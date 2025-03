Aller au palais des Ruthard

Conformément aux conseils prodigués par le seigneur Liechtenstein à la fin de la quête « Dans les tréfonds », Henry se dirige au palais des Ruthard, à Kuttenberg, pour solliciter leur aide au sujet de la forteresse de Malechov.

En pénétrant dans la cour du palais, notre héros tombe sur un conflit entre Kunzlin Ruthard et le maître monnayeur du roi. Le ton monte entre les deux et un combat se lance après que la fille du seigneur ait décoché un carreau sur un des soldats du monnayeur.

Joignez-vous aux Ruthard et éliminez les hommes restants. Les ennemis distraits par les autres alliés, profitez-en pour les frapper dans le dos quand c’est possible, ça facilite comme toujours la tâche.

Une fois le combat terminé, vous êtes remercié par Kunzlin et vous pouvez présenter vos excuses pour avoir participé à cette petite sauterie, même si peu importe votre choix.

Idem lorsque Henry en viendra au sujet de Capon. Le seigneur demandera en quoi il devrait se mêler de vos affaires, et n’importe laquelle des réponses fonctionnera. Il s’inquiètera ensuite des risques encourus pour lui et sa fille s’il vous aide.

Rassembler des preuves contre Vavak

Tant que le problème avec Ulrich Vavak von Neuhaus ne sera pas réglé, le risque est trop grand. Il s’agit du maître monnayeur que vous venez de croiser. Celui-ci veut retirer les droits des mines que Kunzlin possède, et avec les hommes du monnayeur tués sur son sol, le seigneur est en position très délicate face à lui.

Proposez votre aide et Kunzlin vous apprendra que Vavak détourne potentiellement l’argent du roi. Si vous pouviez parvenir à prouver cette rumeur, le problème serait réglé.

Pour vous aider à pénétrer dans les mines et mener votre enquête, Kunzlin vous enverra auprès de son allié Christian de Pisek. Une fois la preuve inculpant Vavak trouvée, Kunzlin vous aidera avec Capon.

Il est donc temps d’aller rejoindre Christian à Horschan et de lui fournir le mot de passe « via argentum », signe que vous venez de la part du seigneur Ruthard.

Parler à Christian de Pisek

Direction le chantier minier sur la route entre Horschan et Grund. Vous trouverez Christian en pleine discussion avec le contremaître et vous ne pourrez lui parler qu’une fois celle-ci terminée. Une fois le mot de passe transmis, il vous révélera que son enquête sur Vavak n’avance pas beaucoup.

Proposez votre aide et Christian vous demandera ce que vous y connaissez en fonderie et en minage. Répondez ce que vous souhaitez puis suivez Christian à un endroit privé. Il sait que l’argent détourné disparait sur le trajet vers l’atelier, un fait d’autant plus notable le jour de la Sainte-Pétronille.

Pour vous renseigner auprès des mineurs, ce sera plus simple si vous gagnez leur confiance. Christian vous propose de jouer le rôle d’un érudit curieux, d’un riche noble, ou de son neveu. Peu importe votre choix, vous avez la même chance d’obtenir les infos nécessaires.

Nous avons personnellement continué avec la voie du neveu. Trois chefs d’équipe sont à contacter pour connaitre la quantité d’argent extraite : Frank, Paul et Samko. Christian vous fournit le sauf-conduit de Christian, vous permettant de pénétrer dans les mines.

Une fois votre enquête terminée, vous devrez retourner voir Christian pour comparer le nombre de paniers extraits entre les propos des chefs d’équipe, le décompte officiel. Avant de partir, vous pouvez en apprendre sur tout le processus de l’extraction de l’argent.

Découvrir la quantité extraite par les gars de Samko

Commencez par connaitre le nombre de paniers de l’équipe de Samko. Il ne voudra rien vous dire à moins de faire une petite partie de dés. Vous pouvez accepter, mais il est aussi possible d’utiliser votre Éloquence pour lui dire « Vous devriez écouter Christian ».

L’Intimidation reste plus simple mais, comme d’habitude, vous serez moins bien vu. Enfin, lui verser 200 groschen reste une solution, mais uniquement si vous croulez sous l’argent. Une fois Samko coopératif, posez-lui les questions que vous souhaitez pour finir par apprendre que son équipe a retiré 34 paniers.

Découvrir la quantité extraite par les gars de Frank

Concernant Frank et Paul, vous allez devoir entrer dans la mine dont l’entrée surveillée par un garde. Mais grâce au sauf-conduit de Christian, aucun problème. Le premier que vous croiserez est Frank.

Parlez-lui et écoulez tous les dialogues jusqu’à pouvoir lui demander « Combien avez-vous extrait le jour de la Sainte-Pétronille ? ». Devenant méfiant face aux questions d’Henry, Frank ne souhaite pas en dire plus.

Comme pour Samko, grâce à l’Éloquence ou l’Intimidation, poussez-le à parler. Sinon, deux autres possibilités s’offrent à vous. Soit vous donnez 50 groschen, soit vous faites une fleur à Frank et ses hommes.

En disant « Que voulez-vous en échange ? », Frank vous demandera de récupérer de l’alcool pour lui et ses hommes. Le souci c’est que l’alcool a été mis sous clé dans un coffre par Fett, leur contremaître.

Celui-ci est à l’extérieur et porte un chapeau rouge et vert. Il devrait se balader autour du chantier. Comme prévu, il ne voudra pas vous aider à fournir la bière. Grâce à l’Éloquence, l’Érudition ou l’Intimidation, vous pouvez le convaincre. Là aussi, il est possible de payer, mais 200 groschen est une grosse somme, et dans ces cas-là, autant payer directement Frank.

Enfin, vous pouvez aussi abandonner la clé et aller directement crocheter le coffre à la serrure facile à crocheter. Désormais en possession de la clé du coffre du mineur (ou pas), le fameux coffre se trouve légèrement en marge du campement, à l’arrière d’une maisonnette de repos et caché sous des branches.

Ouvrez le coffre et récupérez les 10 bières à l’intérieur. Revenez voir Frank et donnez-lui les boissons pour qu’il accepte de parler. La langue de Frank déliée, il dira que son équipe a remonté 36 paniers.

Découvrir la quantité extraite par les gars de Paul

Paul se trouve plus profondément dans la mine. N’hésitez pas à parler à un mineur sur la route pour avoir quelques informations sur votre homme. Vous apprendrez qu’il se trouve au point le plus bas de la mine, en train de prier pour un de ses hommes, mort dans un accident. Vous saurez que vous êtes sur le bon chemin en entendant le vent siffler.

Enfoncez-vous dans les tunnels, croisez un mineur en plein milieu du chemin et vous ne serez plus très loin d’une échelle. Descendez tout en bas grâce à elle. Retournez-vous et prenez le chemin de gauche. Arrivé à une auge, allez cette fois-ci à droite.

Au bout de chemin se trouve Paul. Parlez-lui et il vous fera part de son sentiment de culpabilité face à la mort de son ami. Faites preuve de compassion et dites « Ce n’était pas votre faute ». Acceptez ensuite de prier avec Paul lorsqu’il vous le demandera.

Épuisez ensuite tous les dialogues possibles pour apprendre que son équipe a sorti 30 paniers.

Annoncer à Christian ce que vous ont dit les mineurs

Un total de 100 paniers a donc été remonté. Il est temps d’aller l’annoncer à Christian. Une fois le nombre transmis, Christian vous demande de deviner ce qu’il en est du montant officiel. Comme vous pouviez vous y attendre, c’est moins que prévu puisque seuls 90 ont été inscrits sur le registre.

Christian évoque l’implication de Fett le contremaître et Herrmann le négociant en minerai, ce qui veut dire qu’une petite discussion s’impose avec eux.

Amener Herrmann à coopérer

Confrontez Herrmann aux contradictions du registre officiel et il niera tout problème. Restez mesuré en répondant « Alors quelqu’un d’autre ment » et Herrmann continuera de nier, en rendant même responsable Fett.

À ce moment-là, vous allez pouvoir user de persuasion pour faire cracher le morceau à Herrmann. Tous les tests sont faciles, et privilégiez l’Éloquence. Le négociant va à nouveau accuser Fett ainsi que des personnes travaillant à la fonderie. Épuisez le reste des dialogues et allez faire la même chose avec Fett.

Amener Fett à coopérer

Comme pour Herrmann, Fett va nier. Dites bien « Mais c’est vous qui comptez les paniers » puis faites parler le contremaître grâce à votre ÉLoquence ou Charisme. Le plus simple reste la Présence, avec « Tu es sous ma protection ».

Fett vous révèle alors que le processus de détournement vient d’un homme de Grund. Ensuite, demandez des détails en écoulant tous les dialogues, et retournez voir Christian.

Le compte-rendu de que vous avez appris effectué, Christian de Pisek vous conseillera d’aller à la fonderie et de parler à Buresh, son propriétaire. Pour l’approcher, il va falloir être habillé proprement, avec des vêtements de noble, sans armure ni arme, tout en étant propre.

Choisissez ensuite les autres dialogues pour que Christian vous fasse un petit résumé, au bout duquel il vous donne la lettre pour Buresh.

Parler à Buresh

Allez jusqu’à Grund pour trouver Buresh à la taverne. Respectez les consignes fournies par Christian : lavez-vous à une auge ou dans des bains et ayez es vêtements propres. Ces vêtements doivent être nobles, que ce soit les bottes, les braises/chausses, les gants, la jaque, ou le manteau.

Aussi, un petit chapeau ou chaperon pour couronner le tout ira très bien, de même que l’équipement de bijoux et anneaux. Le plus simple pour récupérer ce type d’accoutrement est de voler ou d’acheter la marchandise d’un tailleur de la ville de Kuttenberg.

Enfin, dernier point important, déséquipez-vous de toute arme équipée. Une fois que tout cela est fait, parlez à Buresh.

Attention, il existe un bug où, même si vous êtes parfaitement habillé, Buresh refusera de vous parler. La solution est de matraquer la touche de l’action « Parler » jusqu’à ce que le dialogue se lance, au bout de quelques secondes.

Quand Buresh aura accepté de vous parler, dites que vous venez jeter un œil. Il vous fournira le sauf-conduit de Buresh qui vous permettra de circuler sans problème. Posez ensuite les questions que vous voulez, notamment pour avoir la confirmation que Buresh mentionnera les 90 paniers d’argent, et allez jetez un œil à la fonderie.

Examiner la fonderie

Notez que l’étape précédente est considérée comme optionnelle puisque, il est vrai, le principal est de parler ici à un homme nommé Shima. Mais comme vous serez chassé dès que l’on vous verra dans les environs, elle est un prérequis plus que confortable pour mener à bien votre objectif.

Une fois à l’intérieur de la fonderie, parlez au premier fondeur que vous croisez pour obtenir des informations. On vous dira néanmoins qu’il faut s’adresser à Shima pour les questions les plus sensibles.

Avant de parler à Shima, il est possible d’examiner un peu les environs et les points-clés de la fonderie. Au moment de vous adresser à ce Shima, il vous demandera de le retrouver à l’extérieur.

Reparlez-lui afin d’en savoir plus sur l’argent qui disparait. Shima va se méfier et vous aurez pas trois mais quatre tests de persuasion possible : Éloquence, Charisme, Intimidation et Fabrication. Le plus simple reste Fabrication et, dans le pire des cas, 200 groschen feront l’affaire.

Shima révélera alors que tout part de Volkmar, le fondeur en chef. Ce dernier a acheté des écuries et a donc certainement récupéré les fonds nécessaires grâce à la fraude. Avant d’aller en toucher deux mots à Volkmar, posez des questions sur la fonderie si vous le souhaitez.

Trouver Volkmar

Vous trouverez Volkmar au niveau du marqueur de map « Maquignon », là où vous avez peut-être acheté un cheval précédemment. Avant de lui parler, et si ça n’a pas déjà été fait après le dialogue avec Buresh, rééquipez-vous d’armes et de pièces d’armure.

Volkmar va rapidement adopter un ton menaçant en confiant ne pas apprécier le fait qu’Henry mette son nez dans ces affaires. Petit Pas et deux autres gardes viennent alors vous infliger une correction. Vous allez devoir rapidement faire un choix avant que le combat se lance.

Si vous ne faites rien ou que vous échouez au test de persuasion choisi, vous ferez face aux trois hommes. En revanche, si vous faites parler votre Domination, Coercition, Présence ou, plus simple, l’Intimidation, les gardes fuiront et il ne restera que Petit Pas.

Une fois ressorti vainqueur du combat, allez parler à Volkmar. Demandez à ce qu’il vous raconte tout pour apprendre que Buresh tire les ficelles en ayant tout le monde à sa botte. Plus important encore, vous découvrez que l’argent qui disparait va dans une mine abandonnée de Stara Kutna, où se trouve un atelier secret.

Il vous fournit une carte de l’atelier avant de vous demander pourquoi vous faites ça. Répondez ce qu’il vous plait vous aurez ensuite à décider quoi faire de Volkmar. Vous pouvez simplement le tuer, mais le laisser partir moyennant un paiement est un très bon choix. Vous obtiendrez alors 225 groschen, un anneau gravé serti d’une gemme, une croix en or avec grenat.

Trouver l’atelier secret

L’atelier secret se trouve à l’est de Grund. Attention, en approchant de la zone de recherche, des gardes occuperont les lieux. Même s’ils ne sont que deux, ils sont très bien équipés. Préparez-vous donc en conséquence, ou bien tuez-les discrètement en faisant attention à leur routine de patrouille.

L’entrée précise se trouve au sud de la carrière, et nous vous l’indiquons ci-dessous. Descendez tout en bas et avancez dans les tunnels pour tomber sur Buresh, accompagné de trois gardes. Il vous menace clairement de mort mais vous pouvez vous en sortir de plusieurs façons.

Commencez par dire « Vous voulez me proposer quelque chose ? ». Buresh vous proposera alors de payer une jolie somme. Vous pouvez rester droit dans vos bottes ou bien dire « Combien allez-vous me payer » puis choisir le plus gros montant avec « (Gros pot-de-vin) ». Vous toucherez alors 475 groschen.

Sauf que voilà, vous êtes bien obligé de récupérer des preuves contre Vavak. Autrement dit, et pour avoir le beurre et l’argent du beurre, choisissez forcément la voie du pot-de-vin au départ, avant de choisir comment gérer la suite.

Affronter les gardes

Après avoir récupéré le pot-de-vin, vous pouvez dire que vous n’irez nulle part, ce qui lancera un combat contre les trois gardes. La mauvaise nouvelle, c’est que risquez de ne pas y voir grand-chose, à moins de vous battre avec une torche.

La bonne, c’est qu’avec les couloirs ténus de ce souterrain réduit les chances de se faire surprendre sur les côtés. Battez-vous quand même prudemment malgré les conditions peu évidentes et allez voir ensuite Buresh. Il craquera alors et révélera le plan de Vavak.

Écoulez ensuite tous les dialogues, pour notamment apprendre que l’argent détourné sert à frapper des groschen, ici même. Terminez ensuite en parlant de la preuve nécessaire pour incriminer Vavak. Buresh demandera que son nom ne soit pas mentionné, ce que vous pouvez totalement ne pas promettre si vous le souhaitez.

Il vous fournit la clé du coffre des registres, qui se trouve dans la salle des ouvriers un peu plus loin, dont la clé se trouve sur la table. Alors que Buresh estime avoir tout dit, répondez « Je suis sûr que vous avez autre chose ». Avec suffisamment de Coercition, Buresh sera poussé à vous fournir la lettre de Vavak.

Maintenant, libre à vous de laisser partir Buresh ou de le tuer. Vu que vous vous apprêtez à faire tomber Vavak, et que vous avez tout obtenu de Buresh, le laisser partir est tout à fait valable. Terminez par ramassez la clé du preghaus secret sur la table.

Se débarrasser discrètement de Buresh et des gardes

L’autre possibilité, après la récupération du pot-de-vin, est de dire que vous êtes quittes. Les gardes iront se coucher, et Buresh s’assira à la table. Enfilez une tenue discrète et assommez Buresh. Récupérez sur lui la lettre de Vavak et la clé du coffre des registres., ainsi que la clé du preghaus secret sur la table.

En restant discret, assommez aussi les deux gardes à proximité, dans leur sommeil. Il ne restera plus qu’un garde, qui lui est en train de patrouiller de son côté. Faites donc attention de ne pas vous faire repérer. Dans le pire des cas, vous n’aurez que lui à affronter au corps-à-corps.

Libérer les ouvriers

Une fois le ménage terminé, et peu importe la méthode utilisée, allez vers l’est pour déverrouiller la salle des ouvriers. Vous en trouverez deux à l’intérieur. Parlez à l’un d’eux. Si vous avez éliminé les gardes et que vous vous êtes occupé de Buresh, Henry rassurera les deux monnayeurs. Notre héros récupérera ensuite un coin numismatique, qui sert à frapper la monnaie.

Ensuite, étrangement, les ouvriers ont du mal à partir. Épuisez alors tous les dialogues et finissez par leur dire qu’ils sont désormais libres. Rassurez-les soit avec Éloquence, soit avec l’Intimidation, ce qui est encore plus simple.

Heureux de pouvoir sortir, les deux monnayeurs quittent les lieux. Fouillez le coffre à serrure de difficulté Moyen grâce à la clé, et récupérez les registres de l’atelier secret. Chipez donc les autres trésors : 3 schnaps du sauveur, une recette de poudre noire à grenaille, une recette de poudre à mitraille et 205.3 groschen.

Clore l’enquête avec Christian

À présent, retournez auprès de Christian pour tout lui raconter. Vous le trouverez dans le même secteur qu’au début de la quête. Avant toute chose, vous êtes libre de garder pour vous des informations ou objets, mais la meilleure récompense de quête sera confiée en dévoilant tout à Christian.

Remettez-lui les registres de l’atelier secret et dites lui pour l’atelier secret. Mentionnez également les gardes et l’accord passé avec Buresh si cela a été fait.

Dites aussi que des ouvriers se trouvaient à l’intérieur. Viendra alors la possibilité de donner à Christian le coin numismatique. Enfin, Henry mentionnera la lettre de Vavak, si vous l’avez récupérée.

Christian sera donc ravi de voir que Vavak pourra être renversé, mais il compte bien prendre le relais et profiter de cette affaire louche. Il vous invite même à prendre part à tout ça. À vous de voir, mais accepter ou non influera simplement sur le montant de groschen final donné par Christian, qui est de 625 groschen max.

Christian vous laissera de toute manière avec les registres de l’atelier secret ainsi que la copie des autres registres liés aux affaires entre Grund et Horschan. La quête se termine et ouvre directement la suivante, intitulée « Liberté et Fraternité ».

Retrouvez les autres chapitres de l’histoire principale au sein de notre article récapitulatif. Consultez également la FAQ et le guide complet pour toute information et astuce concernant Kingdom Come Deliverance II.