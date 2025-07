Crystal Dynamics en « difficulté » sur le prochain Tomb Raider ? Lara Croft apparaît dans un nouveau jeu… mais toujours pas le sien !

La folie des grands leurres

Brawlhalla, Call of Duty, Ghost Recon: Breakpoint, Dead by Daylight, Fall Guys, Fortnite, Naraka: Bladepoint, Pinball FX, PowerWash Simulator, State of Survival, The Walking Dead: Survivors… Depuis quelques années, Lara Croft est partout. Partout… sauf dans son propre jeu, qui se fait toujours éternellement attendre.

On le sait, le prochain opus de l’archéologue anglaise sera édité par Amazon Games — Amazon qui détient aussi les droits pour développer une série télévisée et un film sur l’héroïne au short marron — suite à un partenariat passé entre Crystal Dynamics, Amazon et Embracer Group, propriétaire du studio californien. Ce prochain jeu fait l’objet de nombreuses spéculations sur son histoire, le nombre de personnages jouables, mais aussi le format que cette aventure empruntera. Mais en attendant, Lara Croft se voit affubler d’une nouvelle collaboration étonnante, cette fois avec World of Tanks.

Cela peut paraître anodin vu le nombre récent de collaborations évoquées plus haut, mais celle-ci dispose d’une aura toute particulière puisqu’elle permet de découvrir un nouveau visuel pour la Lara Croft « unifiée ». Un jeune visage, collant avec les dernières aventures canoniques, mais qui s’éloigne encore trop du souvenir de notre Lara d’antan. À noter que pour l’obtenir en jeu, vous devrez terminer les 30 étapes du passe de combat spécial et ainsi récupérer votre récompense, uniquement du 10 au 21 juillet. De quoi faire patienter les fans sagement ? Pas certain.

Sans aucune information officielle depuis plusieurs années hormis de vagues phrases pour rassurer les fans de la bouche du CEO d’Amazon Games Christoph Hartmann l’été dernier, et en loupant chacune des grosses conférences et temps forts de ces derniers mois, l’inquiétude grandit dans les rangs des fans de l’héroïne, qui commencent à sentir le vent tourner concernant sa prochaine aventure.

D’autant plus qu’un post d’un journaliste de Kotaku (Ethan Gach) sur les réseaux a récemment mis le feu en poudre en répandant la rumeur selon laquelle le trailer de gameplay de Perfect Dark présenté l’an passé serait faux (propos depuis étayés avec un nouveau témoignage d’un des développeurs ayant travaillé sur ce fameux trailer présenté), mais dévoilant aussi que le prochain Tomb Raider serait « en difficulté » lui aussi. De quoi imaginer une annulation, voire une fermeture de Crystal Dynamics (notamment après la vague récente de licenciements) ?

Une dynamique qui vole en éclats ?

Car il est vrai que depuis 2018 et la sortie de Shadow of the Tomb Raider (ce qui en fait la pause la plus longue entre deux jeux dans l’histoire de la licence), le studio californien n’a pas brillé par ses productions. À dire vrai, sa seule production depuis s’avère avoir été Marvel’s Avengers, avec le destin funeste qu’on lui connaît. Depuis cinq ans donc, hormis le soutien à Perfect Dark et l’annonce du prochain jeu Tomb Raider, on peut avouer que le studio n’a pas été très productif.

The Perfect Dark sizzle reel at last year's Xbox showcase looked awesome. Someone at the time also told me it was basically fake. This was a joint project with Crystal Dynamics, a studio that's also struggling with Tomb Raider. — AmericanTruckSongs10 (@ethangach.bsky.social) 2025-07-02T17:21:09.279Z

Et ce n’est pas l’annulation très récente de Perfect Dark et la fermeture conséquente de The Initiative qui dira le contraire (pour rappel, Microsoft a annulé de nombreux projets et licencié 9100 personnes), malgré une pluie d’informations encourageantes ces dernières semaines concernant le prochain Tomb Raider partagées sur Reddit puis rapidement supprimées.

En effet, le projet (qui aurait pour nom de code « Black Diamond » et ne disposerait pas encore de nom définitif) aurait été rebooté partiellement à l’été 2023, ce qui expliquerait une absence lors des conférences majeures depuis deux ans, le studio n’ayant rien de concret à nous montrer à ce moment-là. De plus, les rumeurs d’une « Society of Raiders » un moment évoquée en 2022 avec la présence d’un groupe d’explorations coachés par notre Lara n’aurait finalement été qu’un test de popularité pour le studio, qui aurait ainsi abandonné cette idée vu les réactions passionnées des fans.

Tentons de temporiser tout de même, puisque les derniers bruits de couloirs mentionnent un plan de communication déjà prêt avec une présentation aux Game Awards en décembre prochain avant une réelle prise de parole le 14 février 2026 (jour de l’anniversaire de Lara) et une sortie calée au printemps 2026. Le mois de mai aurait été envisagé, mais serait sujet à décalage du fait de la sortie prévue de GTA VI à la même période. Notons par ailleurs que nous n’avons pas de confirmer qu’un remaster de la trilogie Legend – Anniversary – Underworld soit envisagé par Aspyr et Saber Interactive.

Le temps nous le dira, tout comme on l’espère, dévoilera la vérité sur ce qu’il se passe chez Crystal Dynamics. Y a-t-il vraiment quelqu’un pour redresser la barre d’un studio qui semble mal en point ? En espérant que l’annulation de Perfect Dark et la fermeture de The Initiative n’aient pas d’impact sur la vie du studio ainsi que sur ses employés…