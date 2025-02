Le monde de Kingdom Come Deliverance II nous permet donc de nous installer à l’un des nombreux établis d’alchimie des régions de Trosky et Kuttenberg. Potions qui redonnent de la santé, qui boostent la Force, l’Agilité ou encore l’Éloquence sans oublier l’indispensable Schnaps du sauveur, 24 recettes sont à retrouver. À cela s’ajoute trois recettes supplémentaires de poison, idéales pour contaminer de la nourriture et affaiblir des ennemis par exemple.

Liste des recettes de potion

Notez une chose très importante : vous n’avez pas besoin d’avoir récupéré le papier de la recette et d’avoir appris celle-ci pour réaliser une potion. Autrement dit, si vous vous fiez aux images des recettes que l’on vous indique ci-dessous, et que vous suivez la recette, vous arriverez à faire la potion. Celle-ci s’enregistrera ensuite automatiquement dans votre inventaire à l’onglet de la liste de recettes.

Pour faire simple, si vous n’avez pas envie de vous embêter à récupérer les recettes, cette page vous permettra d’apprendre à faire toutes les potions. Dernier point très important, selon si vous commettez des erreurs au cours de la recette, la qualité de votre potion pourra devenir « faible », réduisant la puissance de ses effets. Pire, en la loupant, vous n’aurez même rien et vous perdrez tous les ingrédients ajoutés.

Enfin, monter suffisamment sa compétence d’Alchimie permet d’apprendre, au niveau 16, l’atout « Secret de maître alchimiste » qui vous donne accès à la meilleure qualité de potion possible, appelée « de Henry ». Pour certaines potions, une telle qualité les rendent très puissantes et intéressantes. À titre d’exemple, la potion de barde d’Henry monte non seulement l’Éloquence, mais donne 50% d’expérience supplémentaire, et ce durant deux jours in game.

Les potions sont classées par ordre alphabétique et on vous indique les effets des potions selon leur qualité.

Absinthe/Armoise

Faible : Accroit la Force de 2 pendant 10 minutes

Normale :

Forte : Accroit la Force de 4 et diminue le coût en Endurance de l’attaque et de la défense de 25% pendant 10 minutes

De Henry :

Antidote/Décoction digestive

Faible : Réduit l’Alimentation de 20 et guérit des intoxications alimentaires

Normale : Réduit l’Alimentation de 20, guérit des intoxications alimentaires et augmente la Vitalité de 1 pendant 10 minutes

Forte : Réduit l’Alimentation de 20 et guérit des intoxications alimentaires et augmente la Vitalité de 2 pendant 10 minutes

De Henry :

Aqua Vitalis

Faible : Diminue de 15% la perte de Santé pendant 5 minutes

Normale : Diminue de 15% la perte de Santé et ralentit le saignement de 10% pendant 10 minutes

Forte : Diminue de 30% la perte de Santé et ralentit le saignement de 30% pendant 10 minutes

De Henry :

Breuvage de l’archer

Faible : Accroit l’Adresse au tir de 3 pendant 10 minutes

Normale : Accroit l’Adresse au tir de 3 et ralentit la perte d’Endurance lors de la visée de 20% pendant 10 minutes

Forte : Accroit l’Adresse au tir de 5 et ralentit la perte d’Endurance lors de la visée de 50% pendant 10 minutes

De Henry : Accroit l’Adresse au tir de 8 et annule la perte d’Endurance lors de la visée pendant 15 minutes

Coquelet

Faible : Augmente l’Énergie de 10

Normale : Augmente l’Énergie de 20

Forte :

De Henry :

Décoction de camomille/Tisane à la camomille

Légère : Guérit le sommeil deux fois plus vite pendant une demi-journée

Normale : Guérit le sommeil trois fois plus vite pendant une journée

Forte : Guérit le sommeil quatre fois plus vite et reconstitue l’Énergie deux fois plus vite pendant une journée

De Henry :

Décoction de souci

Faible : Guérit de 15 PV en une minute et dissipe la gueule de bois 50% plus vite

Normale : Guérit de 25 PV en une minute et dissipe la gueule de bois 100% plus vite

Forte : Guérit de 40 PV en une minute et dissipe instantanément la gueule de bois

De Henry :

Eau ardente

Effet unique : +5 en Alimentation ; +15 en Énergie ; +2 en Santé ; 10% d’Alcool

Eau de Léthé

Effet unique : Annule tous les points d’atouts, que vous pouvez répartir à nouveau

Embrocation/Décoction

Faible : Augmente l’Agilité de 2 pendant 10 minutes

Normale : Augmente l’Agilité de 4 et diminue de 10% le coût en Endurance du sprint pendant 10 minutes

Forte : Augmente l’Agilité de 4 et diminue de 20% le coût en Endurance du sprint pendant 15 minutes

De Henry :

Engoulevent

Faible : Améliore la visibilité dans l’obscurité pendant 10 minutes

Normale : Améliore la visibilité dans l’obscurité et réduit la perte d’Énergie de 25% pendant 15 minutes

Forte : Améliore la visibilité dans l’obscurité et réduit la perte d’Énergie de 50% pendant 20 minutes

De Henry :

Ésope

Faible : Augmente l’Équitation et Maître-chien de 3 pendant un quart de journée. Les animaux vous remarquent moins et sont plus faciles à approcher.

Normale : Augmente l’Équitation et Maître-chien de 3 pendant une demi-journée. Les animaux vous remarquent moins et sont plus faciles à approcher.

Forte : Augmente l’Équitation et Maître-chien de 3 pendant un quart de journée. Les animaux vous remarquent moins et sont plus faciles à approcher. Les chiens ne vous remarquent pas du tout.

De Henry :

Le mal par le mal

Faible : Réduit l’ivresse

Normale : Réduit l’ivresse ou la gueule de bois

Forte : Réduit entièrement l’ivresse et la gueule de bois

De Henry : Réduit entièrement l’ivresse et la gueule de bois et réduit temporairement les effets de l’alcoolisme

Lion

Faible : Augmente le Charisme de 3 pendant 3 minutes. Combiné à un autre parfum, le Charisme baisse de 7

Normale : Augmente le Charisme de 4 pendant 4 minutes. Combiné à un autre parfum, le Charisme baisse de 7

Forte :

De Henry : Augmente le Charisme de 10 pendant 10 minutes. Combiné à un autre parfum, le Charisme baisse de 7

Mintha

Faible :

Normale : Augmente le Charisme de 2 pendant 20 minutes. Combiné à un autre parfum, le Charisme baisse de 5.

Forte :

De Henry :

Pas de velours

Faible : Accroit la Fabrication et le Vol de 2 pendant 20 minutes

Normale : Accroit la Fabrication et le Vol de 4 pendant 20 minutes

Forte : Accroit la Fabrication et le Vol de 6 pendant 40 minutes

De Henry :

Potion analgésique

Faible : Efface les effets des blessures et réduit de 15% la diminution de l’Endurance maximum avec la Santé pendant 10 minutes

Normale : Efface les effets des blessures et réduit de 30% la diminution de l’Endurance maximum avec la Santé pendant 15 minutes

Forte : Efface les effets des blessures et réduit de 50% la diminution de l’Endurance maximum avec la Santé pendant 20 minutes

De Henry :

Potion de sang de chevreuil/Sang de daim

Faible : Augmente l’endurance de 25% pendant 20 minutes

Normale : Augmente l’endurance de 30% pendant 20 minutes

Forte : Augmente l’endurance de 30% et accélère sa régénération de 15% pendant 40 minutes

De Henry :

Renard/Potion de barde

Faible : Accroît l’Éloquence de 3 pendant une demi-journée

Normale : Accroît l’Éloquence de 3 et la vitesse de lecture pendant une journée

Forte : Accroît l’Éloquence de 5 et la vitesse de lecture pendant une journée

De Henry : Accroît l’Éloquence de 7, la vitesse de lecture et l’expérience gagnée de 50% pendant deux journées

Savon

Effet unique : Permet de laver les vêtements sales auprès des points d’intérêt « Lessive »

Schnaps du sauveur

Faible : Sauvegarde la partie

Normale : Sauvegarde la partie et guérit 10 PV. Augmente la Force, la Vitalité et l’Agilité de 1 pendant 3 minutes

Forte : Sauvegarde la partie et guérit 20 PV. Augmente la Force, la Vitalité et l’Agilité de 2 pendant 5 minutes

De Henry : Sauvegarde la partie et guérit 30 PV. Augmente la Force, la Vitalité et l’Agilité de 1 pendant 3 minutes

Tonique contre la fièvre

Effet unique : Ce tonique fait tomber la fièvre

Potion de berceuse

Faible : Réduit l’Énergie à 0 et réduit également la perception

Normale : Réduit l’Énergie à 0 et réduit également la perception. Réduit aussi l’Endurance et sa régénération de 10% pendant un quart de journée

Forte :

De Henry :

Potion de fléau

Faible : Rend impossible le fait de courir et réduit la santé de 110 en 60 secondes. Plus adapté à appliquer sur une arme qu’à verser dans une marmite

Normale :

Forte : Rend impossible le fait de courir et réduit la santé de 110 en 30 secondes. Plus adapté à appliquer sur une arme qu’à verser dans une marmite

De Henry :

Potion de taxidermiste

Faible : Rend impossible le fait de courir et réduit toutes les compétences d’arme de 2

Normale : Rend impossible le fait de courir et réduit toutes les compétences d’arme de 3. Réduit progressivement la Santé de 20

Forte :

De Henry :

