Parler à Kona dans le village de Grund

Si vous avez parlé à l’aubergiste de Grund, vous avez eu vent de l’histoire de Kona. Cette femme se trouve dans le village et a effectivement besoin d’aide. Elle souhaite ardemment mettre la main sur une pierre d’orage.

Kona vous confie que Thomlin Bruthans, habitant d’Horschan, en possède une. Écoulez ensuite les dialogues et vous saurez que ces pierres d’orage ont la réputation de protéger de bien des maux. La villageoise souhaiterait alors que vous vous battiez contre Thomlin pour la récupérer.

Ensuite, quand vous demanderez pourquoi elle veut cette pierre, vous apprendrez que c’est pour que sa grossesse puisse bien se passer si vous avez assez d’Éloquence. Enfin, si vous suggérez de voler la pierre pour éviter le combat, Kona vous répondra que cela affecterait ses effets bénéfiques.

Acceptez et Kona sera soulagée, vous promettant une belle somme d’argent et une remise auprès d’Hanna la palefrenière, réduisant le prix des chevaux. Juste avant de partir, et vu que Thomlin a l’avantage de la pierre sur lui, vous pouvez demander comment contourner cet avantage. Kona vous conseillera d’aller voir Zdimir, son mari et forgeron, ou bien les autres combattants d’Horschan, pour avoir quelques conseils.

Parler à Zdimir le forgeron de Grund

Petite étape très secondaire mais qui apporte un peu d’exp : allez voir le forgeron de Grund pour lui demander des conseils sur le combat à venir contre Thomlin. Au bout de votre dialogue, et après vous avoir dit qu’il fallait globalement rester à distance et s’acharner sur Thomlin une fois une fenêtre trouvée, vous gagnerez un peu d’expérience en combat à mains nues.

Idem si vous demandez des informations sur les pouvoirs de pierre d’orage. Vous obtiendrez un peu d’exp en Érudition au bout du dialogue.

Récupérer la pierre d’orage auprès de Thomlin d’Horschan

Direction Horschan, à l’ouest-sud-ouest, pour y retrouver Thomlin. Parlez-lui de la pierre d’orage. Il dit alors qu’il avait l’habitude de mettre sa pierre en jeu dans les combats organisés à Horschan. Il vous invite d’ailleurs à y participer si vous n’avez pas effectué la quête « Combat inéquitable ».

Au passage, il mentionnera également les combats de Miskowitz (« Assez ! ») et ceux de l’Estaminet, à Kuttenberg (« Les dents dans le sac »). Mais Henry recentre le sujet sur la pierre d’orage mais Thomlin refuse de mettre en jeu sa pierre. Différents choix de dialogues se présentent ensuite pour arriver à vos fins.

Vous ne pourrez hélas pas éviter le combat en achetant la pierre : elle n’est pas à vendre. Idem en parlant de Kona, Thomlin n’en a que faire.

Éviter le combat avec Thomlin

Si jamais vous voulez vous épargner le combat, la méthode la plus pacifique est de dire « Montre-moi cette pierre », quand l’option est proposée aux côtés de « Je te défie pour la pierre d’orage ! ».

Avec assez d’Éloquence, insistez en disant « Je veux la voir », car Thomlin ne voudra pas. En cas de succès, deux autres choix doivent attirer votre attention. Soit « C’est vraiment ça ? » qui, avec assez d’Érudition, amène Henry à conclure que c’est une fausse. Soit « Ce n’est pas ainsi que Kona l’avait décrite… », si au préalable vous avez interrogé la villageoise à ce sujet.

Vaincre Thomlin d’Horschan

La solution de base et la plus évidente est donc de dire « Je te défie pour la pierre d’orage ». Mais ce n’est pas forcément la plus rapide ni la plus simple. Thomlin refusera dans un premier temps le duel.

Trois choix liés à vos compétences de Coercition, Domination ou en Combat à mains nues vous permettront ensuite de convaincre Thomlin, même si le test de persuasion est difficile à chaque fois. Surtout, un quatrième choix garantit toutefois une réussite : « J’ai battu Stanley », disponible si vous avez terminé la quête « Combat inéquitable ».

Dans tous les cas, Thomlin se sentira touché dans son orgueil et acceptera le duel. Suivez-le jusqu’à l’enclos où se déroulent les combats et misez les 500 groschen nécessaires au lancement du duel.

Si vous avez l’habitude des quêtes de baston à mains nues, vous n’aurez pas trop de mal contre Thomlin. Veillez comme toujours à ne pas vous ruer tête baissée et optez plutôt pour les esquives dans le dos et les contres.

En remportant la victoire, vous récupérez votre mise mais Thomlin vous avoue avoir menti : il n’a pas la pierre. Vous pouvez montrer votre énervement ou lui pardonner, le mal est fait, de toute façon.

Découvrir ce que Peter et Hensel savent sur la pierre d’orage

Une fois Thomlin démasqué ou battu, vous apprenez que c’est sans doute Hensel et Peter, deux ouvriers de Raborsch, qui ont la pierre. Thomlin vous précise que, si vous lui rendez la pierre, vous serez récompensé.

Avant de partir, vous pouvez également demander où Thomlin a trouvé une pierre d’orage. Celui-ci préfère à nouveau ne rien dire. Avec assez d’Éloquence, « Tu ne cherches pas à cacher quelque chose, si ? » poussera Thomlin à révéler qu’il l’a trouvée dans un champ de Bylany.

Partez ensuite pour Raborsch, un village au nord-ouest de la région. En journée, vous risquerez de trouver Peter bèche à la main. Parlez-lui de la pierre et, au moment où il demande qui vous en a parlé, vous pouvez éviter de mentionner Thomlin en disant « Un voyageur dans une taverne », avec suffisamment de Coercition.

Quoi qu’il arrive, vous apprenez que la pierre est dans les mains d’Hensel. Sauf que ce dernier est retenu par la bande de pillards menée par André le Bélier suite à une attaque loupée de la part de Peter et Hensel.

Écoulez ensuite les dialogues disponibles pour apprendre que la bande est composée apparemment de six membres, qu’André est un commandant mercenaire au service de Sigismond et qu’il mène la vie dure aux villageois.

Au moment de demander où se trouve le camp, Peter vous prévient que la pierre est maudite. Facilement, et avec assez d’Érudition, dites « Elle n’est pas maudite. Au contraire. », ce qui convaincra Peter. La bande d’André le Bélier se trouve entre Raborsch et Bohunowitz, dans les ruines d’un moulin.

Avant de partir, Peter vous demande de secourir Hensel. Il vous suggère de soudoyer André, de vous faufiler la nuit, ou encore de les tuer, mais le Bélier et ses hommes sont lourdement équipés.

Libérer Hensel au campement militaire

Le campement se trouve quelques pas au nord-est, comme indiqué sur la map ci-dessous. Comme l’a incité Peter, vous pouvez tenter une approche de nuit. Si c’est ce que vous voulez, comme d’habitude, prenez une tenue discrète, venez la nuit aux alentours de minuit-1h, puis usez de diversions voire d’assassinats discrets si nécessaire.

Mais avec une belle force de persuasion, il est également possible de se présenter au premier pillard qui se présente et de lui demander de vous amener à André. Face au chef, optez pour une discussion.

Parlez de la pierre d’orage et André fera le lien avec Hensel. Il acceptera de s’en séparer contre 1000 groschen. C’est une sacrée somme mais vous serez tranquille. Sinon, l’option « Remettez-le-moi », si votre Intimidation est assez forte, peut vous éviter de payer. Le test est cependant difficile. Et n’essayez pas de dire à André que vous voulez simplement parler à Hensel, il refusera catégoriquement.

Autre test difficile, celui de Domination, avec la réplique « C’en est assez, c’est l’armée qui m’envoie ! ». Henry parviendra à embobiner André et vous laissera aller voir gratuitement Hensel. Encore mieux, André vous donnera même 150 groschen pour se faire pardonner.

Une fois le champ libre, allez au fond du campement, dans l’espace d’abri délabré, surveillé par un garde. Détachez Hensel et courez pour quitter le camp. À l’abri, parlez-lui et il vous remerciera. Henry parlera de la pierre d’orage.

Hélas, Hensel ne l’a pas sur lui, et c’est même le Bélier qui l’a vendue à Mlada, une femme de Suchdol. Hensel vous apprendra également l’existence du butin de la bande d’André, sur la berge en face de Raborsch.

Interroger Mlada sur la pierre d’orage

Il est temps de retourner à Suchdol, le village de base de cette région, pour y trouver Mlada. Elle vous confie avoir acheté la pierre pour aider son mari Peter (un autre), souffrant. Demandez-en plus sur cette maladie et vous verrez que l’état est inquiétant.

Proposez ensuite votre aide en échange de la pierre. Henry se prépare donc à examiner Peter et à interroger les proches pour en savoir plus sur les causes de la maladie. Ainsi se lance une mini-quête « Primum Nil Nocere », en marge de cette quête secondaire.

Soluce de la quête « Primum Nil Nocere »

Note : sachez qu’il est aussi possible de voler la pierre à Mlada, lorsqu’elle est couchée par exemple, même si tout cela n’est pas très moral.

Décider quoi faire de la pierre d’orage

Une fois la pierre en votre possession, vous allez devoir choisir à qui la rendre, voire opter plutôt pour la conserver. Selon votre choix, vous obtiendrez de l’argent, une hausse de vos compétences, voire une consommation d’Endurance plus économe. Voici les différents scénarios possibles.

Remettre à Kona la pierre d’orage

Il s’agit finalement de ce qui était convenu : vous pouvez offrir la pierre à Kona. En revanche, la garder ou lui dire que vous ne lui remettrez pas la pierre la désespérera. Notez que vous pouvez refuser dans un premier temps puis finir par lui offrir si jamais vous changez d’avis.

Kona tiendra sa promesse et amènera Hanna à réduire le prix de ses chevaux pour vous. De plus, elle boostera votre compétence en Alchimie et vous laissera apprendre également des choses du côté du forgeron Zdimir. Elle vous offre même 100 groschen, que vous pouvez refuser ou accepter.

Rapporter la pierre d’orage à Thomlin

La pierre d’orage dans les mains, vous pouvez aller voir Thomlin et finalement la rendre à son propriétaire initial. La garder ou lui dire que vous ne la lui remettrez pas le mettra en colère. Notez que vous pouvez refuser dans un premier temps puis finir par lui offrir si jamais vous changez d’avis.

Thomlin vous donnera soit 150 groschen, soit boostera votre compétence de Combat à mains nues, selon votre souhait.

Garder la pierre (optionnel)

Après tous vos efforts, vous pouvez également décider de garder cette pierre avec vous. Et si le jeu ne le dit pas explicitement, les fichiers indiqueraient que la pierre donne un boost de +10% à la régénération d’endurance, +5% de régénération d’endurance en frappant et en bloquant, et -10% de consommation d’endurance. À vous de voir si cet avantage vous semble déterminant ou non.

Récupérer les récompenses à la fois de Kona et de Thomlin (optionnel)

Voici une issue tout à fait possible qui ne bloque pas la résolution de la quête et qui est particulièrement savoureuse. Il est tout à fait possible de donner la pierre à Thomlin ou à Kona, de récupérer la récompense de groschen ou d’amélioration de compétences (ce qui clôt officiellement la quête), puis de voler la pierre dans la bourse du personnage pour en être de nouveau le propriétaire.

À ce moment-là, retournez voir l’autre personnage, et donnez-lui la pierre pour également récupérer ses groschen ou le boost de compétence qu’il offre. Enfin, vous pouvez même dérobez là encore la pierre auprès du deuxième personnage pour finalement la garder pour vous et profiter de ses avantages liés à l’endurance. Le beurre, l’argent du beurre, et tout le reste.

Consultez la soluce des autres quêtes secondaires dans notre article dédié. Et pour en savoir plus sur Kingdom Come Deliverance II, n’hésitez pas à consulter notre FAQ ainsi que le guide complet.