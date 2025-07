ZeniMax Online Studios perd son directeur, le MMO sur lequel le studio travaillait avançait pourtant bien

La phase de production était sur le point de commencer, approuvée par Xbox

Dans la vague d’annonces autour de Xbox, on note ainsi le départ assez important de Matt Firor, véritable vétéran de ZeniMax Online Studios puisqu’il en était le PDG jusqu’à hier. Il quitte le studio au moment où Xbox tue le MMO sur lequel son équipe travaillait, et dit au revoir à une entité qu’il a créée il y a de cela 18 ans. Il précise lui-même qu’il est remplacé au pied levé par Jo Burba et ne s’inquiète pas de l’avenir de The Elder Scrolls Online :

« Même si je ne travaillerai plus sur le jeu [The Elder Scrolls Online], je continuerai à vous encourager et à contribuer aux milliers d’heures que j’ai déjà passées sur le jeu. Il y a encore beaucoup d’histoires à raconter, d’aventures à vivre, et je sais que cette incroyable communauté perpétuera cet héritage et ce succès partagés. »

Dans le même temps, IGN a mené l’enquête sur « Blackbird », le MMO sur lequel le studio planchait depuis 2018. Selon plusieurs sources, il devait mettre en scène un univers orienté science-fiction et avait droit à un nouveau moteur, ce qui expliquait pourquoi le développement était si long.

Pour autant, la pré-production du titre se passait bien selon plusieurs témoignages, et le jeu allait prochainement entrer en pleine phase de production, avec l’accord de Xbox. L’équipe avait même reçu du renfort avec les ex-employés d’Arkane Austin, réfugiés depuis la fermeture du studio. Par ailleurs, la fermeture de ce dernier aurait été justifiée de cette manière par Matt Booty en interne, qui indiquant que des studios comme ZeniMax Online Studios devaient voir leurs effectifs grimper de cette façon.

IGN précise que si l’équipe derrière « Blackbird » est démantelée, un flou règne encore sur le studio avec des employés qui attendent de connaître leur sort. Une situation bien mal gérée qui ne donne pas non plus confiance en l’avenir de The Elder Scrolls Online.