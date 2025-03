Rencontrer le messager de la Guilde et parler à Chenyek

Pour espérer se lancer dans cette ultime quête annexe de la Guilde, il est nécessaire d’avoir accompli la tâche « Le code des voleurs » et la quête principale « Via argentum », puis d’attendre trois jours en jeu avant que la quête secondaire ne soit disponible.

Aussi, Goliath, le combattant de l’Estaminet, doit être en vie. Une précision très spécifique mais nécessaire car la quête « Rançon » peut bloquer celle-ci s’il venait à trépasser en combattant à vos côtés.

À la différence d’une bonne partie des quêtes de la Guilde, ce n’est pas directement Chenyek qu’il faut rejoindre pour débuter la quête. En effet, il est nécessaire de se balader entre les villages de Kuttenberg (via voyage rapide pour aller plus vite), afin de tomber sur l’événement « Le gamin messager ».

À titre d’exemple, il est intervenu de notre côté sur la route principale entre Wysoka et Miskowitz. Une fois le garçon croisé, il vous dira tout simplement d’aller rejoindre Chenyek à l’Estaminet.

S’arrêter à l’Estaminet pour une nouvelle tâche

Retrouvez donc le leader de la Guilde, comme très souvent à sa table préférée, pour connaitre la nature de sa demande. Il souhaite frapper en fort en coupant l’approvisionnement en argent de Sigismond.

Demandez-lui davantage de détails et s’il ne craint pas la potence. Notez bien qu’il ne craint pas que quelqu’un le dénonce, nous en reparlerons plus bas. Vous allez donc vous attaquer à l’une des mines d’argent détenues par Sigismond, maintenant que vous y êtes familier.

Première étape de la mission : se procurer un baril de poudre qui consistera à faire s’effondrer les galeries de la mine visée. Vous allez devoir vous rendre auprès de Prokop Eldris, un facteur de canons dont la boutique est au sud-ouest de la taverne.

Dès que vous posséderez le baril, vous n’aurez qu’à retrouver Goliath et Hog à la mine pour commencer l’opération. Avant de partir, Chenyek vous fournit une avance de 300 groschen pour mener à bien la récupération du baril.

Écouter la proposition de Coupe-Jarret

Vous en avez l’habitude désormais, Coupe-Jarret est toujours prêt à vous faire une offre alternative. Il continue inlassablement de vouloir doubler Chenyek, mais cette fois-ci la discussion a une tournure plus définitive. Coupe-Jarret veut carrément se débarrasser du leader de la Guilde.

Vous allez avoir un temps limité pour faire un premier choix. Dites « Que cherches-tu à dire ? » pour être bien sûr de ce qu’il vous demande : il veut carrément sa mort.

De là, un autre choix à temps limité est proposé : soit vous participez à son assassinat, soit vous refusez. Si vous souhaitez accomplir sa volonté, vous devrez tuer Chenyek avant d’aller aux mines. Mais attention, accepter la proposition de Coupe-Jarret ne vous oblige pas forcément à supprimer Chenyek.

En effet, vous pouvez aller voir ce dernier et balancer Coupe-Jarret en révélant son plan. À partir de là, vous pouvez rester du côté de Chenyek, après quoi il s’occupera de lui plus tard et vous n’en entendrez plus parler.

En revanche, confirmer à Chenyek que vous comptez le tuer lancera un combat au corps-à-corps, ce qui n’est pas conseillé puisque l’alerte sera donnée et vous serez dénoncé. L’ironie du sort, c’est même certainement Coupe-Jarret qui exigera un dédommagement, sous peine d’aller chercher les gardes.

Non, si vous voulez vraiment tuer Chenyek, attendez la nuit et assassinez-le dans son sommeil, dans sa chambre à l’étage de la taverne. Cela étant dit, sachez que laisser en vie Chenyek vous donnera une plus grande récompense en fin de quête qu’avec Coupe-Jarret. Le choix vous revient.

Trouver un baril de poudre

À quelques rues au sud se trouve donc la boutique d’Eldris. Entrez et parlez-lui de la poudre. En tant qu’allié de Sigismond, il n’acceptera de vous aider que si vous êtes un messager. Le plus simple est d’utiliser l’Intimidation avec « Et si vous me disiez tout ? », mais si vous souhaitez être bien vu et que vous disposez d’un très haut niveau de Charisme, choisissez « Je viens au nom du roi Sigismond ! ».

Quoi qu’il en soit, vous apprenez qu’Eldris a été volé, et que seul son rival, Moustache de Kolin, disposerait d’un baril à son tour. Celui-ci rôde entre Kolin et Bohunowitz. Sans plus attendre, partez donc pour Bohunowitz, au nord-ouest de la région.

Même si la zone de recherche est assez large pour retrouver Moustache de Kolin, celui-ci se trouve tout près du Sanctuaire au nord du village. Vous verrez un chariot embourbé dans le bois. Parlez à Moustache pour en savoir plus sur le baril. Il va devenir très méfiant et, si vous ne le rassurez pas, ses gardes se battront contre vous.

Le plus simple est d’acheter le baril. À un prix de base à 500 groschen, et même si vous pouvez négocier aux alentours de 430 groschen, cela reste cher. Si vous avez assez de Charisme, privilégiez plutôt le choix « C’est le campement qui m’envoie ».

Peu importe votre méthode, Moustache vous donnera la clé du coffre juste à côté, dans lequel vous pourrez donc récupérer le baril de poudre.

Apporter le baril aux membres de la guilde près de la mine

Le baril en poche, il est temps de rejoindre Hog et Goliath près de la mine que vous comptez faire sauter. Direction le sud-ouest de Grund. Arrivé au campement, annoncez à Goliath que vous avez le baril de poudre.

Il n’y a désormais plus qu’à attendre la nuit avant de démarrer l’opération. Conseil pratique, et histoire de vous préparer au mieux, ayez deux torches sur vous, ce sera très important pour la suite.

Quand tout est prêt, dites « Je vais attendre ici avec toi » si vous êtes prêt. En ce qui concerne le plan, un incendie sera volontairement déclenché la nuit pour permettre à Henry d’aller déposer tout seul le baril au fin fond de la mine. Un plan presque kamikaze mais c’est le seul.

La nuit tombée, la diversion de l’incendie fonctionne et Goliath vous détaille votre mission. Dans les profondeurs des tunnels se trouve un chiffon rouge accroché à une poutre. Le baril doit être posé à cet emplacement.

À partir d’ici, et de nouveau au contrôle d’Henry, un point de sauvegarde automatique est effectué et deux choses très importantes sont à noter :

Premièrement, c’est maintenant que vous pouvez obtenir le le trophée/succès 🏆 Souviens-toi, souviens-toi… Pour ce faire, ne suivez pas Goliath et éloignez-vous de la zone vers le nord-est avec le baril.

La quête sera considérée comme échouée et les hommes de la guilde auront fui le campement. Revenez justement près de la marmite et approchez-vous du feu de sorte à avoir l’option « Jeter le baril dans le feu ». Validez et Henry succombera dans une puissante explosion. Le trophée sera ainsi dans votre poche.

Deuxième point, si vous souhaitez accomplir la tâche optionnelle « Devoir civique » qui consiste à dénoncer la guilde et à récupérer quelques centaines de groschen, il s’agit de l’ultime point de progression après lequel la tâche devient inaccessible.

À partir du moment où vous entrez dans la mine et que vous déposez le tonneau, vous continuerez et terminerez l’arc narratif de la Guilde comme convenu. Terminer « Devoir civique » bloque donc « L’étincelle » et inversement. Si vous deviez choisir entre les deux, continuez la quête actuelle comme prévu.

Soluce de la tâche « Devoir civique »

Placer le tonneau de poudre dans la galerie

Revenons à présent au déroulement classique des événements et suivez Goliath jusqu’à l’entrée de la mine. Il s’agit de la même que dans « Via argentum » donc si c’est encore frais dans votre esprit, il faut prendre le même chemin que celui qui menait à Paul. Quoi qu’il en soit, voici la route à prendre.

Allez tout droit jusqu’à ce qu’Henry dise, « Et maintenant ? ». Face à deux accès, prenez à gauche et vous arriverez à une brouette. Tournez à 90 degrés sur la droite et continuez jusqu’à arriver à l’échelle.

Descendez et vous arriverez pile au chiffon rouge où vous devez placer le baril. Notez bien que lorsque vous aurez positionné le baril, vous aurez 2 minutes pour sortir avant qu’il n’explose. Aussi, Henry va laisser sa torche, ce qui veut dire que, normalement vous devrez faire le trajet retour dans le noir.

Voilà pourquoi nous vous avons conseillé plus tôt d’avoir une deuxième torche sur vous, car évoluer dans le noir est très compliqué, et les potions d’engoulevent ne marchent pas ici. Dès que le baril est positionné, allez dans votre inventaire et équipez votre torche de secours.

Quittez le menu, sortez votre torche et remontez à l’échelle. De nouveau en haut, prenez à gauche. À l’intersection où se trouve la brouette, prenez donc à gauche et continuez tout droit jusqu’à arriver dans une grande salle où il y a un banc.

Prenez de nouveau à gauche et continuez tout droit jusqu’à la sortie du tunnel. Hélas, et de manière scriptée, l’explosion souffle Henry qui perd connaissance.

Notre héros est finalement extirpé par Goliath et reprend ses esprits. Les réjouissances sont pourtant de courte durée puisqu’un groupe de gardes vient vous cueillir. Le combat semble presque inévitable, et pourtant, il y a une chance de s’en sortir.

Oubliez définitivement la solution du Charisme, car la saleté sur vous vous empêche d’être crédible. En revanche, vous avez une chance d’user d’Intimidation avec « Vous avez envie de voler en morceaux », justement grâce à cette saleté sur vous.

En cas de succès, les gardes prendront leurs jambes à leur cou et vous pourrez rentrer tranquillement à l’Estaminet. Sinon, un combat se lance mais prenez garde car ce sera très difficile de s’en sortir.

Tout le monde se battra à mains nues, ce qui donne un affrontement très long vu que chaque garde porte des protections. Dans ces cas-là, il vaut mieux imiter Goliath et les siens en vous enfuyant. Mais si vous voulez vraiment en découdre, sortez votre arme favorite.

Raconter aux gens de l’Estaminet ce qui s’est passé

Revenez à l’Estaminet pour y retrouver soit Chenyek, soit Coupe-Jarret, selon votre choix. Dans le cas où c’est Chenyek et que vous avez justement dénoncé le plan de Coupe-Jarret visant à le tuer, vous apprenez que ce dernier a été chassé.

Chenyek célèbre ensuite ce jour glorieux et vous aurez la possibilité de savoir ensuite ce qu’il compte faire. La Guilde va désormais se faire discrète mais compte bien poursuivre sa lutte dans l’ombre contre Sigismond.

Pour vous remercier de votre aide dans la lutte, il finit par vous offrir 150 groschen (ou 60 groschen s’il s’agit de Coupe-Jarret). La quête et la série de missions consacrées à la Guilde sont désormais terminées.

