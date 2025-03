Parler à Chenyek

Dans la continuité de la fin de la quête « Festin pour les pauvres », et toujours au sein de la taverne l’Estaminet, demandez à Chenyek ce qu’il a d’autre pour vous.

Il vous parlera alors de symboles étranges portées par certaines maisons de Kuttenberg. Inventés par une ancienne bande de voleurs, il s’agissait d’un langage codé pour qu’ils pratiquaient entre eux.

La bonne nouvelle, c’est que Chenyek annonce avoir retrouvé un de ces membres : Hynek. Il a envoyé un autre membre de la Guilde l’interroger, Hog, mais il aimerait qu’Henry soit là pour l’assister. La maison de Hynek se trouve à la limite du quartier tchèque.

Parler de cette tâche à Coupe-Jarret

Comme pour la quête « Festin pour les pauvres », il est possible de parler de la mission à Coupe-Jarret, qui traîne toujours dans l’Estaminet ou autour. Toujours médisant vis-à-vis de Chenyek, il vous demande la nature de votre boulot.

Henry lui parle des symboles et Coupe-Jarret proposera alors de partager ensemble les découvertes sur ceux-ci, dans le dos de Chenyek. Vous n’êtes pas obligé de choisir maintenant et vous pouvez y réfléchir.

Aller chez Hynek

À présent, rejoignez la maison de Hynek. Elle est très rapidement accessible puisqu’elle est juste à côté du point de téléportation Nord de Kuttenberg. Entrez puis passez dans la pièce de gauche pour constater que Hynek est mort. Avec Hog juste à côté, vous comprenez immédiatement que quelque chose a mal tourné. Parlez-lui donc.

Hog vous apprend alors que l’interrogatoire a vite dérapé suite à une claque un peu trop puissante. Néanmoins, avant le drame, il vous apprend que Hynek était sur le point de lui sortir un parchemin. Fouillez donc le cadavre pour trouver la lettre de Hynek.

Avant de partir, fouillez l’autre côté de la maison pour tomber sur une porte verrouillée, à côté de laquelle se trouve une dague plantée. Crochetez sa serrure « très facile », entrez et déverrouillez également le coffre de difficulté « facile » juste à côté. Vous récupérerez à l’intérieur la clé de la porte de la cave, très utile pour la suite.

Trouver l’ancienne cachette des voleurs et la fouiller

Sur ce papier figure une énigme qui vous mènera au secret des symboles. Si celle-ci vous parait un peu trop cryptique, Hog vous invite à aller voir Chenyek pour disposer de quelques pistes.

Retournez le voir le leader de la Guilde, parlez-lui de cette énigme et il mentionnera l’idée de trouver un puis ou une fontaine. Effectivement, il existe une fontaine et elle se trouve dans la rue des vignerons, l’autre point clé de l’énigme. Vu qu’elle se trouve tout près du point de téléportation de l’entrée Ouest de Kuttenberg, vous pouvez vous y rendre en un rien de temps.

Une fois à proximité, et en se fiant à l’énigme, lorsque les cloches sonnent à midi, l’ombre de la pointe de la fontaine est censée vous mener vers la cachette des voleurs. Censée, seulement, puisque sur console, si vous jouez en mode Performance il est possible que cette ombre ne s’affiche pas. Quoi qu’il en soit, il faut se diriger vers la boutique pile au nord de la fontaine.

Ensuite, soit en entrant directement à l’intérieur et en passant derrière le comptoir, ce qui alertera le commerçant, ou bien en entrant dans le couloir depuis la porte de derrière, remarquez la porte menant au sous-sol de la boutique.

Ouvrez-la, descendez les escaliers et retournez-vous pour voir une autre porte. Si vous avez acquis la clé chez Hynek, déverrouillez-la grâce à elle, sinon, crochetez sa serrure « difficile ».

Vous voici dans la cachettes des voleurs. Mais le secret, lui, repose dans le coffre à serrure « facile » qui se trouve à l’intérieur. Une fois déverrouillé, ramassez le parchemin dessiné. Lisez-le pour votre Érudition et pour apprendre ses secrets. Chaque symbole révèle une fonction cachée du bâtiment sur lequel il est peint, comme un accès caché aux souterrains de Kuttenberg, par exemple.

Retourner voir Chenyek et Coupe-Jarret

En possession de la note, retournez à l’Estaminet. Si vous avez parlé à Coupe-Jarret avant de partir, alors vous serez obligé de le tenir informé de vos découvertes. Soit en lui laissant copier les symboles, soit en refusant, soit en lui mentant et lui dire que vous n’avez rien vu.

Quant à Chenyek, idem, vous pouvez être honnête et lui apprendre la signification des symboles, ou mentir et garder le secret pour vous, voire balancer Hog pour sa malheureuse boulette avec Hynek. Partager les notes avec Chenyek vous donnera 100 groschen, de l’expérience en Vol, et vous garderez la signification des symboles dans votre inventaire, quoi qu’il arrive.

Sachez que pour Coupe-Jarret, vos choix ne seront motivés que par le roleplay, puisqu’il semble n’y avoir aucune conséquence sur d’autres récompenses de fin de quête. Celle-ci se termine après avoir pris vos décisions, mais ce n’est toujours pas fini du côté de la Guilde puisque Chenyek vous promet un dernier boulot, accessible après la quête principale « Via argentum ».

Retrouvez toutes les autres tâches en vous rendant sur la page dédiée, ainsi que le cheminement principal, lui aussi regroupé dans un article complet, ou encore le suivi des différentes quêtes annexes du jeu.

N’hésitez pas non plus à aller voir du côté de notre guide complet pour des astuces et informations sur Kingdom Come Deliverance II.