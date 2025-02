Parler à Thomlin Bruthans

L’homme qui gère les combats d’Horschan s’appelle Thomlin Bruthans. Parlez-lui pour en savoir un peu plus sur les combats du coin.

L’homme le plus fort s’appelle Stanley mais comme d’habitude il faut d’abord battre les moins fort. Il faudra donc passer par Tuma mais aussi Trésor, un homme qui subit souvent des moqueries. Les combats se déroulent chez Chucha, dans son enclos.

Thomlin accepte de vous accueillir et vous demande si vous avez de l’expérience. Si vous avez complété la quête « Assez ! », à Miskowitz, Henry le mentionnera. Thomlin a donc hâte de vous voir à l’œuvre et vous promet une récompense si vous prouvez votre force.

Défier l’ouvrier Tobias au combat

Retrouvez Tobias et parlez-lui des combats. Le pauvre ne semble pas trop aimer se battre. Il confie assez rapidement qu’il le fait pour battre Stanley car celui-ci passe son temps à l’embêter, de manière cruelle. Voilà une motivation de plus pour ne pas ménager Stanley le moment venu.

Misez 10 groschen et préparez-vous à vous battre contre Tobias. Comme Thomlin vous l’a dit, notre homme ne sait pas vraiment se battre, et au bout de quelques coups, le combat est déjà gagné. Parlez à Tobias pour récupérer votre mise et passer au prochain adversaire : Tuma.

Défier le fermier Tuma au combat

Échangez quelques mots avec le fermier pour découvrir un bon vivant aimant se battre. Misez à nouveau vos groschen pour combattre.

Même s’il fait moins de figuration que Tobias, vous ne risquez rien de particulier non plus durant ce combat. Parlez au fermier pour récupérer votre mise et allez ensuite trouver Stanley pour terminer la série de combats.

Défier l’ouvrier Stanley au combat

Avant de parler du combat, évoquez les maltraitances que Stanley fait subir à Tobias. Tout fier, il vous raconte ce que lui et ses amis font subir au pauvre ouvrier. Dites-lui alors « Trouve de meilleures raisons de rire » pour défendre Tobias.

Venez en ensuite au vif du sujet en misant vos groschen, pour lancer le combat. Stanley est bien le plus fort des trois, en témoigne sa maîtrise de la contre-attaque. Si vous frappez à l’opposé de sa main de garde, il risque de vous contrer et de vous blesser dans la foulée.

Mais si vous arrivez à le frapper, soit via une esquive ou une contre-attaque, ne le lâchez pas tant que vous avez de l’endurance. Vous arriverez alors à bien l’enchaîner.

Une fois la victoire acquise, récupérez votre mise auprès de Stanley, puis allez voir Thomlin. Ce dernier vous donnera 60 groschen et 3 Aqua Vitalis fortes. Pour d’autres combats, il vous conseillera ensuite d’aller à l’Estaminet de Kuttenberg, ou à Miskowitz, si ce n’est pas déjà fait.

Enfin, il vous informe que Tobias veut vous voir. Une demande qui fait l’objet de la quête « Un moment de gloire ».

