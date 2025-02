Parler au père Morticius

Peut-être que vous vous trouverez au monastère de Sedlec dans le cadre de la tâche « Le reliquaire », auquel cas nous vous renvoyons à notre article consacré à celle-ci.

Mais en dehors de cette activité, une quête secondaire à part entière vous attend en parlant à Morticius. En effet, celui-ci a besoin d’aide pour mettre de l’ordre au niveau des os dispersés aux quatre coins du temple.

Trois tas doivent être faits. Un pour les crânes intacts, un pour les crânes fendus et un dernier pour les os des bras et des jambes. De plus, tous les os restants qui traînent dans la pièce principale du temple doivent être mis dans un coin.

Le sentiment du devoir accompli et quelques groschen seront offerts à Henry en cas de travail terminé. Avant de partir, discutez avec Morticius pour en apprendre plus sur lui si vous le souhaitez, puis mettez-vous au boulot.

Arranger les ossements en trois piles

Entrez dans le temple et commencez par pénétrer dans la crypte, accessible via la trappe au centre de la pièce. Henry va se casser la figure mais, à l’aide d’une torche, il sera en mesure de récupérer les os dispersés dans la crypte.

Ramasser les os de la crypte

Dans la salle où se trouve plusieurs cercueils ainsi que le tombeau du seigneur Valentin, ramassez un premier tas d’os sur la gauche. Et quasiment en face, sur la droite, un deuxième vous tend les bras.

Au lieu de revenir dans la pièce où vous êtes tombé, prenez l’autre accès qui mène à une autre série de cercueils. Dans cette nouvelle salle, et tout de suite sur la gauche, un autre tas d’os est à récupérer.

Admirez le corps préservé d’un moine juste à côté, il devrait vous faire penser à quelqu’un… surtout lorsque vous constatez l’état des autres dépouilles de moine. Continuez vers le bout de la pièce et vous croiserez presque en plein milieu du chemin un nouveau tas d’os.

Quittez la salle et, au lieu d’emprunter le long chemin qui mène à la sortie, entrez dans la petite pièce pour y voir la dernière pile d’os de la crypte.

Suivez ensuite le long chemin parsemé de planches en bois pour atteindre la sortie. La crypte est nettoyée, place au temple désormais.

Ramasser les os du temple

La pièce étant relativement petite et lisible, contrairement à la crypte, vous n’aurez aucun mal à trouver les os. Pas mal d’os sont à retrouver sur les étagères placés contre les murs. On compte un total de six étagères remplies d’os.

D’autres tas d’os similaires à ceux de la crypte, que l’on identifie notamment au nombre élevé de crânes et de fémurs mélangés, sont disposés un peu partout dans la pièce, notamment près de l’entrée de la crypte ou juste à côté de la pile de crânes intacts. Là, il y a pas moins de sept tas au sol à fouiller.

Enfin, tant que vous y êtes, lorsque vous voyez des gros tas de cages thoraciques, colonnes vertébrales et autres bassins, et que l’action « Nettoyer les os » apparait, faites-le pour qu’Henry effectue un gros coup de balai. Cette fois, il y a cinq tas d’os « fourre-tout ».

Tous les os en main, rendez-vous auprès de chaque tas et assemblez les trois pyramides. Si vous avez absolument tout ramasser, vous aurez sans aucun doute des os qui resteront dans votre inventaire. Pensez donc à vider tout ça dans un coffre personnel.

Interroger le fossoyeur au sujet de frère Morticius

Au moment d’informer Morticius des fruits de votre dur labeur, Henry se rend compte qu’il a disparu. Allez donc parler à Lenek le fossoyeur. Ne vous adressez pas aux moines car vous n’aurez absolument aucune réponse de quête.

En discutant avec le fossoyeur, vous apprenez une chose effroyable : Morticius est décédé depuis bien longtemps. Sauf qu’Henry ne veut pas avoir fait tout ça pour rien.

Lenek lui répond d’aller voir dans la crypte pour être témoin de la dépouille de Morticius (vous savez, celle que vous avez déjà vu en fouillant la zone ?). Le fossoyeur se demande ensuite quelle est la tâche qu’Henry a accompli. Notre héros lui raconte et Lenek décide d’aller voir par lui-même.

Complètement ébahi par les travaux d’Henry, Lenek se félicite de l’état du temple. Aucune récompense n’est donnée à Henry, si ce n’est une augmentation de la compétence Fabrication.

Toutefois, avant de partir, passez derrière l’un des escaliers du temple pour y trouver un squelette tenant un livre appelé « Le Festin des Morts ». Grâce à lui, vous ne repartirez pas tout à fait les mains vides.

Creuser la fosse commune au nord du monastère (optionnel)

Si vous avez lu le livre « Le Festin des Morts », la dernière page indique que des corps ont été enterrés avec leurs bijoux et vêtements. Tous ont été regroupés dans une fosse commune dans le coin nord du cimetière.

Allez là-bas et vous tomberez effectivement sur une grande croix placée au milieu d’un cercle de pierres. Au pied de la croix, vous pourrez creuser. Faites donc en sachant que cela va vous prendre cinq heures de votre temps.

Il y a désormais trois corps à fouiller. Vous récupérerez près de 500 groschen, deux croix en or avec grenat, plus quelques vêtements notables dont un chapeau de bourgeois de qualité III. Vous aurez mis un sacré bazar, ce n’est pas très moral, mais zut, rassembler des os pour des clopinettes, c’est non.

Consultez la soluce des autres quêtes secondaires dans notre article dédié. Et pour en savoir plus sur Kingdom Come Deliverance II, n’hésitez pas à consulter notre FAQ ainsi que le guide complet.