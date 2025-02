Comment réattribuer ses points de compétence

Un des marqueurs essentiels de l’évolution de Henry dans Kingdom Come Deliverance II se trouve clairement du côté des atouts. Tous les deux niveaux d’une compétence, on débloque un point que l’on peut utiliser pour jouir des effets d’un bonus passif ou actif sous certaines conditions.

Plus vous débloquez d’atout, plus Henry est puissant, mais il peut arriver à de rares reprises que l’acquisition d’un atout en bloque un autre. C’est le cas par exemple de « Héritage de Martin » et « Héritage de Radzig », disponibles au niveau 10 général.

Le premier atout augmente de 10% l’expérience de Combat à l’épée, de Fabrication et de Survie, tandis que le second augmente de 10% en Arme lourde et en Érudition. Vous ne pouvez pas avoir les deux, donc il faut faire un choix.

Mais si au bout d’un certain temps ce choix ne vous convient plus, et que vous n’avez pas envie de recharger une sauvegarde antérieure bien trop lointaine, il existe une solution : l’eau du Léthé.

Il s’agit d’une potion qui, une fois bue, vous redonne tous vos points d’atout et permet de les réattribuer selon vos souhaits. On vous donne la recette juste ci-dessous.

Même si vous ne la possédez pas dans votre partie, vous pourrez quand même la reproduire en respectant les ingrédients et les consignes de préparation, ce qui l’enregistrera dans votre onglet « Recettes ». Notez que c’est le cas pour toutes les autres recettes rassemblées ici.

