller récupérer la clé de ce cher Vavak, le maître des monnaies.

Direction la maison de Vavak que vous avez déjà visité à l’occasion de « Le jeu du roi ». Devant l’entrée sont postés deux gardes. Approchez pour déclencher un dialogue. Un test de persuasion sera demandé pour espérer passer. Érudition (Moyen) et Intimidation (Moyen) semblent être les meilleurs options.

Si vous ne pouvez pas, il reste possible de passer par l’entrée de derrière. Quoi qu’il en soit, Christian de Pisek vous attend à l’intérieur. Aucune trace de Vavak, par ailleurs. Christian est à l’étage. La suite dépend grandement de vos choix à la fin du chapitre « Via argentum ».

Si vous avez fermé les yeux sur le fait que Christian reprenne l’affaire frauduleuse de Vavak, il sera amical. Vous aurez ensuite une conversation abordant le plan des alliés pour voler le trésor royal. Henry pourra même indiquer à Christian qu’il pourra devenir le nouveau maître des monnaies, en l’absence de Vavak et grâce à son aide. Sinon, il sera hostile. Vous aurez même à le tuer lui et les deux gardes postés devant l’entrée.

En ce cas, combattez prudemment même si aucun de vos adversaires ne sera particulièrement redoutable. Récupérez la lettre griffonnée sur le corps de Christian, ainsi que les 105.8 groschen et ses clés, tant que vous y êtes.

Lisez la lettre qui explique que Vavak a quitté la ville, et qui suggère que sa clé se trouve dans un endroit visiblement savoureux. Redescendez, sortez par la porte de derrière et examinez les toilettes. Faites « Enquêter » pour qu’Henry fouille et récupère la clé du trésor royal, coincée dans de la matière fécale.

Retournez voir Zizka avec la clé

Revenez au palais de Ruthard pour apprendre à Zizka que vous avez la clé. Il vous chargera ensuite d’aller explorer les souterrains depuis la cave du palais pour marquer le mur que les alliés creuseront pour créer un passage entre le palais et la cour italienne.

Brabant est d’abord désigné pour vous suivre, mais vu qu’il rechigne comme d’habitude, ce sera finalement quelqu’un d’autre. Zizka vous conseille en tout cas d’en savoir plus auprès de Rosa, sur qui repose cette partie du plan. Pour remplacer Brabant, Henry suggère Sam, ce qui est effectivement une meilleure solution.

Allez ensuite demander les infos à Rosa en écoulant tous les dialogues. Pour trouver le point adéquat à creuser, elle vous conseille de passer au niveau de la crypte et de chercher un mur qui sonne creux.

Parlez ensuite à Samuel pour l’informer qu’il va être votre binôme. Dites-lui que vous préfériez partir avec lui et mettez vous en route. Vous passerez par la cuisine pour rejoindre les souterrains tout en suivant Samuel.

Explorer le passage souterrain avec Samuel

En bas, continuez de suivre votre frère jusqu’à ce qu’il s’arrête près d’un coffret en faisant un commentaire sur un « nigaud » qui « ressent le besoin de cacher ses affaires ici ».

Crochetez le coffre à la serrure difficile pour récupérer à l’intérieur le livre de compétences Les règles de Saint Dismas IV, une potion de barde et un schnaps du sauveur faible.

Quelques mètres plus loin, Samuel s’arrêtera pour vous indiquer la présence de deux pillards. Laissez-les ou allez à leur rencontre. Demandez ce qu’ils font là et ils répondront qu’ils récupèrent des doigts, dents, et autres pièces du genre pour Lenek, le fossoyeur. Une pratique dont vous avez probablement déjà eu la démonstration dans la tâche « Par-delà la tombe ».

Le souci, à ces deux pillards, c’est qu’ils se retrouvent coincés. Soit vous répondez « Bien fait pour vous ! », et vous déclencherez un combat. Sinon, vous ferez preuve de clémence en leur indiquant la sortie en passant par le palais.

Quelle que soit votre décision sur la marche à suivre, reprenez votre chemin avec Samuel jusqu’à rejoindre une salle avec des tombeaux, pour chercher le mur adéquat. Celui-ci se trouve, au fond à gauche en entrant. Il a une couleur légèrement différente et présente des traces d’humidité.

Faites « Frapper sur le mur » et Henry fera une croix. Vous n’aurez plus qu’à faire le chemin inverse, moment durant lequel Henry et Samuel discuteront de Martin.

Rendre compte à Zizka et se préparer à rejoindre Loretz

Faites votre rapport à Zizka et celui-ci vous donnera 175 groschen pour les efforts effectués. Demandez quelle est la suite pour lancer la dernière partie de ce chapitre.

Katherine évoque les habitudes du cardinal Pozzo, ce qui amènera le groupe à le rejoindre lui et sa suite au petit matin. Godwin devra parler italien pour le convaincre de se montrer avec les alliés à la cour. Peu importe vos choix de dialogue au cours de la discussion, le rôle d’Henry sera de rester aux côtés de Godwin.

La discussion se termine et, avant d’entreprendre la suite, soyez assuré d’avoir un cheval suffisamment rapide. Galet risque de vous poser problème, sauf si vous avez débloqué son atout caché, sinon Hareng devrait suffire. Encore mieux, un canasson comme Erdel, Pisek Lad ou carrément Kincsem sera là idéal.

Une fois ceci réglé, allez voir Diable Sec et dites « (Attendre jusqu’au moment de partir) » pour arriver au moment où les alliés iront voir le cardinal Pozzo, au vignoble de Loretz.

Godwin tente alors de parler latin mais n’y parvient pas. Un des gardes du cardinal profite d’un moment de flottement pour le faire évacuer. Henry se lance alors à cheval à ses trousses. C’est là qu’un cheval performant vous aidera. Si vous tardez trop, le cardinal prendra la fuite et ce sera un game over.

En revanche, rester à une distance acceptable finira, à un moment, par déclencher une cinématique où le cardinal sera arrêté par une branche. Henry frappera alors son escorte pour ensuite aller voir le cardinal sauf que Adder prend les devants. Hélas, il le secoue un peu trop et le tue.

Zizka ordonne alors que l’on déshabille le légat pour préparer Godwin à enfiler ses vêtements. Il se fera passer pour le légat. Vous débloquerez alors le trophée/succès 🏆 Martyre. Zizka préconise ensuite de partir au plus vite. Vous pouvez le suivre ou bien le rejoindre plus tard.

Gardez simplement à l’esprit qu’il s’agit du point de non-retour. À partir du moment où vous avancerez davantage la quête principale, vous n’aurez plus aucune liberté de mouvement jusqu’à la fin du jeu.

Parler à Zizka de la suite et se préparer à partir pour la cour italienne

De retour au palais des Ruthard, parlez à Zizka pour amorcer la suite du plan. Deux groupes vont se composer. Un qui attendra sous terre que le deuxième ait vidé la cour de ses gardes. Henry fera partie du deuxième groupe et devra s’habiller en italien.

Il devra accompagner Godwin, déguisé en cardinal, tout comme Janosh, qui sera son bras droit. Adder, Capon, et Brabant formeront, avec notre héros, le reste de la suite. Pour renforcer votre crédibilité, Brabant vous apprendra des formules en italien. Posez ensuite les questions que vous souhaitez et appuyez votre volonté de sauver les seigneurs.

Apprendre des rudiments d’italien auprès de Brabant

Rendez-vous dans la salle principale du palais et adressez-vous à Brabant. Voici les phrases qu’il tentera de vous apprendre, et que vous devrez répéter en mode « choix de dialogue » pour confirmer que vous avez bien compris ce que Brabant vous apprend :

Buonasera, signori

Molte grazie !

Scusate! Mi sono perso

Fatta la legge, trovato l’inganno

O mangi la minestra o salti dalla finestra

Sei proprio un baccalà !

Une fois votre entraînement terminé, Brabant vous invite à rejoindre Rosa pour récupérer des vêtements italiens. Montez dans sa chambre et vous la verrez discuter avec Katherine. Parlez-lui et elle vous indiquera que les vêtements sont dans le coffre de la pièce d’à côté. Elle vous laisse en vous souhaitant bon courage.

Avant d’y aller, vous pouvez demander une dernière phrase à Brabant, visant à flatter : « La vostra bellezza mi abbaglia ». Vous pourrez prononcer cette phrase à Rosa et Capon, qui apprécieront. En revanche, ne la dites pas à Katherine.

Quand vous serez fin prêt, sortez du palais et discutez avec Godwin. Notez l’information selon laquelle il parle mieux quand il a bu, cela vous servira pour la suite. Dites enfin « On peut y aller » pour terminer cette quête et lancer la prochaine intitulée « Vol à l’italienne ».

Retrouvez les autres chapitres de l’histoire principale au sein de notre article récapitulatif. Consultez également la FAQ et le guide complet pour toute information et astuce concernant Kingdom Come Deliverance II.