Parler à Jan Posy de Zimburg

Vous trouverez le seigneur Jan Posy de Zimburg au sein du village de Bylany. Parlez-lui pour connaître le sujet de ses soucis. Il est à la recherche d’un guerrier pour mener une expédition.

Henry va passer une sorte d’entretien à demi-mot, où Jan lui demandera notamment s’il a déjà tué des Coumans. À vous de voir si vous souhaitez mettre en avant le passé de Henry ou pas. Jan précise alors la nature de la mission : des Coumans détiennent son frère.

Il faut donc quelqu’un pour l’assister. Posez ensuite toutes les questions que vous souhaitez. Vous apprendrez notamment qu’il est seigneur et qu’il chevauchait avec ses hommes et son frère nommé Miroslav. Ils se rendaient vers Sedlec et se sont fait tomber dessus par les Coumans. Les deux frères transportaient un chargement précieux dont Jan n’a pas envie de préciser le contenu.

Au bout de la conversation, il vous dit quel est son plan, qui revient grossièrement à devoir attaquer un groupe de Coumans à deux, et vous voilà prêt à partir. Dernière instruction du seigneur de Zimburg : vous devez lui obéir.

Suivre Posy jusqu’au champ de bataille

Suivez Posy, prenez votre cheval et chevauchez derrière lui tout en discutant sur la route. Vous échangerez vos histoires respectives et parlerez notamment du seigneur Jobst. Vous accélérerez ensuite l’allure jusqu’à pénétrer dans des bois. Au bout de quelques foulées, vous vous arrêtez alors que vous surprenez des pillards en train de détrousser des cadavres.

Il se trouve que ces cadavres sont justement les hommes de Posy. Ce dernier s’emporte alors rapidement et souhaite éliminer les pillards. L’un d’eux se tourne alors vers vous pour implorer la clémence. Vous avez alors la possibilité d’intervenir pour calmer les choses, ou pas.

Tuez les pillards

Si vous ne réagissez pas, que vous obéissez à Posy, ou que vous échouez aux tests de persuasion permettant d’éviter un bain de sang, le combat va se lancer et vous tuerez sans trop de problème la bande de pillards.

Et si le combat découle de l’échec d’un test de persuasion, Posy va s’énerver contre vous et la confiance sera ébranlée. Il refusera également de répondre à vos questions après le combat, et vous demandera de vous taire.

Épargner les pillards

Dans le cas où vous souhaitez épargner les pillards, choisissez de négocier puis de dire « Ne les tuez pas ! ». Se lance ensuite un test de persuasion chronométré où vous devrez trouver la meilleure approche pour convaincre Posy.

L’Éloquence, difficulté Moyen, vous fera dire « C’est une opportunité ». Le Charisme, difficulté Difficile, vous fera dire « Un chevalier doit défendre les gens du peuple ! ». Enfin, et c’est quasi impossible à moins d’être niveau 30 en Puissance, vous pouvez tenter « Je ne vous aiderai plus si vous les tuer ».

Optez donc plutôt pour l’Éloquence si elle est assez élevée. Vous flatterez alors le côté magnanime de Posy, dont la réputation pourra trouver écho au sein de la région s’il laisse partir les pillards. Henry convainc parfaitement Posy qui s’exécute.

Chercher le prêtre parmi ceux qui sont tombés

Dans la foulée, le seigneur vous demande de retrouver le corps du Père Stéphane, qui avait sur lui quelque chose de valeur. Avant de commencer les recherches, posez les questions que vous souhaitez à Posy, notamment sur le prêtre ou encore comment l’embuscade s’est déroulée, mais Posy est pressé et ne souhaite pas s’attarder sur les détails.

Royal, le seigneur vous conseille de vous équiper d’une hallebarde, en vous donnant la permission de fouiller les corps. Le prêtre se situe au bord de l’eau, contre un arbre. À part quelques groschen, aucun objet de valeur sur lui.

S’armer d’une hallebarde

Avant d’informer Posy de vos découvertes au sujet du prêtre, dirigez-vous vers la charrette pour trouver une balshanka (une hallebarde) posée à la verticale contre elle. Ramassez-la si vous le souhaitez puis parlez à Posy et dites que vous n’avez rien trouver sur le prêtre. Vous reprenez ensuite la route en vous enfonçant dans les bois, afin d’arriver jusqu’à Miroslav.

Au bout de quelques pas, vous tombez sur une jeune femme qui vous apprend que les Coumans ont investi le château abandonné de Zimburg, appartenant justement à Posy.

Conquérir Zimburg

Continuez sur plusieurs mètres pour arriver devant les ruines. Avec Posy, avancez discrètement jusqu’à un coin sûr pour préparer un plan d’attaque. Parlez au seigneur.

Posy vous explique alors son plan : foncez au milieu du camp et profiter de l’effet de surprise pour conquérir les ruines. Sachez que c’est la méthode la moins évidente, puisque vous serez à deux contre une belle demi-douzaine de Coumans, ce qui sera difficile à surmonter.

Posy sera rapidement mis à terre, et vous devrez tout faire tout seul. En ce cas, soyez toujours sur la défensive et surveillez vos flancs gauche et droit pour ne pas être débordé et gérer un par un vos assaillants.

Libérer Miroslav discrètement et l’armer

Autre solution, il est possible de prendre les devants tout seul pour aller libérer Miroslav afin qu’il vous aide en combat. Il faudra passer par la droite, longer les murs intérieurs de la forteresse en restant caché dans les feuillages puis lancer un caillou pour pousser le garde à quitter l’entrée de la cellule de Miroslav.

En cas de succès, détachez le frère et donnez-lui l’épée de Balshan. Le combat sera ensuite un peu plus équilibré et l’attention des gardes sera davantage dispersée.

Enfin, et surtout, avec assez d’Éloquence vous pouvez convaincre Posy d’attendre un peu en disant « Nous devrions attaquer de nuit ». Vous pourrez infiltrer plus facilement le camp, aller libérer Miroslav et lui donner une arme pour passer à trois alliés et ainsi rendre là encore la tâche beaucoup plus simple. Certains Coumans se réveilleront sans armure (si jamais vous êtes repéré) et seront donc moins résistants. Enfin, vous pouvez même éliminer discrètement le camp à vous tout seul, et notamment certains gardes dans leur sommeil, si vous avez suffisamment de Furtivité et d’Agilité.

Une fois Miroslav libéré et le camp nettoyé, il fête avec son frère leurs heureuses retrouvailles. On vous demandera alors où vous avez appris à vous battre.

Répondez comme vous le souhaitez et assistez à la fin de la conversation, où vous apprenez que votre rôle dans l’histoire des deux frères n’est pas terminé. La chose précieuse dont vous avez vaguement eu connaissance sur le lieu de l’embuscade est encore dans la nature, et les frangins comptent bien le récupérer.

Pour votre aide, Posy vous offre 500 groschen et vous invite à revenir dans quelques jours, histoire de lancer une nouvelle quête poursuivant cet arc narratif. Vous trouverez les deux frères au même endroit. Avant de partir, vous pouvez poser quelques questions à Posy. En demandant par exemple quel est ce bien qui a été dérobé, ce dernier ne voudra rien dire, ce qui a de quoi intriguer.

Retrouvez toutes les autres quêtes secondaires en vous rendant sur la page dédiée, ainsi que le cheminement principal, lui aussi regroupé dans un article complet, ou encore le suivi des différentes tâches du jeu.

N’hésitez pas non plus à aller voir du côté de notre guide complet pour des astuces et informations sur Kingdom Come Deliverance II.