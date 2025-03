Trouver le trésor des étranges petits versets

Il existe quelques chasses au trésor à mener dans Kingdom Come Deliverance II et si traditionnellement, il s’agit d’un dessin marqué d’une croix, celle qui nous intéresse ici est plus élaborée. En récompense de la quête « Les jouets de Maître Schindel » vous disposez de la première partie d’une énigme découpée en cinq. Voici où vous mène chacun des intitulés.

Étrange petit verset I

Intitulé : Un érudit doit être curieux ! Rue des vignerons, on peut voir deux Marie pleines de gloire. La première le sud regarde, la seconde, à l’est monte la garde. mais aucun des deux ne sait que sur terre sèche point n’est. Dans un tuyau verras de tes yeux les perles humides que tu veux.

L’énigme fait référence au point d’intérêt Fontaine de la rue des vignerons, tout près de l’accès ouest de la ville de Kuttenberg. Observez la base de la fontaine pour y voir des petits tuyaux tout autour. Examinez celui au-dessous duquel figure un symbole de cercle pour y trouver l’étrange petit verset II.

Étrange petit verset II

Intitulé : L’érudit qui se respecte ne divulgue pas ses sources d’inspiration. Ici, le long du mur nord, le chevalier Dusseau du Baquet gardait les plants de houblon d’or qu’aujourd’hui juste un trou lui permet d’observer.

Ici, il est question du point d’intérêt Protecteur de Kuttenberg, qui se trouve à quelques mètres du point de téléportation Nord de Kuttenberg, entre les murs de la ville et les remparts. Il s’agit d’un bonhomme de paille habillé comme un chevalier. Fouillez-le pour collecter l’étrange petit verset III.

Étrange petit verset III

Intitulé : Un érudit est conscient du temps. Égrenant nuit et jour jours d’été longs et d’hiver courts. De son aiguille d’or, Eden la sixième gratte sans peine, et sortir du sol l’arbre du savoir tu verras. Et là tes vertus tu trouveras.

Rendez-vous au point de téléportation au centre de la ville de Kuttenberg, ce qui vous amène à la place de l’hôtel de ville. Tournez la tête vers l’est pour apercevoir une statue de chevalier incrusté dans une façade. En vous approchant, vous remarquez sur la façade voisine un dessin représentant Adam, Eve et l’arbre du fruit défendu. Faites le tour du pilier juste en dessous pour remarquer une petite cache incrustée dedans.

Étrange petit verset IV

Intitulé : Un authentique érudit rend honneur à Sa Majesté impériale. La couronne impériale, sans aucun doute ne saurait être un nid d’oiseau. Car chacun se dirait : Où est là la majesté ? Mais quand il n’y a plus de lieu approprié et qu’il faut à un oiseau trouver où haut nicher prions pour qu’il s’agisse d’un aigle royal. Un moineau ne siérait pas au chef impérial.

L’empereur à qui il est fait référence ici est l’Empereur Charles. Il y a même des chances que vous connaissiez très bien ce nom si vous possédez une chambre à l’établissement qui utilise son nom. Rendez-vous donc à la taverne de l’Empereur Charles, légèrement à l’est-nord-est du point de téléportation Ouest de la ville.

Entrez dans l’auberge et montez tout en haut pour atteindre le grenier. Retournez-vous et allez au bout de la pièce. Levez la tête et vous apercevrez un nid reposant sur une petite ouverture. Sortez votre arc ou arbalète et tirez dessus de sorte à le faire tomber dans la rue.

Redescendez et quittez la taverne côté rue pour trouver le nid et y récupérer la dernière énigme : l’étrange petit verset V. Attention, vu que le point de chute du nid est aléatoire selon votre angle de tir, il est possible d’avoir à chercher quelques instants celui-ci avant de le trouver.

Étrange petit verset V et emplacement du trésor

Un érudit digne de ce nom connaît ses Saints ! De sa lance meurtrière saint Georges a frappé, et le dragon saigne et tremble, apeuré. Mais la tâche de saint Georges n’est pas faite. Sous son puissant heaume, il tourne la tête. Vers l’est il oriente ses yeux là surgit un autre être monstrueux. Mais de pierre est fait le dragon de là-bas. Et dans sa gorge une fenêtre t’aidera.

L’ultime verset vous mènera à une fenêtre bien particulière. En se fiant au dessin de saint Georges effectué sur la façade d’une armurerie, continuez en direction de son regard jusqu’à passer sous une arche aux murs de couleur vert pâle. Tournez la tête sur la gauche pour apercevoir une fenêtre. Inspectez-la pour trouver à l’intérieur les livres de compétences De l’Alchimie IV et Études du Maître IV.

