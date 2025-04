Trouver un cheval et aller chercher de l’aide/Découvrir où est Sam

Dès le départ du chapitre, revêtez votre tenue la plus discrète possible. Techniquement, il est possible de réussir ce chapitre en quelques minutes seulement, en traçant directement jusqu’aux chevaux. Mais plusieurs objectifs secondaires doivent attirer votre attention. Retrouver Samuel, déjà, mais aussi vous offrir un face à face avec un vieil ennemi.

Maintenant, vous vous doutez que cela va être très compliqué de vous balader dans le village de Suchdol dévalisé pour en faire le camp de l’armée. Oui, mais il existe une astuce pour rendre le chapitre extrêmement simple.

Si vous avez encore sur vous un Waffenrock pragois, la tenue de l’armée obtenue durant le chapitre « La tanière du lion », alors vous n’avez plus qu’à l’enfiler pour passer incognito dans la très grande majeure partie du camp.

Si vous n’avez plus la tenue sur vous, pas de panique, nous allons vous dire comment en récupérer une rapidement. Commencez déjà par vous approcher du village en allant vers le sud-ouest. Vous verrez deux gardes discuter dans une tente à part que ce soit à droite ou à gauche de la murette à laquelle vous faites face.

Si vous tendez l’oreille vers l’un de ces deux groupes, vous apprendrez qu’accéder au village par une certaine entrée nécessite un mot de passe. Ce mot de passe est « Jument ».

Cette information en poche, vous allez quand même entrer furtivement dans le village. Revenez au niveau de la murette au nord du village pour remarquer la présence d’une caisse. Grâce à elle, vous pourrez passer par dessus la murette et ainsi pénétrer dans l’enceinte du village.

Dans cet espace, un soldat va patrouiller, torche à la main. Attendez qu’il soit éloigné des autres gardes pour l’éliminer discrètement. Cachez le corps et récupérez le Waffenrock du soldat pour désormais passer incognito. Vous pourrez ainsi trouver Samuel plus facilement.

Pénétrer dans la maison de Markvart von Aulitz

Un objectif majeur consiste aussi à rejoindre Markvart von Aulitz. Nous vous indiquons sur la carte ci-dessous où se trouve sa maison. Pour la rejoindre discrètement, il faut d’abord arriver dans une cour depuis un trou dans une murette. Là, deux gardes occupent les lieux, surtout que la zone est privée. Eliminez un premier garde assis, cachez le corps puis attendez que le deuxième vienne se reposer à son tour.

Maintenant que la voie est libre, avancez vers la maison pour carrément pénétrer dans une zone formellement interdite. Et pour cause, vous voici à côté de la maison de Markvart. Attention, et comme pour la zone précédente, votre uniforme ne vous donne pas accès à cet endroit. Vous serez directement pris pour cible si l’on vous prend à traîner dans le coin.

Pour entrer facilement, un soldat viendra s’assoir au feu de camp. Dérobez-lui la clé de la maison de von Aulitz ou bien tuez-le et cachez le corps pour ensuite la récupérer sur son cadavre.

Faites ensuite attention au deuxième soldat qui se poste de temps en temps devant la maison. Pour être tranquille, Vous pouvez jeter un caillou pour l’éloigner et le tuer. Sinon, attendez qu’il s’en aille pour entrer à l’intérieur. Ouvrez ensuite la première porte à gauche pour enfin être seul à seul avec le commandant pragois. Vous obtenez le trophée/succès 🏆 Nez à nez.

Tuer ou épargner Markvart von Aulitz

Ce dernier demande du vin, mais comprend rapidement que c’est Henry, et non un soldat, qui est avec lui. Notre héros lui rappelle qu’il vient de Skalice. Un village dont se souvient très bien Markvart, lui qui a tué les parents de Henry.

Mais von Aulitz tente de faire comprendre à Henry que, lui aussi, il a certainement tué le ou les pères de quelqu’un. Il demande ensuite à Henry de faire ce pour quoi il est venu. Un ultime dialogue entre les deux se lance alors.

Vous pouvez discuter avec Markvart, connaître ses motivations, apprendre qu’il a une famille, et recevoir ses excuses. Cependant, il aura des mots bien durs pour Venceslas. Vous pouvez d’ailleurs contester la véracité des propos tenus en disant, avec assez d’Érudition « Venceslas n’a rien fait de tel ! ».

Continuez la conversation pour parler de Jobst ou encore de De Berg, qui est parti rejoindre Sigismond. Vient alors le choix le plus crucial qu’Henry n’a jamais eu à faire : tuer Markvart comme un chien, lui accorder une fin honorable, ou bien l’épargner.

Pour garder de l’honneur, ne le tuez pas « comme un chien » et aidez-le à se relever pour le tuer. Et si vous parvenez à surmonter votre désir de vengeance, et que vous voulez mettre fin au cycle, alors épargnez-le. Il mourra de ses blessures et vous le retrouverez un peu plus tard.

Avant de quitter la pièce, vous pouvez ouvrir des coffres et l’un d’entre eux contient notamment la lettre de Sigismond. Sur la table, juste au-dessus, se trouve également le décret de Markvart von Aulitz.

Un autre coffre près de la chemine contient plein de bijoux et 520 groschen. Enfin, Henry peut admirer l’armure de Markvart et constater l’ironie de la blessure causée par Diable Sec, puis vous pouvez emmener l’épée de Markvart von Aulitz, en guise de souvenir.

Trouver Sam dans le camp

Dans ce vaste camp, difficile de savoir où Samuel est passé. Notez que si vous ne vous occupez pas de son sauvetage, il mourra.

Un premier indice est tout de même identifiable dans la partie est du village, dans la cour voisine de celle par laquelle vous êtes passé pour rejoindre la maison de Markvart. Vous verrez le cadavre d’un chien ainsi que l’épée de chasseur de Samuel. Ramassez-la. Les traces de sang vous mèneront ensuite jusqu’à Samuel, même si la piste n’est pas évidente à remonter.

D’ailleurs, avant de vous mettre à sa recherche, rendez-vous à l’accès sud du camp, toujours habillé en soldat pragois, et uniquement si vous avez de hautes compétences en Éloquence ou Intimidation, ou si vous avez 10 000 groschen sur vous.

Le soldat vous demandera de dire le mot de passe. Rappelez-vous, il s’agit de « Jument ». Cependant, le soldat vous reconnait. Et pour cause, c’est celui que vous avez laissé partir à Malechov durant la quête « Danse avec le Diable ».

Vous aurez beau nier, il insistera et finira par être sûr de lui. Vous voici dans l’urgence de convaincre le soldat de se taire, sous peine de déclencher une alerte. Si vous avez refusé de brûler le village de Malechov, le plus simple est de dire « Pourquoi es-tu ici ? », grâce à l’Éloquence. Le garde sera alors calmé. Sinon, intimidez-le ou dépensez vos groschen.

Entrez ensuite dans le village et vous verrez rapidement des traces de sang aller sur la gauche, depuis la rue principale. Entrez donc dans la cour sur votre gauche et vous verrez, au fond, une grange. Lorsque vous vous approchez, vous entendez la voix de Brabant. C’est ici que Samuel se trouve.

Sauver Sam et tuer Brabant

L’entrée verrouillée, il va falloir passer sur la gauche et monter à l’échelle pour vous retrouver au-dessus Brabant. Laissez-vous tomber au fond pour enfin rejoindre Sam et ce vil fourbe. En vous voyant, Brabant dégainera son épée et un combat se lancera sans aucun dialogue préalable. À l’approche de la mort, il se rendra et vous suppliera de lui laisser la vie sauve.

Il tentera même de vous embobiner, en passant un « marché ». Sauf que si, effectivement, vous le laissez partir, au bout de quelques secondes seulement il sonnera l’alerte. N’ayez donc aucune pitié pour ce traître, avant de vous intéresser à libérer Samuel.

Allez le détacher et parlez-lui. Vous apprendrez que Samuel voulait mettre la main sur de Berg, sans savoir que ce dernier avait filé depuis longtemps. Alors que vous comptez partir tous les deux, Sam avoue ne pas pouvoir se lever ni bouger, vu les coups reçus. Il vous demande de partir seul et de le laisser là.

Posez-lui quelques questions et rendez-lui son épée de chasseur si vous l’avez récupérée. Sam vous dira alors qu’il a agi seul parce qu’il craignait qu’on lui dise à nouveau quoi faire. Le dialogue se termine, et vous avez quand même la possibilité de sauver Sam : il va falloir le porter sur votre dos.

Déverrouillez la porte et saisissez Samuel. N’ayez pas peur de croiser les soldats avec Sam sur les épaules. On vous laissera globalement tranquille si vous ne restez pas trop longtemps dans les parages.

Les gardes s’interrogeront sur ce que vous êtes en train de faire, et vous devrez leur répondre les phrases du genre « J’ai reçu l’ordre de le déplacer », « Oui ! » si on vous demande si c’est l’espion et qu’il est mort, ou encore « Je vais l’enterrer ». Si vous esquivez ou que vous êtes agressif, l’alerte sera donnée.

Si vous avez précédemment croisé le soldat de l’accès sud et qu’il a accepté de vous laisser passer, sortez de la cour, allez sur la droite, et quittez le camp par là. Longez ensuite le camp pour rejoindre les écuries, à l’ouest du village mais hors du camp. On vous indique l’emplacement sur la carte ci-dessous.

Si vous n’avez pas parlé au garde en question, laissez Sam et allez-y, convainquez-le de vous laisser passer et retournez chercher Sam. Enfin, si vous ne comptez pas ou ne pouvez pas convaincre le garde, prenez un autre chemin, plus long.

En sortant de la cour où Sam était retenu, prenez à gauche et remontez le village par le nord. Ne tardez pas trop pour que les soupçons ne soient pas trop éveillés. Continuez jusqu’à arriver à des tentes et à une porte surveillée par un garde.

Entrez, rassurez le garde et allez tout de suite sur la gauche pour monter sur un tas de bois. Allez au bout de celui-ci pour tomber de l’autre côté des barrières et barricades. Samuel va tomber de vos épaules, donc ramassez-le de nouveau. Puis rejoignez les écuries en poursuivant vers le sud.

Devant l’un des chevaux, choisissez bien « Partir avec Sam » puis assistez à la cinématique qui clôture le chapitre. Le prochain s’appelle « Derniers sacrements ».

Retrouvez les autres chapitres de l’histoire principale au sein de notre article récapitulatif. Consultez également la FAQ et le guide complet pour toute information et astuce concernant Kingdom Come Deliverance II.