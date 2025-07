Sonic x Shadow Generations : Notre avis sur la version Nintendo Switch 2 de ce concentré de hérisson bleu signé SEGA

Une génération de plus

Si vous n’avez jamais eu l’occasion de poser les mains sur Sonic x Shadow Generations lors de sa sortie sur les autres supports en octobre dernier, rappelons que ce nouvel opus n’en est pas tout à fait un. La Sonic Team propose donc en réalité deux expériences en une : le remaster de Sonic Generations sorti en 2011, et une toute nouvelle aventure dédiée au héros sombre et souvent relégué au second plan, Shadow, avec Shadow Generations. Nous n’avions pas proposé de test à l’époque, alors voici quelques éléments pour vous faire une idée de ce qui vous attend.

Comme souvent, le pitch de Sonic Generations est classique, mais fonctionne d’emblée : après une fête d’anniversaire qui tourne mal, les amis de Sonic se retrouvent prisonniers d’une sorte de réalité parallèle où tout est dénué de couleurs. Afin de les libérer, notre hérisson bleu va devoir unir ses forces à une autre version de lui-même, plus petite, mais aussi plus classique, dans le but de nous proposer deux versions de chaque niveau aux approches diamétralement opposées. Ainsi, pour chaque niveau, une version « classique » en 2D exclusive donnera le ton à une version dite « moderne » en 3D avec présence de bonus comme un boost et un turbo.

Même décor et même objectif, terminer le niveau en un seul morceau en récoltant le plus d’anneaux dorés et d’étoiles rouges pour débloquer de nouveaux niveaux et ainsi sauver toute la tribu. Mais c’est aussi l’occasion pour les équipes de proposer une sorte de dualité incroyablement bien calibrée afin de faire ressortir la fibre nostalgique des joueurs et joueuses d’antan en la mêlant au public moderne et au gameplay actuel. Rassurez-vous, le jeu ne tombe pas dans le copié-collé et vous ne ressentirez jamais aucune lassitude à refaire ces niveaux, tant leur construction et évolution varie en fonction de l’alter choisi. Un contenu somme toute classique, assez court à terminer malgré les quelques défis supplémentaires pour étirer la durée de vie.

De son côté, Shadow Generations, nous propose de revenir à la fois aux origines de Shadow mais aussi de vivre des événements en parallèle de l’histoire de Sonic Generations. Une sorte de DLC à l’histoire assez bien écrite. Sans trop vous raconter ce qui se déroule au début de cette courte aventure, Shadow se retrouvera projeté dans le monde blanc déjà décrit, une sorte de hub lui permettant de parcourir différents niveaux dans des environnements entièrement en 3D cette fois, y compris des défis pour avancer.

Pour vous aider à redonner de la couleur aux lieux, vous aurez à votre disposition les mêmes pouvoirs que Sonic ainsi que des sortes d’excroissances faisant penser aux tentacules de Venom, lui permettant de lancer des projectiles (ou d’envoyer valser des ennemis) ou même encore de surfer sur un amas symbiotique par exemple. Une aventure qui nous fait apprécier diriger cet anti-héros qu’est Shadow, avec des ajouts sympathiques qui renouvellent le gameplay d’une aventure que l’on ressent comme plus aboutie visuellement parlant, bien que les ressentis techniques soient identiques ou presque à ceux de Sonic Generations.

Un saut vraiment nécessaire ?

Au final, le portage Nintendo Switch 2 de ce bundle déguisé n’apporte rien de nouveau en termes de contenu, ce qui aurait pu justifier un nouveau passage à la caisse. Non, le seul et unique intérêt pour les joueurs et joueuses sur Nintendo Switch 2 demeurera de jouer à Sonic x Shadow Generations dans les meilleures conditions possibles… sur les consoles de Nintendo, la version Switch 1 (ayant été essayée au préalable) étant finalement très pénible et dépassée techniquement (30 fps et oscillant entre 720p et 1080p), comme de nombreux titres un peu plus demandeurs, mais qui prouve une fois de plus le potentiel de la Nintendo Switch 2.

Mais vous vous en doutez, qui dit meilleures conditions ne veut pas dire conditions équivalentes aux consoles de salon type PlayStation 5 ou Xbox Series, loin de là. Avec des effets visuels plus plats et une résolution finalement restreinte, le jeu conserve toutefois une fluidité exemplaire en toutes circonstances (la console tient parfaitement les 60 fps que ce soit en docké ou en mode portable), ce qui est à saluer grandement, surtout qu’aucun ralentissement ne s’est fait ressentir. Les sensations manette en main sont là, les vibrations sont subtiles et pas exagérées et les temps de chargement sont très digestes.

Attention toutefois, car Sonic x Shadow Generations sur Nintendo Switch 2 n’est pas une claque graphique, mais de toute manière, avec la rapidité d’exécution des niveaux, la contemplation n’aura que peu de place. Et dans le cas où vous trouveriez que la fluidité n’est pas encore au rendez-vous lors de vos essais, allez faire un tour dans les paramètres : pour Shadow Generations, vous y trouverez le désormais traditionnel choix entre un mode Qualité et un mode Performances.

Nous vous conseillons de perdre un peu de résolution pour gagner fortement en fluidité. Le jeu se retrouve toutefois suffisamment lissé, en gagnant en précision, mais aussi en lisibilité, surtout dans les niveaux en 3D qui sont les grands gagnants de cette version Nintendo Switch 2. On notera tout de même le retour de l’aliasing en mode docké, du fait d’un affichage sur écran forcément plus grand et donc plus sensible aux défauts, qui s’absentent comme par magie en version portable. À noter que le HDR est présent dans les paramètres pour un rendu encore plus coloré à l’écran, mais ce sera au goût de chacun.

Alors, la version Nintendo Switch 2 est-elle une version à posséder absolument ? Si vous aimez Sonic et que n’avez pas encore le jeu, y compris sur Switch 1, évidemment. Mais si l’on devait trouver un vrai point faible, et finalement, cela se confirmera à la longue au niveau des ventes : l’absence de mise à jour gratuite pour les détenteurs du jeu sur Switch 1. Même une mise à jour payante (comme beaucoup de jeux ayant décidé de proposer un portage) aurait pu tenter quelques joueurs et joueuses supplémentaires, mais même ici, SEGA a choisi l’argent plutôt que les gens. Car à 49,99 € la mise à jour technique, cela pourrait piquer même chez les plus gros fans de la mascotte véloce.