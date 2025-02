Apporter à Martha deux jeux de fers à cheval

Si vous avez parlé à l’aubergiste de Miskowitz, vous savez que Martha, la femme du forgeron local, a besoin d’aide. Allez donc la voir. Elle a besoin que des fers à cheval soient forgés pour ensuite aller les livrer.

Vu que son mari n’a pas envie de s’en occuper et que l’apprenti s’est vu interdit de s’en occuper, proposez votre aide. Ravie, Martha vous signale que deux fers sont à créer. Évidemment, une forge se trouve à côté. Si vous avez au mieux 4 bouts de ferraille, utilisez-les pour forger deux fers à cheval (de paysan ou de chevalier, peu importe).

Si c’est la première fois que vous forger des fers, c’est plus pénible qu’une épée et même qu’une hache, puisque la surface de frappe forme un croissant. Repérez bien où vous allez taper avant de lever votre marteau, puis procédez comme une forge classique en suivant la forme du croissant.

Une fois les deux fers créés, rapportez-les à Martha. Elle vous donnera 60 groschen pour votre œuvre et vous demandera ensuite de les apporter à Victoria, une jeune fille du village jugée particulière. Sa maison se trouve de l’autre côté du ruisseau.

Apporter les fers à cheval à Victoria

Devant la maison, la porte est étrangement ouverte. Fouillez la maison à la recherche de la jeune femme. En ouvrant la porte de sa chambre, vous constatez qu’il y a du sang partout. Une fois qu’Henry le mentionne, allez en parler à Martha.

Catastrophée, elle ne sait pas vraiment où Victoria pourrait se trouver. Vous pouvez alors lui poser quelques questions. Elle pense que le forgeron du camp de Sigismond, à qui Victoria apporte régulièrement des choses, doit certainement en savoir plus. En se présentant devant le camp en disant que vous venez de la part de la forge de Miskowitz, vous serez autorisé à rentrer.

Martha sait aussi qui aurait pu importuner Victoria au village. Mais elle ne veut rien dire pour ne pas avoir d’ennui. À ce moment-là, vous pouvez soit user d’Éloquence avec « Enfin, je dois bien commencer quelque part ! », soit utiliser l’Intimidation avec « Alors, parlez ! ».

Préférez la première phrase si vous le pouvez, et si aucune stat marche, vous n’aurez pas l’info. En cas de réussite au test de persuasion, Martha vous avouera qu’il s’agit du fermier Kuba. Celui-ci avait un faible pour Victoria mais la jeune femme avait repoussé ses avances. Un suspect potentiel ? À vous d’aller l’interroger.

Parler au fermier

Une fois Kuba le fermier localisé, parlez-lui de Victoria. Que vous soyez direct en parlant du fait qu’il l’ait courtisé, ou que vous y allez plus mollo, il finira par mal parler de la jeune femme, en sous-entendant qu’elle couche avec tout le monde, et notamment les Coumans.

Vous pouvez décider d’être véhément envers Kuba en soulignant son implication ou lui mettre une baigne pour parler ainsi. Si vous le cherchez, vous aurez une dernière réplique à lui lancer avant que le combat ne se déclenche.

Calmez Kuba avec quelques mandales et, lorsque celui-ci aura décidé d’abandonner, reparlez-lui pour qu’il vous confie que Victoria semble bien éprise d’un des soldats du camp de Sigismond situé plus au nord.

Vous renseigner sur Victoria au camp de Sigismond

Depuis Miskowitz, partez au nord-ouest jusqu’au camp de Sigismond. En approchant de l’entrée, un garde vous accueille et vous empêche d’entrer. Dites que vous venez de la forge de Miskowitz pour entrer sans problème.

Croisez le premier soldat à qui vous pouvez parler et demandez-lui où se trouve Victoria. Il vous répondra d’aller du côté de la forge, un peu plus au nord dans le camp.

Arrivé au niveau du forgeron, parlez-lui de Victoria et il vous dira que Noiraud, un des soldats du camp, est un homme qu’elle aime particulièrement. Actuellement, il est à l’infirmerie. Rebroussez chemin vers le centre du camp pour arriver aux tentes de soin.

Parler au soldat et le soigner

À l’infirmerie, dirigez-vous vers les patients, Noiraud est dans un coin (et dans un sale état). En incapacité de dire quoi que ce soit tant qu’il n’est pas soigné, vous vous inquiétez donc de son sort. Noiraud souffre du ventre, après un bouillon qu’il aurait mangé.

Posez-lui des questions afin d’en savoir plus et, si vous avez assez la compétence Survie assez élevée, faites « Je dois connaître tous les détails ». En cas de réussite, Noiraud se rappellera que des champignons ont été utilisés pour le dernier repas. Concluez alors avec « Tu souffres d’empoisonnement. C’est clair comme le jour ».

Pour soulager notre ami, il va donc falloir récupérer une décoction digestive. Soit vous en acheter une auprès d’un apothicaire, soit vous n’avez qu’à fabriquer la vôtre, avec des orties, de la belladone et du charbon. Une fois l’antidote/décoction digestive sur vous, donnez-la à Noiraud.

Il faut tout de même que le temps passe. Mais avec assez d’Éloquence, vous pourrez influencer Noiraud pour lui faire croire qu’il va déjà mieux. Il accepte alors de parler. Il croit alors que vous êtes là pour lui faire changer d’avis. Questionnez-le sur quel sujet.

Il vous dira que Victoria l’a supplié, après avoir eu quelques relations intimes. mais lui n’était pas intéressé. Racontez-lui pour la mare de sang et il prendra à la légère le sorti de la jeune femme. Malgré le fait qu’Henry lui dise de se bouger les fesses, il vous laisse y aller avec un message irrespectueux.

Vous pouvez user d’Éloquence et dire « Tu ne veux pas changer d’avis ? », ou bien de Puissance pour « Faut-il que je force à changer d’avis ? ». Enfin, vous pouvez aussi transmettre le message de Noiraud.

Avec la Puissance, Henry va violemment sermonner Noiraud pour le pousser à aller voir Victoria et d’assumer la relation. Vous n’aurez plus qu’à aller retrouver la jeune femme dans la forêt, à l’est du camp.

Attention, si vous voulez obtenir le trophée/succès « Henry l’entremetteur », rendez-vous à la dernière partie de cet article. Ce trophée étant relié à une conclusion de quête que l’on peut facilement manquer, la mise en garde est nécessaire.

Parler à Victoria

Une fois que vous l’avez retrouvé, elle ne veut pas vous écouter au départ. Et alors que vous essayez de recoller les morceaux entre elle et Noiraud, elle dit que vous ne comprendrez rien.

Vous avez alors le choix de dire « Raconte-moi ce qui s’est passé, alors ! » avec assez d’Éloquence. En cas de succès, elle vous apprendra alors une information cruciale : elle est enceinte.

Le père est évidemment Noiraud. Quant au sang chez Victoria, c’est à cause de sa tentative de suicide qui a découlé de son immense charge mentale que la situation lui a imposé.

Ensuite, dites « À propos de Noiraud… » et d’autres choix seront alors disponibles (ce qui arrivera aussi si le test de persuasion a échoué). Toujours avec assez d’Éloquence, vous pourrez dire à Victoria « Il vaudrait mieux que tu l’oublies » si vous estimez que Noiraud n’est effectivement pas la bonne personne pour elle.

Elle comprendra alors que c’est la meilleure chose pour elle et Henry lui conseillera même de trouver refuge auprès de Martha, qui s’occupera d’elle.

Si en revanche vous avez convaincu Noiraud de se bouger les fesses, vous pouvez rassurer Victoria en lui disant que le bougre s’occupera bien d’elle (et du bébé si vous avez eu l’info)

Et, évidemment, si vous avez choisi de lui transmettre le message de Noiraud, vous aurez surtout cette option, loin d’être la meilleure. Une fois Victoria « sauvée », informez Martha que tout va bien, elle sera soulagée et vous demandera de repasser un peu plus tard.

Parler à Victoria avec Noiraud (trophée/succès « Henry l’entremetteur »)

Il existe une autre manière de conclure cette quête, en comptant sur la ténacité d’Henry. Vous pouvez tout simplement amener Noiraud jusqu’à Victoria, contre son gré. Attendez la nuit, vers minuit-1h du matin, enfilez une tenue discrète et sauvegardez.

Assommez Noiraud dans son sommeil et saisissez-le pour le mettre sur vos épaules. Le but est de le traîner à travers le camp jusqu’à l’entrée ouest, puis de continuer vers le bois jusqu’à arriver auprès de Victoria.

Maintenant, tout dépend grandement de votre niveau de Furtivité. S’il est très haut, voire au max, vous n’aurez aucun problème. Sinon, il est possible de devoir s’occuper de quelques gardes. Déjà, celui qui se trouve près des tentes de l’infirmerie peut vous entendre étourdir Noiraud.

Ensuite, il y a deux gardes, torches à la main, qui surveille l’accès au sud du camp, et ceux-ci regarderont vers vous. Si vous avez éliminé le garde près de l’infirmerie et qu’aucun autre ne patrouille dans les environs, vous pouvez, face à la porte ouest, longer sur la droite, au niveau de la tente du prêtre du camp.

Il ne restera plus qu’à vous occuper, ou pas, des deux gardes postés devant l’entrée ouest du camp. Ils seront dos à vous, et si vous avez assez d’Agilité ou de Furtivité et que votre tenue est discrète, rasez juste les murs par la droite tout en quittant le camp et marchez un peu dans la boue au niveau des barrières, le temps de s’éloigner suffisamment des gardes.

Si au contraire vos stats ne sont pas assez hautes, ou que votre tenue fait trop de bruit, ou bien que vous êtes sale, ils sont susceptibles de se retourner et de vous repérer. En ce cas, faites en sorte de vous débarrasser de l’un puis de l’autre, en les assommant puis en déplaçant leurs corps pour n’alerter personne.

Une fois hors du camp, restez en tenue discrète, et marchez suffisamment loin du camp pour ne pas que des soldats situés de l’autre côté ne vous remarquent. Après quelques minutes de marche, vous parviendrez à rejoindre Victoria.

Déposez Noiraud juste à côté de la jeune femme puis parlez-lui. Suivez la conversation avec elle comme lors de la partie précédente puis, une fois que vous avez appris ou non qu’elle est enceinte, vous aurez l’option « Reste là encore un peu. Je vais revenir ». Choisissez cette réponse puis reparlez à Victoria dans la foulée pour qu’Henry affirme que, puisqu’elle voulait Noiraud, le voici.

Ce dernier finit par se réveiller un peu groggy et, sous la pression d’Henry et Victoria, fuit à nouveau ses responsabilités et les laisse en plan.

Victoria est alors remontée et déclare ne plus jamais se laisser faire par qui que ce soit, avant de rentrer chez elle, où vous pourrez la revoir en vous baladant à Miskowitz. La quête se termine et le trophée/succès « Henry l’entremetteur » est à vous.

Retrouvez la soluce des autres quêtes secondaires au sein de notre article consacré. Nous avons également regroupé toutes les quêtes principales sur une page dédiée et l’ensemble des tâches et activités sur une autre. Et pour en savoir plus sur Kingdom Come Deliverance II, n’hésitez pas à jeter un œil à notre FAQ ainsi que le guide complet.