Parler à Menhard de Francfort

Directement dans la continuité de l’achèvement de la quête secondaire « Ars Dimicatoria », Menhard de Francfort vous parle de l’organisation de tournois à Kuttenberg qui auront lieu toutes les semaines, tout près du bâtiment de la confrérie. Trois disciplines sont à l’honneur : épée longue, épée et bouclier, et combat libre en armure lourde.

Si vous êtes parti faire autre chose entre temps, vous retrouverez Menhard une bonne partie de la journée au bâtiment de la confrérie. Le maître d’armes vous expliquera alors les règles en profondeur, comme le fait par exemple d’avoir un équipement imposé durant les deux premiers combats. Et vous pouvez toutes les questions que vous voulez ensuite.

C’est ainsi que vous saurez que le gagnant d’un duel est celui qui aura remporté deux rounds, et qu’il faut gagner deux duels pour être champion d’une discipline.

Vous apprendrez également qu’en cas de défaites, vous serez soigné gratuitement mais qu’après ce sera payant, et qu’il y a un lot à remporter pour chaque discipline, avec parmi eux arme, armure et vêtement. Aussi, soyez ponctuel car en cas d’absence malgré une inscription, vous serez disqualifié.

Libre à vous de participer à la discipline de votre choix, en sachant que vous pouvez participer à chacune d’entre elles, l’inscription coûtant 100 groschen par discipline. Enfin, le tournoi peut avoir lieu dans plusieurs jours, selon le moment auquel vous souhaitez vous inscrire. En ce cas, et en payant 105 groschen, vous pouvez faire passer le temps et atterrir directement au jour J.

Aller au tournoi

C’est le grand jour, il est temps de se diriger vers les tentes du tournoi à quelques pas vers l’ouest du bâtiment de la confrérie. Vous assistez ensuite à la cérémonie d’ouverture, avant d’être interpellé par Lefl, le facteur d’armures, qui vous fournit le matériel du tournoi.

Comme lors de « Ars Dimicatoria », pensez à aiguiser vos armes à la meule si vous disposez du talent Comme un rasoir, elle seront ainsi plus tranchantes. De la nourriture sur les tables et des nécessaires d’armurier dans la tente de Lefl sont là en cas de besoin, entre chaque combat.

Lorsque ce n’est pas votre tour, il est possible de faire passer le temps pendant 1 heure si vous n’avez pas envie d’assister au combat en cours. De toutes les manières, le passage du temps s’arrêtera automatiquement quand ce sera votre tour.

Concernant le déroulé du tournoi, on le répète, il va falloir remporter deux rounds lors des deux matchs proposés pour gagner une discipline. Donc, si vous avez choisi de tout faire, c’est six matchs qui vous attendent. Entre deux disciplines, il faudra retourner voir Lefl pour qu’il change votre équipement.

Si vous terminez le tournoi, ou que vous passez à l’épreuve du combat libre, vous aurez le choix entre rendre l’équipement du tournoi ou payer sa caution, s’élevant à 500 groschen. Celui-ci n’étant pas très intéressant, ce n’est pas nécessaire.

Enfin, à chaque discipline gagnée, il faut aller ouvrir le coffre correspondant pour en récupérer la récompense. Notez bien qu’à la fin de votre premier tournoi, il est possible de dire à Menhard ceque vous avec pensé du tournoi, et notamment de la difficulté des combats et de la qualités des prix. Et vous pouvez tout à fait demander mieux.

Menhard sera d’accord et fera en sorte que les adversaires du prochain tournoi soient théoriquement plus redoutables avec des récompenses plus intéressantes au bout. Voici un exemple des récompenses obtenables sur chaque discipline, pour deux tournois :

Épée courte + bouclier : Tournoi n°1 = Épée à coquille III + 200 groschen Tournoi n°2 = Épée de chevalier III + 350 groschen

: Épée longue : Tournoi n°1 = Bec de faucon III + 200 groschen Tournoi n°2 = Jambières de plates saxonnes III + 350 groschen

: Combat libre : Tournoi n°1 = Écu de Kuttenberg + 200 groschen Tournoi n°2 = Manteau ajusté III + 350 groschen

:

Maintenant que vous savez tout, utilisez ce que vous avez appris et appliqué notamment au cours de « Ars Dimicatoria » contre Menhard, Nicolas de Prague et les autres, vu qu’il s’agit de la même configuration. Il faudra simplement se rendre dans le coin jaune ou rouge pour que les hostilités démarrent.

Gardez simplement en tête que, pour l’épreuve de combat libre, mettez le paquet avec votre plus belle armure et utilisez l’arme avec laquelle vous êtes le plus familier pour que tout se passe au mieux.

Une fois le tournoi remporté (ou non), la quête se termine. Elle pourra redémarrer toutes les semaines en vous adressant à Menhard et, comme nous l’avons mentionné en parlant des récompenses, n’hésitez pas à lui dire de mettre davantage de moyens pour les tournois suivants.

Enfin, accomplir cette quête permet de lancer « Marque de la confrérie », la suite de l’arc narratif de Menhard.

Consultez la soluce des autres quêtes secondaires dans notre article dédié. Et pour en savoir plus sur Kingdom Come Deliverance II, n’hésitez pas à consulter notre FAQ ainsi que le guide complet.