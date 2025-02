Comment bien crocheter dans Kingdom Come Deliverance II

Le mini-jeu de crochetage de Kingdom Come Deliverance II reprend la même mécanique que dans le premier opus. Pour cette raison, il n’est pas évident de crocheter les premières serrures que l’on croise.

Tout repose sur la petite boule qui se trouve au centre de l’écran. Sur console, on peut bouger cette boule avec le joystick droit. Selon l’endroit où on la place, elle deviendra plus petite ou plus grosse. Le but est de trouver la zone où la boule sera la plus grosse. Lorsque c’est le cas, la boule obtient une couleur dorée.

Bien comprendre comment fonctionne le crochetage

À partir de là, ça devient plus compliqué. Maintenant que vous avez trouvé la bonne zone, vous devez maintenir la position de la boule tout en tournant la serrure avec L2. Évidemment, en faisant pivoter la serrure, la zone de la boule pivote avec. Il faut donc réussir à synchroniser la rotation de la serrure avec le fait de bouger le joystick pour que la boule reste dans la bonne zone (et reste dorée).

Attention, si la serrure coince un peu trop longtemps, le crochet va se casser. Et si vous relâchez la serrure pour éviter que le crochet casse, la serrure revient à sa position initiale. Ensuite, il faut savoir qu’il y a cinq difficultés de crochetage : « Très facile », « Facile », « Moyen », « Difficile », « Très difficile ».

Plus la difficulté de crochetage est élevée, plus la zone de la boule dorée est petite et plus la serrure met du temps à atteindre la goupille. Votre capacité à crocheter facilement ou non dépend également de votre compétence de Vol. Plus elle sera élevée, plus vos crochets seront résistants et plus la zone de la boule dorée sera facile à atteindre (et donc à conserver).

Avoir des crochets

Un bon crochetage commence par des outils. Vous ne pourrez rien faire tant que vous n’aurez pas de crochets. Bara la mendiante peut vous en donner au début de la quête principale « Pique-assiettes de noce » si vous lui parlez du fait que vous voulez des vêtements.

Il est même possible d’obtenir entre 1 et 3 crochets à l’issue d’une forge réussie grâce à l’atout « Serrurier », de la compétence Fabrication, disponible au niveau 12.

Bien s’entraîner

Au début de l’aventure, avec peu d’expérience et une compétence Fabrication au plus bas, inutile de vous frotter aux serrures difficiles. Commencez par « Très Facile » voire « Facile » histoire de monter votre compétence et de maîtriser le mini-jeu sans trop se casser les dents dessus.

Notez que la quête secondaire « Materia Prima », pour le compte de Kreyzl le meunier, vous apprendra à crocheter sur un coffre dédié à cet effet, en plus de vous fournir là aussi des crochets.

Améliorer ses chances de réussir le crochetage

En même temps que vous vous perfectionnez petit à petit avec le mini-jeu de crochetage, vous pouvez aussi compter sur des coups de pouce. Déjà, l’atout « Serrurier » (Niv. 12) de la compétence Fabrication ajoute temporairement 3 points à la compétence Vol pour chaque crochetage. Ensuite « Crocheteur silencieux » (Niv. 6) vous permet de crocheter en silence, permettant de réduire un peu la pression et « Maître des outils » (Niv. 8) augmente la résistance de vos crochets.

Dernier atout notable, « Artiste de la malice » (Niv.14) permet d’obtenir un bonus de +3 en Vol et Furtivité pour chaque crochetage réussi pendant 120 secondes, facilitant le prochain. Et l’effet se recharge à chaque réussite. En gros, crocheter successivement des portes et des coffres maintient une sorte d’état de grâce de voleur.

Enfin, il existe aussi une potion, appelée « Pas de velours » qui augmente a minima le Vol de +2 pendant 20 minutes. Les effets seront encore plus importants avec une potion de meilleure qualité.

Enfin, il existe aussi une potion, appelée « Pas de velours » qui augmente a minima le Vol de +2 pendant 20 minutes. Les effets seront encore plus importants avec une potion de meilleure qualité.