Kingdom Come Deliverance II est un RPG qui fait la part belle à un développement libre de notre personnage, qu’il s’agisse des compétences et des statistiques, ou encore de la tenue que l’on souhaite lui faire porter. Pour aller un peu plus loin, et depuis le 13 mars, il est désormais possible de modifier le look capillaire de ce cher Henry. Voici où et comment.