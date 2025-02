Faire la rencontre de Karel Tête-de-flèche

Cette petite tâche (c’est ainsi que le jeu appelle ses mini-quêtes) est une sorte de prologue à deux autres quêtes. Il est conseillé de s’en occuper dès la fin du chapitre principal « Quand on parle du Diable », car il est possible qu’après plusieurs jours passés dans la deuxième région, celle-ci ne soit plus disponible.

Ensuite, à mi-chemin entre l’Antre du diable et Grund, vous tomberez sur notre fameux Karel Tête-de-flèche. Un homme qui porte très bien son nom puisqu’il a littéralement une flèche plantée dans le crâne.

Parlez-lui et vous en saurez plus sur le curieux destin de ce bandit miraculé. En disant ensuite « J’ai entendu parler de quelqu’un qui avait reçu une flèche, lui aussi », pour lancer une petite référence à Skyrim et son fameux garde qui a pris une flèche dans le genou. La réponse de Karel sera plutôt amusante.

Mais devant vos multiples questions, Karel souhaite en savoir un peu plus sur vous. Faites lui confiance ou pas pour vous présenter, et ce sera finalement le bandit qui en dira davantage sur son sort. Une flèche parait-il magique et qui la protège depuis qu’elle est dans sa tête.

D’autres dialogues seront ensuite disponibles et si par exemple vous demandez à Karel si vous pouvez toucher la flèche, il vous enverra sur les roses. Après épuisement des dialogues, Karel vous invitera à l’aider à porter des sacs jusqu’à son campement. Acceptez. Vous pouvez même demander s’il y a une récompense de prévue, et Karel acceptera de vous donner quelques groschen.

Ramassez le sac et continuez votre chemin en rebondissant sur ce que dit Karel, qu’il s’agisse de la flèche en elle-même ou bien de la responsabilité qui l’incombe de protéger ses amis bandits.

Arrivé au campement de bandits, posez votre sac là où Tête-de-flèche lâche le sien puis parlez-lui une dernière fois. Il vous remerciera pour le coup de main, vous donnera 7 groschen et vous conseillera de partir assez rapidement pour ne pas que les bandits deviennent hostiles à votre encontre, ce qui clôt cette mini-quête.

Retrouvez toutes les autres tâches en vous rendant sur la page dédiée, ainsi que le cheminement principal, lui aussi regroupé dans un article complet, ou encore le suivi des différentes quêtes annexes du jeu.

N’hésitez pas non plus à aller voir du côté de notre guide complet pour des astuces et informations sur Kingdom Come Deliverance II.