Suivre Zizka et Katherine

Pour le début de ce chapitre, assistez à la discussion entre Katherine et Jan et intervenez lorsque c’est possible. L’idée est de retrouver un allié de Zizka, notamment pour sauver Capon des griffes de De Berg.

Il s’agit du seigneur Hynek de Kunstadt, actuellement hôte du seigneur de Suchdol, aussi appelé Diable Sec, un compagnon dont la réputation n’est pas complètement flatteuse. Alors que la discussion autour du plan et de la situation actuelle n’est pas des plus rassurantes, le groupe arrive au château de Suchdol.

Les portes sont étonnamment ouvertes, et vous êtes accueilli par Peter de Pisek. Zizka annonce vouloir s’entretenir avec Hynek. Débarque alors le seigneur de Suchdol qui, débordé, se charge au moins de vous offrir l’hospitalité avant de pouvoir s’entretenir avec vous. Le seigneur Pisek s’occupe désormais de vous.

Parler au seigneur Pisek dans la salle de banquet

Suivez le seigneur, montez les escaliers et rejoignez la salle de banquet. Une fois tout le monde installé, parlez ensuite à Pisek. Zizka explique la situation au seigneur.

Au moment de parler de la tentative échouée de mettre la main sur De Berg, vous pouvez choisir d’assumer la responsabilité ou de rester silencieux, peu importe. Vient ensuite sur la table le sujet du roi Sigismond, qui s’apprête à achever sa rébellion, menaçant ainsi Suchdol et sa forteresse. Ensuite, Zizka et le seigneur Pisek partagent leur opinion sur Jobst.

On vous demandera d’ailleurs votre avis au sujet du margrave. Là encore votre décision importe peu. Le seigneur Pisek parle aussi du fait que Diable Sec n’est pas resté longtemps en raison de ses désaccords d’opinion et de comportement avec Jobst.

Posez ensuite toutes les questions à disposition pour en apprendre plus sur les plans de Jobst, lequel cherche des alliés contre Sigismond.Jobst absent, le seigneur Pisek rappelle l’offre d’hospitalité qui tient toujours en attendant son retour. Avec Henry, parlez de Capon et de Liechtenstein mais vous n’en retirerez rien de particulier.

Prendre un bain avant d’aller vous coucher

Désormais, il est temps de prendre vos aises dans votre chambre, située à l’étage, mais avant de vous y rendre, on vous invite à aller prendre un bain dans la petite maison dans la cour, en face des escaliers. Après cette longue discussion, et si vous le souhaitez, échangez quelques mots avec les différents personnages.

Commencez avec Katherine et, au moment où elle annonce se coucher, vous pouvez lui proposer de vous joindre à elle. Mais même si vous réussissez le test de Persuasion, vous ferez chambre à part. Parlez aussi à Zizka pour savoir comment il va et renseignez-vous sur la forteresse auprès de Peter de Pisek.

Quittez la pièce et allez dans la cour pour rejoindre les bains juste en face. Entrez et parlez à Zuzana pour qu’elle vous prépare un bain. Vous serez propre ainsi que tous vos vêtements. Retournez ensuite à l’intérieur de la forteresse et entrez par la porte sur la gauche pour rejoindre les chambres.

Montez l’escalier et entrez immédiatement à gauche dans votre chambre. Une couronne est accrochée au-dessus la porte. Durant le sommeil, Henry fait de nouveaux cauchemars en y voyant notamment son père, le mettant face à ses actes vengeurs. Notre héros est ensuite réveillée par Zuzana. Tout nu, il va falloir se rééquiper avant de se manifester auprès de votre groupe.

Trouver Zizka

Rejoignez Zizka en descendant dans la cour. Dehors, vous remarquez Katherine en train de discuter avec le capitaine Frenzl. Prenez part à la discussion et vous aurez à donner votre avis sur la garnison de Suchdol. Vous pouvez être diplomate, cash ou répondre à côté.

Duel avec le garde

En d’autres termes, le capitaine veut tester vos capacités. Dites « Je pourrais les défier » si jamais vous avez répondu que vous n’aimiez pas vous battre. On va ensuite vous équiper pour mener un combat d’entraînement contre un des soldats locaux.

Après quelques coups échangés, le combat s’arrête au premier qui saigne. Si vous avez gagné, parlez à Katherine. Vous serez félicité pour vos exploits et vous obtiendrez ni plus ni moins que l’arbalète de campagne décorée du seigneur de Berg, chipée par Katherine lors de l’évasion du château.

La jeune femme vous informe ensuite que vous trouverez Zizka au niveau des écuries. Effectivement, tournez-vous vers le nord et avancez jusqu’à apercevoir Jan aux soins avec une servante. Discutez tous les deux et posez-lui toutes les questions voulues. Zizka vous laisse aller voir le margrave seul. Vous n’avez donc plus qu’à rejoindre la salle où vous avez été reçu la veille.

Aller à l’audience dans la salle du banquet

De retour dans la salle du banquet, Jobst vous attendait, comme prévu. Henry a la tâche délicate d’apporter des mauvaises nouvelles. La discussion se lance.

Henry explique que De Berg a conclu depuis longtemps un accord avec Sigismond, et que Capon et lui ont donc été ses joujous. Notre héros parle ensuite de son alliance avec Zizka, et vous avez le choix de parler de Sokol de Lamberg ou non.

Avec assez d’Érudition, vous pourrez même répondre « Comment se fait-il que vous ne le sachiez pas ? », au sujet justement de Sokol. Vient ensuite le sujet de Capon et du braconnage.

Vous pouvez minimiser, prendre la responsabilité, rejeter la faute sur Hans ou simplement rester factuel. Henry raconte ensuite l’attaque à l’étang, ce qui explique l’apparence de mendiants et la difficulté à être cru par le chambellan lors de la première venue à Trosky.

Jobst va alors avoir une pensée pour Capon, ce à quoi vous pouvez répondre « Pas seulement pour Capon ! ». Le test de persuasion via Charisme est très relevé mais sachez qu’en cas de réussite, Henry va aussi parler de son ressenti, ce qui attirera à demi-mot les excuses du seigneur de Suchdol.

Enchainez ensuite en parlant d’Istvan Toth et du sort que vous lui avez réservé. Jobst se félicite d’ailleurs de sa mort.

Vous pouvez alors demander si Zizka n’est pas de la même trempe, si vous le souhaitez. Jobst louera alors sa loyauté. Le margrave aborde le sujet de Jan de Liechtenstein et vous demande ce qu’il s’est passé au cours de l’interrogatoire.

Avec assez d’Éloquence, répondez « Je n’ai rien dit ! ». Henry dira alors qu’il n’a rien révélé que le seigneur de Berg savait déjà. Jobst va alors le féliciter pour le flegme dont il a fait preuve. Si vous avouez avoir trahi Liechtenstein, Henry se fera tout petit mais Jobst sera compréhensif.

Le seigneur finira par proposer à Henry de repartir pour Rattay, mais peu importe votre réponse, il n’y a pas plus urgent que le sort d’Hans Capon. Jobst se veut rassurant en estimant que Capon ne risque rien et qu’il n’y a qu’à attendre la rançon.

La discussion se termine et une cinématique se lance où Zizka débarque dans la pièce. En voulant savoir où se trouve Diable Sec, Jan finit par se montrer véhément envers Jobst, vu le traitement que ce dernier a réservé à son ami.

Le margrave ne se laisse pas faire et réplique en insistant sur le fait que quiconque lui met des bâtons dans les roues en paiera les conséquences. Il vous laisse ensuite repartir.

Dehors, Zizka met au courant Katherine de la situation et compte bien amener Henry avec lui. Notre héros s’inquiète à nouveau pour Capon. Zizka assure que le nécessaire sera fait pour le sauver.

Simplement, il faut rassembler des hommes, et trouver des pistes pour l’approcher. Katherine va rejoindre Kuttenberg et se dépatouiller pour savoir ce qu’il en est pour Liechtenstein.

Quant à Henry et Zizka, ils vont commencer par retrouver la trace de Diable Sec. Le groupe quitte donc Suchdol, ce qui clôt le chapitre. Le prochain s’intitule « Quand on parle du Diable ».

