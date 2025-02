Parler au Vieil Olbram

Notez d’embl√©e que suivre et terminer cette qu√™te bloque la qu√™te miroir intitul√©e ¬ę¬†Les souris¬†¬Ľ. Une fois le Viel Olbram localis√© √† Zhelejov, parlez-lui et il vous mettra au parfum concernant les soucis entre Zhelejov et Tachov. Acceptez de l’aider.

Vu qu’il lui manque quelques dents, le vieillard peine un peu mais vous comprenez que Tachov dispose d’un arbre de mai qui fait la fiert√© du village. Le but est donc d’aller le voler.

Il vous est demand√© de faire √ßa en toute discr√©tion et de ne blesser personne puisqu’il s’agit simplement d’une blague. Demandez plus de d√©tails et Olbram vous dira qu’il s’agira surtout d’escalader l’arbre et de couper le bout, sans que personne ne vous voie.

En continuant la conversation, vous savez que la querelle entre Zhelejov et Tachov porte sur un bout de terrain et que chaque année les deux camps se fichent sur la poire à ce sujet.

Voler l’arbre de mai

Comme vous l’a dit Olbram, voler l’arbre de mai n’est pas simple, et celui-ci √©tant prot√©g√©, il va falloir trouver un moyen de s’en approcher et de le d√©couper sans probl√®me.

Plusieurs √©tapes permettent de faciliter le travail. Direction Tachov pour s’approcher de l’arbre de mai. Avant quoi que ce soit, allez parler √† Prochek l’aubergiste.

Parler √† Prochek l’aubergiste de Tachov

Mentionnez l’arbre de mai, et Prochek vous demandera pourquoi il vous int√©resse autant. Avec assez de Charisme, r√©pondez ¬ę¬†Je reconnais un bel arbre de mai quand j’en vois un¬†¬Ľ.

Sinon, avec suffisamment de stat Puissance, ¬ę¬†√áa doit √™tre difficile de le garder¬†¬Ľ marche aussi. En cas de r√©ussite ou non, Prochek mentionnera un certain Henik.

√Ä ce moment-l√†, ne choisissez PAS ¬ę¬†Olbram veut te jouer un tour¬†¬Ľ, o√Ļ la qu√™te se verra annul√©. Demandez-en plut√īt davantage ¬ę¬†√Ä propos de Henik¬†¬Ľ. Prochek parlera alors de l’envie de ce Henik de se mettre avec sa fille, Manka.

Vu qu’il ne veut pas que √ßa aille au bout, il vous demande de vous en charger. Dans un premier temps, acceptez et rejoignez Henik. Deux approches sont alors possibles.

Botter le cul à Henik !

En s’adressant √† Henik, demandez-lui directement ¬ę¬†Et tes fr√®res¬†¬Ľ, et il va commencer √† s’agacer et √† vous raconter ce qu’il en est.

Insistez dans cette voie jusqu’√† dire finalement ¬ę¬†Toi, quand vas-tu partir ?¬†¬Ľ. Henik va alors vraiment s’√©nerver, ce qui va lancer un combat aux poings. Faites-lui sa f√™te sans non plus trop vous jeter √† corps perdu et le combat devrait bien se passer.

√Ä son terme, Henik ira se reposer dans sa maison et abandonnera son poste la nuit suivante pour garder l’arbre de mai. Vous aurez donc le champ libre la nuit tomb√©e.

Arranger un rendez-vous pour Henik et Manka

Au moment de parler √† Henik, demandez lui ¬ę¬†Comment vas-tu ?¬†¬Ľ. Il √©voquera un souci sur lequel il ne souhaite pas s’√©pancher. Avec assez d’√Čloquence, dites ¬ę¬†Qu’y a-t-il¬†¬Ľ pour en savoir davantage. Il vous parlera alors de son amour pour Manka et de l’impossibilit√© de la voir.

Proposez-vous pour garder l’arbre de mai √† sa place pour cette nuit. Il sera alors emball√© par l’id√©e et il vous demandera d’en parler √† Manka.

Allez trouver la jeune femme et parlez-lui du plan. Elle est √©videmment elle aussi emball√©e. Retournez voir Henik pour lui confirmer le plan. Rendez-vous √† l’arbre de mai √† la nuit tomb√©e, √† partir de 21h, pour la suite.

Avant quoi que ce soit, assurez-vous d’avoir une tenue un peu plus discr√®te et surtout de vous √©quiper d’une hache l√©g√®re. Une hache de Skalice ou de charpentier fera l’affaire. Cette derni√®re peut √™tre achet√©e, vol√©e, ou m√™me forg√©e par vos soins. Une fois pr√™t, vous trouverez Henik adoss√© √† l’arbre de mai. Parlez-lui pour prendre la rel√®ve.

√Ä proximit√©, faites ¬ę¬†Voler l’arbre de mai¬†¬Ľ pour commencer √† grimper. Patientez jusqu’√† ce que Henry soit au sommet et donne quelques coups de hache. La couronne va alors tomber. Laissez Henry descendre et ramassez la couronne. Retournez ensuite √† Zhelejov, de journ√©e, pour la remettre √† Olbram.

Apporter l’arbre de mai √† Olbram

Olbram vous r√©compensera pour vos efforts en vous donnant 45 groschen. Toutefois, la blague n’est pas termin√©e. Olbram vous demande d√©sormais d’aller disperser les moutons que les Tachoviens font pa√ģtre pr√®s du terrain qu’ils se disputent avec Zhelejov.

Ce n’est pas tout, vous aurez une r√©compense suppl√©mentaire si vous parvenez √† souiller le linge √©tendu par les habitants pr√®s de la p√Ęture. Et une autre si vous faites une blague au fils de Prochek en glissant le laxatif pour Alshik dans sa nourriture. Une fois encore, personne ne doit √™tre bless√© ni ne doit vous voir.

Donner √† Alshik la potion d’indigestion

Retournez √† Tachov pour poursuivre la farce imagin√©e par Olbram. La premi√®re des √©tapes est d’administrer discr√®tement le laxatif dans la gamelle d’Alshik. √Ä partir de 8h-9h du matin, entrez dans l’auberge et prenez la porte menant dans la cour arri√®re.

D√®s que vous sortez, et pr√®s d’un banc sur votre droite, une gamelle remplie est pos√©e. ¬ę¬†Am√©liorez¬†¬Ľ l’en cas d’Alshik et attendez midi, heure √† laquelle Alshik vient prendre sa pause d√©jeuner.

Suivez-le ensuite jusqu’√† son troupeau de moutons, pr√®s duquel il savourera son repas. Brusquement, il va se lever et dire que ¬ę¬†c’est pas bon !¬†¬Ľ. Il va alors prendre les jambes √† son cou et se soulager, vous laissant le champ libre.

Souiller le linge propre des gens de Tachov

Avant d’envoyer les moutons dans les bois, rappelez-vous de souiller le linge √©tendu quelques pas vers l’est. Vu qu’il ne faut pas de t√©moins, attendez vers 15h-16h pour que la femme qui surveille le linge s’en aille. √áa reste possible de le faire tant qu’elle est l√†, mais votre r√©putation baissera et elle se rappellera que c’est Henry qui est l’auteur de la blague.

Pour mener votre t√Ęche √† bien, vous allez devoir vous mettre derri√®re quelques moutons (m√™me si un seul suffit) et les amener vers les quatre tas de linges bien dissoci√©s les uns des autres. Notez bien la progression avancer √† chaque fois pour garder en t√™te quel ensemble de linge il vous manque.

Chasser les moutons hors du pré

Une fois les quatre ensembles de linge souill√©s, retournez voir le troupeau de moutons. Cette fois, vous devez en ¬ę¬†pousser¬†¬Ľ six dans les bois, vers l’ouest. Essayez d’en forcer un maximum d’un coup, mais si vous avez un peu de mal, focalisez-vous sur un voire deux moutons √† la fois. D√®s que le sixi√®me a franchi la lisi√®re du bois, la mission est accomplie et vous pouvez retourner voir le vieil Olbram.

Le grand-p√®re sera ravi d’apprendre que les moutons ont √©t√© chass√©s. Racontez-lui aussi les autres t√Ęches facultatives que vous avez accomplies. Il sera enchant√© de tout ce que vous avez r√©ussi √† faire, et vous donnera 45 + 85 groschen pour votre Ňďuvre.

La farce r√©alis√©e, le vieil Olbram ne compte pas s’arr√™ter l√† et souhaite r√©gler son compte aux Tachoviens dans la qu√™te suivante, intitul√©e ¬ę¬†La bataille des souris et des grenouilles¬†¬Ľ.

